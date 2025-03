Treba bo vrniti nazaj ukradeno državo ter doseči ustavno večino razuma

Piše: Petra Janša

Prejšnjo sredo se je na Trgu republike (Trgu dr. Jožeta Pučnika) v Ljubljani odvil že 17. protestni shod stranke Glas upokojencev in Društva 1. oktober. Tokrat je bil protestni shod razširjen, saj so bili nanj vabljeni vsi nezadovoljni državljani, tudi mlajše generacije.

Razlogov za protestni shod, ki je bil množičen kot nikoli doslej, je bilo več kot dovolj. Kot smo že poročali, so upokojence znova opeharili z zvišanjem obveznega prispevka za zdravstveno zavarovanje, pokojnine pa bodo ne glede na zadnje zvišanje realno nižje. Pokojninska reforma, ki jo napoveduje vlada, bo veliko večino upokojencev dodatno opeharila, medtem ko je vlada pripravila uzakonitev privilegiranih pokojnin. Na shodu so tako med drugim zbirali podpise pod peticijo za predčasne volitve, zbrane povabili k podpisu obrazcev za razpis zakonodajnega referenduma o zakonu o dodatku k pokojninam za izjemne dosežke na področju umetnosti, ki so jo vložili v SDS, vladi pa so znova sporočili, da je imajo dovolj.

Proteste bodo stopnjevali

Organizator protesta Pavel Rupar je uvodoma dejal, da so k sodelovanju povabili vse slovenske stranke, vendar pa se leve niso odzvale. Tako so se poleg predsednika stranke Glas upokojencev Pavla Ruparja shoda udeležili še predsednik SDS Janez Janša, predsednik Zveze seniorjev NSi Zdravko Luketič, predsednik SNS Zmago Jelinčič, predstavnica sindikata Neodvisnost Slovenije Milena Koselj Šmit, predsednik Zbora za republiko in predsednik seniorjev SLS dr. Janez Remškar in predsednik upokojencev Velenje Faruk Pijuković. Številni protestniki so s seboj prinesli slovenske zastave in transparente, na katerih je bilo med drugim mogoče prebrati »Vlado v arest«, »Golob na Dob« in »Pošteno pokojnino za vse«. Množica se je najprej s Trga republike po Prešernovi cesti odpravila do Gregorčičeve ulice, se tam za nekaj minut ustavila pred vladno palačo, Rupar pa je v govoru vlado pozval, naj v 30 dneh odstopi, sicer bodo proteste stopnjevali. Dejal je, da so ljudje siti terorja vlade in njenega »plenjenja proračuna«. Nato so se protestniki napotili na Slovensko cesto in se vrnili pred državni zbor.

Janša: Ukradeno državo si moramo pridobiti nazaj!

Tam je zbrane nagovoril tudi predsednik SDS Janez Janša. »Pred nekaj leti so se na tem trgu zbirali tisti, ki so pozivali k smrti. Mi danes pozivamo k življenju, pozivamo k razumu! Oblast, ki ima v rokah škarje in platno, je čedalje bolj nora. Vsi veste, kakšno je stanje v slovenskem sodstvu. Klub temu, da imamo tam katastrofo in da danes poštenega sodnika ali tožilca teže najdeš kot hitrega polža, so predlagali še, da se sodniki odslej imenujejo tajno. In da ljudstvo, v imenu katerega se sodi, to prebere v Uradnem listu RS, ko ta imena predsednica objavi. No, ta predlog je danes padel,« je uvodoma dejal prvak SDS, ki je bil v nadaljevanju kritičen do vlade Roberta Goloba, saj da ljudi vsak dan presenetijo novi davki in nove birokratske ovire. »Za tako imenovane nevladnike, ki pozivajo k smrti, za nezakonite migrante, za teroriste v Palestini, za preučevanje spolov v podsaharski Afriki, za vse to dajete denar. Zmanjka pa za dostojne plače, za dostojne pokojnine, za boljše razmere, za to, da si mladi pridobijo stanovanja, boljšo izobrazbo, za vse tisto, kar ustvari dobro prihodnost,« je bil kritičen predsednik SDS in ob tem dodal, da bo to treba spremeniti. »A za to ne potrebujemo samo dobre volje in razuma, potrebujemo tudi veliko zmago na prihodnjih volitvah! Zmago za to, da si Slovenci ukradeno državo pridobimo nazaj. Slovenija ima potenciale, potrebujemo samo sproščeno okolje, Slovenijo, kjer ne bo izključevanja in kjer se bo lahko dihalo z obema kriloma pljuč.« Janša je ob tem še spomnil, da je tudi »v zahodnem delu sveta zapihal veter sprememb in ta veter je treba izkoristiti«.

Referendum tudi proti tej nori oblasti

Prvi test bo po Janševih navedbah referendum o dodatku k pokojninam za izjemne umetniške dosežke. To bo referendum o privilegijih, ki se delijo »nekulturni eliti«, je napovedal in dodal: »Medtem ko ni denarja za dostojne pokojnine za vidno delo, ko moramo zbirati zamaške in donacije za bolne otroke, se talajo privilegiji nekulturni eliti. Pravijo, to je pa napačna beseda, vsak narod potrebuje kulturno elito. Samo tukaj se ne talajo privilegiji za kulturno, ampak nekulturno, protikulturno elito. Že Albert Einstein je dejal, da ko neka kultura izgubi svojo dušo, je konec te civilizacije blizu. Zato je to treba preprečiti! Na tem referendumu ne gre za nekaj 100 tisoč evrov, gre za simbolno dejanje, zato da ne dovolimo, da si bodo nekateri vzeli prvorazrednost. Zanje vse, za druge pa donacije z zamaški in čakanje v čakalnih vrstah. In močan rezultat proti bo skrajšal rok trajanja te zblojene norosti. Kajti vsak dan se dela velika škoda Sloveniji. Na volitvah, ki morajo priti čim prej, bo treba zbrati ustavno večino razuma za to, da se bo dala nadgraditi slovenska ustava, se v njej zaščitila zdrava pamet, svoboda govora, vaše denarnice pred nerazumnimi davki, pravica do dostojanstva, pravica do normalnosti. Prišli smo v položaj, ko se vleče zasilna zavora pred propadom civilizacije in ko je treba v ustavo zapisati: oče je moški in mama je ženska. Starši imajo izključno pravico do vzgoje svojih otrok, zato v šole ne sodi nobena ideologija. Ne bela, ne črna, ne rdeča, ne mavrična. Nobena. Roke proč od naših otrok! Te pravice je treba zaščititi v ustavi, zato pa potrebujemo na prihodnjih volitvah močno zmago. Potrebujemo koalicijo razuma, ki bo imela v tisti hiši najmanj 60 glasov, za to pa je potrebna formula, kdor ni proti nam, je z nami. Tako si bomo Slovenci ukradeno državo priborili nazaj,« je bil jasen Janša.

Škrinjarjeva: Zbrali smo se vsi, ki občutimo dnevne krivice

Predsednica seniorjev SDS Mojca Škrinjar pa je skupaj s predsednikom podmladka SDS Luko Simoničem naštela zahteve za vse generacije. »Zbrali smo se vsi, ki občutimo dnevne krivice,« je poudarila in dodala, da je prišel »čas, da dobimo vlado, ki bo naredila red in ne bo več delila državljanov na prvo- in drugorazredne«. Mladi pa so med drugim zahtevali konec ideologije v šolah. »V zadnjem letu smo priča vse bolj agresivnemu vsiljevanju ideoloških konceptov v slovenskem izobraževalnem sistemu, kot sta teorija spola, agenda LGBT+. Te vsebine nimajo nikakršne znanstvene osnove in ne sodijo v učne programe. Zato mladi zahtevamo, da se sprejme zakonodaja, ki prepoveduje vključevanje vsebin LGBT in teorij spola v učne načrte vseh vzgojno-izobraževalnih ustanov,« je dejal predsednik SDM Simonič. Škrinjarjeva pa je povabila zbrane tudi k podpisu obrazcev za razpis zakonodajnega referenduma o zakonu o dodatku k pokojninam za izjemne dosežke na področju umetnosti, ki so jo vložili v SDS. »Milijoni denarja, ki ste ga vi vsak mesec pošiljali na ZPIZ, bodo šli bogsigavedi kakšnim ‘umetnikom’. To je kraja,« je še dejala Škrinjarjeva.

Luketič: Dovolj je teptanja slovenskih tradicionalnih vrednot

Na protestnem shodu je zbrane nagovoril tudi predsednik Zveze seniorjev NSi Zdravko Luketič. »Dovolj je teptanja tradicionalnih slovenskih vrednot in dovolj je Golobove vlade, ki je slepa in gluha za težave navadnih ljudi in nas, starejših upokojencev,« je poudaril. Dejal je, da posluša obljube o boljšem življenju, višjih pokojninah, dostopnem zdravstvu in dostojnem življenju v starosti. Realnost pa je po njegovih besedah drugačna – cene hrane in elektrike letijo v nebo, vrednost pokojnin se znižuje, manjka stanovanj, zdravnikov, medicinskih sester, učiteljev, policistov in vojakov. »Čas je, da Golobovo vlado pometemo na smetišče zgodovine,« je dejal. Dodal je, da zahtevajo poštene pokojnine, ki bodo usklajene z inflacijo in s stroški, pošten odmerni odstotek pokojnin, dostopno zdravstvo in dolgotrajno oskrbo, ki bo upokojencem omogočila dostojno življenje brez strahu pred revščino.

Jelinčič: Tukaj biva slovenski rod

Predsednik Nacionalne stranke Slovenije Zmago Jelinčič je v svojem govoru zbrane vprašal, koliko časa bomo še prenašali to gnilo, skorumpirano vladajočo bando. Dejal je, da za migrante imajo denar, tudi za vse lenuhe, ki se jim ne da delati, njihova socialna podpora je višja od mnogih pokojnin. Pozval je, da je na prihodnjih volitvah treba vzeti pamet v roke – vsem tistim, ki so nazadnje narobe volili, je sedaj gotovo žal, saj jih tolče po žepu. »Tukaj je Slovenija in tukaj biva slovenski rod,« je še poudaril.

Rupar: Zakaj se norčujete iz nas?

S svojim govorom je protestni shod sklenil Rupar. »Točno dve leti je, odkar smo se prvič zbrali tukaj. Dve leti nas Golob tlači in se norčuje iz nas. Zahtevali smo zimske dodatke in jih znova zahtevamo, ker smo upravičeni do njih. Zahtevali smo usklajevanje pokojnin tudi z inflacijo. Včeraj je prišel podatek, da bomo dobili za lansko leto vsega skupaj borih 4,6 odstotka več, medtem ko sami vemo, da so življenjski stroški, energenti in vse drugo od 80 do 100 odstotkov višji. Zakaj se norčujete iz nas? Čas je, razprite krila in odidite iz Slovenije! V tem obdobju nismo pozabili na krivično odmerjene pokojnine moškim in ženskam v preteklem času. Govorimo o 57,25-odstotni odmeri za moške. Nismo pozabili na vdovske pokojnine, na zahtevo po odpravi NOB-pokojnin, ki jih dobivajo lenuhi, ki nikoli niso delali.« Golobovi vladi pa je ob koncu sporočil: »Nas je ‘jebeno’ več. Mavrico bomo vrnili nazaj na nebo. Hvala vsem govorcem, upokojencem in upokojenkam. Hvala vsem, ki ste bili danes z nami. Povejte vsem, da je bila danes tu zbrana vsa Slovenija. Se vidimo marca! Srečno!«