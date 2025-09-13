(TRANSKRIPT CELOTNEGA NAGOVORA) Erika Kirk v nagovoru javnosti: Pojma nimate, kaj ste storili. Pojma nimate, kakšen ogenj ste zanetili.

Piše: Kavarna Hayek

Erika Kirk, vdova umorjenega konservativnega aktiviska Charlieja Kirka, je prvič stopila pred javnost. Njen čustven nagovor je bil predvajan s sedeža organizacije Turning Point USA v Phoenixu v Arizoni. Obljubila je, da bo nadaljevala delo svojega moža, in govorila o njegovi ljubezni do države in družine. Govorila je stoječa ob praznem stolu, ki ga je njen mož uporabljal med snemanjem podkasta.

»Dober večer. Moje ime je Erika Kirk. Charlie Kirk je moj mož. Najprej bi se rada zahvalila lokalnim, državnim in zveznim organom pregona, ki so neutrudno delali, da bi ujeli morilca mojega moža, da ga lahko privedejo pred sodišče.

Rada bi se zahvalila reševalcem, ki so se junaško borili, da bi rešili Charlesovo življenje, in policiji, ki je pogumno ravnala, da bi zagotovila, da tistega groznega popoldneva ni bilo drugih žrtev. Rada bi se zahvalila policistom, ki so v zadnjih dveh dneh zaščitili našo družino Turning Point USA, in upravnemu odboru Turning Point USA, operativnemu direktorju Justinu Streiffu in vodji kabineta mojega moža, neverjetnemu Mikeyju McCoyu, za vse njihovo delo v teh groznih dneh, da bi zagotovili varnost za našo družino in tudi za širšo družino Turning Point USA. Moje srce je z vsakim od zaposlenih mojega moža, ki je izgubil prijatelja in mentorja.

Rada bi se zahvalila zaposlenim v tej neverjetni oddaji Charlieja Kirka, ki so mu s tega stola pomagali pri predvajanju njegovih oddaj. Vsak dan je ljubil to, kar je počel. Rada bi se zahvalila milijonom ljudi, ki so tukaj v Phoenixu, po vsej Ameriki in po svetu pokazali svojo ljubezen do Charlieja.

Rada bi se zahvalila moževemu dragemu prijatelju, podpredsedniku Vanceu, in njegovi izjemni ženi Ushi za njuno ljubezen in podporo. Lepo sta počastila mojega moža, ko sta ga pripeljala domov. Oba sta izjemna.

Enako se želim zahvaliti tudi predsedniku Trumpu in njegovi neverjetni družini za enako.

Gospod predsednik, moj mož vas je imel rad in vedel je, da ga imate radi tudi vi. Res je. Vaše prijateljstvo je bilo neverjetno.

Tako dobro ste ga podpirali, tako kot je on vas. Pred dvema dnevoma je moj mož Charlie šel pogledat obraz svojega odrešenika in svojega Boga. Charlie je vedno govoril, da si želi, da bi se ga po njegovem odhodu spominjali po njegovem pogumu in veri.

In v enem od zadnjih pogovorov, ki jih je imel na Zemlji, je moj mož pričeval za svojega Gospoda in Odrešenika, Jezusa Kristusa. Okronan s slavo mučenika bo zdaj in za vso večnost bo stal ob strani svojega Odrešenika.

Ljubil je svoje življenje. Ljubil je Ameriko. Ljubil je naravo, kar mu je vedno pomagalo, da se je približal Bogu.

Ljubil je Chicago Cubse. In, moj Bog, ali je ljubil Oregon Duckse? Naj rečem: Naprej Ducksi? Moram, saj igrajo v soboto. Torej: Naprej Ducksi. Ampak najbolj od vsega je Charlie ljubil svoje otroke.

In ljubil je mene z vsem srcem. To sem vedela. ……

