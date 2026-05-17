(AKTUALNO) Ukinitev avtomatičnega plačevanja članarin sindikatom

Piše: Peter Jančič

Ukinitev avtomatičnega plačevanja članarin sindikatom s spremembo zakona o delovnih razmerjih so včeraj predlagali poslanci SDS in NSi. Če bo novost, za katero poslanci predlagajo skrajšani postopek odločanja, uzakonjena, bi s tem delodajalcem odpravili obveznost tehničnega obračunavanja in nakazovanja sindikalnih članarin neposredno od plač zaposlenih. S tem bi ukinili dolgoletno prakso, po kateri so bili podjetja in javni zavodi dolžni opravljati administrativno delo za potrebe sindikatov.

“Financiranje sindikalne dejavnosti ne sodi med naloge delodajalca. Plačevanje članarine mora biti urejeno neposredno med članom sindikata in sindikatom, brez posredovanja delodajalca pri izvrševanju plačil,” poudarjajo predlagatelji v obrazložitvi.

Glavni cilj novele je tako poenostavitev obračuna plač pri delodajalcih, zmanjšanje njihovega administrativnega bremena ter zagotovitev jasne ločnice med vodstvom podjetij in financiranjem sindikalnih organizacij.

Po vzoru Nemčije in Avstrije predlagajo razbremenitev podjetij

Predlagatelji se v gradivu sklicujejo na ureditve v nekaterih drugih evropskih državah, kjer država delodajalcem ne nalaga tovrstnih obveznosti:

V Avstriji, Nemčiji in Franciji se sindikalna članarina praviloma plačuje neposredno sindikatu (npr. prek trajnega naloga ali bančnega nakazila), delodajalec pa pri tem ne sodeluje.

Na Hrvaškem je odtegovanje od plače sicer mogoče, vendar le na podlagi posebnega dogovora med sindikatom in delodajalcem ter ob izrecnem soglasju delavca.

Predlog po skrajšanem postopku

Ker gre za spremembo enega samega odstavka (črtanje 3. odstavka 207. člena) , predlagatelji predlagajo obravnavo po skrajšanem postopku. V predlogu še izpostavljajo, da sprememba nikakor ne posega v ustavno pravico do sindikalnega organiziranja ali svobodnega včlanjevanja, saj ureja izključno tehnični način plačevanja.

Če bo zakon sprejet, bo začel veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu. To bi pomenilo, da bodo morali sindikati v kratkem času sami vzpostaviti sisteme za neposredno pobiranje članarin (npr. prek direktnih obremenitev), podjetja pa bodo razbremenjena enega od administrativnih opravil.

