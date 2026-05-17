Prihodnji teden v parlamentu: Pričakovati vložitev mandatarske kandidature Janše

Piše: C. R., STA

V torek se bo iztekel rok, v katerem je v drugem krogu iskanja mandatarja mogoče predlagati kandidate. Pričakovati je kandidaturo predsednika SDS Janeza Janše, ki je z najverjetnejšimi partnerji v nastajajoči vladi – Demokrati ter NSi, SLS in Fokus – v sklepni fazi dogovora, saj na organih strank že odločajo o koalicijski pogodbi.

Po neuspešnem prvem krogu iskanja mandatarja, v katerem je bila lahko edina predlagateljica kandidata za predsednika vlade predsednica republike, se bo v torek iztekel še 14-dnevni rok v okviru drugega kroga. V njem lahko svojega kandidata poleg predsednice republike predlagajo tudi poslanske skupine ali najmanj deset poslancev.

V drugem krogu je pričakovati kandidaturo predsednika SDS Janše, ki je po spremembi zakona o vladi z Demokrati ter NSi, SLS in Fokus v minulih dneh usklajeval koalicijsko pogodbo. Organi Demokratov in NSi so vstop v koalicijo že potrdili, do torkovega roka za vložitev mandatarske kandidature se morajo do tega opredeliti še v SDS, pa tudi SLS in Fokusu.

V nastajajoči vladi pa, kot kaže, ne bo Resnice. So pa v soboto napovedali, da bodo poslanci prispevali podpise h kandidaturi Janše in ga tudi podprli na glasovanju o mandatarju. Stranke SDS, Demokrati, NSi, SLS in Fokus imajo skupaj 43 glasov, z Resnico pa jih bodo imeli 48.

Volitve o kandidatu ali kandidatih za predsednika vlade v drugem krogu se po poslovniku DZ opravijo najprej 48 ur in najkasneje sedem dni po preteku roka za predložitev kandidatur. Glasovanje bi torej lahko sledilo najhitreje v petek, 22. maja. Janša je v minulih dneh ocenil, da je mogoče, da bi novo vlado dobili v začetku junija.

Če bi prišlo do presenečenja in v drugem krogu kandidat za mandatarja ne bi bil izvoljen, predsednik republike razpusti DZ in razpiše nove volitve, razen če DZ v 48 urah z večino opredeljenih glasov navzočih poslancev ne sklene izvesti ponovnih volitev predsednika vlade. Za njegovo izvolitev zadošča večina opredeljenih glasov navzočih poslancev. Janša je sicer že napovedal, da SDS v tem “dodatku” vlade ne bo sestavljala.

Časovnica dogajanja v parlamentu

PONEDELJEK, 18. 5.

15.00 izredna seja DS, na kateri bodo obravnavali predlog odložilnega veta na zakon o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije; povezava do sklica na portalu DS: sta.si/qRt7Na

TOREK, 19. 5.

13.00 seja mandatno-volilne komisije DZ, na kateri bodo med drugim obravnavali predloge za izvolitev v sodniške funkcije na sodniški mesti na Okrožnem sodišču v Celju ter na sodniško mesto na Okrožnem sodišču v Kopru in določili kandidacijski postopek za imenovanje članov sveta za elektronske komunikacije RS; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qJSZ9Q

14.00 seja odbora DZ za zadeve EU, na kateri bodo obravnavali gradivo za zasedanje Sveta EU za zunanje zadeve (trgovina), ki bo 22. 5. v Bruslju; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qaHPQu

PETEK, 22. 5.

10.00 seja odbora DZ za zadeve EU, na kateri bodo obravnavali gradiva za zasedanje Sveta EU za splošne zadeve ter za zasedanje sveta EU za kmetijstvo in ribištvo, ki bosta 26., ter gradiva za zasedanje Sveta EU za konkurenčnost, ki bo 28. in 29. v Bruslju; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qsaPOO