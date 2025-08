Totalna farsa! Golobova vlada sprejela populistični ukrep proti Izraelu – kaj pa “legendarne” Kučanove izraelske havbice?

Piše: Gašper Blažič

Kako obupno Golobova vlada potrebuje določene zunanjepolitične okoliščine, da se obdrži na položaju, dokazuje tudi njen včerajšnji sklep. Prepovedala je namreč izvoz, uvoz in tranzit orožja v Izrael in iz njega. To seveda velja samo za Izrael, ne pa tudi za teroristično organizacijo Hamas.

Kako zelo Robertu Golobu teče voda v grlo, dokazuje trditev, da je Slovenija prva evropska država, ki je to storila. A to je po njegovo le prvi v vrsti ukrepov proti Izraelu, saj naj bi tamkajšnja vlada brutalno kršila mednarodno humanitarno pravo. Govori se tudi o vseh prekinitvah neposrednih letalskih povezav z Izraelom, izključena ni niti možnost prekinitve diplomatskih stikov, s čimer bi Slovenija sledila politiki Titove Jugoslavije v času po letu 1967, ko je Izrael osvobodil ozemlja, ki so jih po letu 1948 zasedle sosednje države. Ob tem naj spomnimo, da je vlada pred časom že dva izraelska ministra, ki naj bi bila “skrajne usmeritve”, razglasila za nezaželena.

Ukrep, sprejet na dopisni seji vlade, sledi nedavnemu srečanju na ravni EU, kjer zunanji ministri niso dosegli dogovora o ukrepanju proti Izraelu zaradi kršenja človekovih pravic. Premier Golob je že pred tem srečanjem dejal, da bo Slovenija ukrepala skupaj z drugimi podobno mislečimi članicami, če ukrepov proti Izraelu ne bo sprejela unija. Kot je včeraj sporočil kabinet predsednika vlade, EU zaradi notranjih razhajanj in neenotnosti trenutno ni sposobna ukrepati. Pri tem so v kabinetu opozorili, da ljudje v Gazi umirajo, ker jim je humanitarna pomoč sistematično onemogočena. “Gre za popolno onemogočanje humanitarnega dostopa in zavestno preprečevanje osnovnih pogojev za preživetje. V takšnih razmerah je dolžnost vsake odgovorne države, da ukrepa tudi, če to pomeni, da stori korak pred drugimi,” je še sporočil premierjev kabinet.

Po dopisni seji vlade so z urada vlade za komuniciranje sporočili, da se je vlada seznanila z informacijo o izdaji dovoljenj za izvoz in tranzit vojaškega orožja in opreme v Izrael, po kateri ministrstvo za obrambo zaradi oboroženih spopadov od oktobra 2023 ni izdalo nobenega dovoljenja za izvoz vojaškega orožja in opreme v Izrael. Kot so še zapisali, je vlada “glede na oborožene spopade in posledično na hude ter očitne kršitve mednarodnega prava, humanitarnega prava in človekovih pravic s strani Izraela” ministrstvu za obrambo naložila dosledno izvajanje 77. člena zakona o obrambi in uredbe o soglasjih za proizvodnjo in dovoljenjih za promet z vojaškim orožjem in opremo ter predhodnih dovoljenjih za uvoz, izvoz, tranzit in prenos obrambnih proizvodov v smislu prepovedi izvoza in tranzita vojaškega orožja in opreme iz oziroma preko Slovenije v Izrael ter uvoza iz Izraela v Slovenijo, izvzemši opremo, ki je v Sloveniji potrebna za področje varnosti in odpornosti.

Obrambni minister Borut Sajovic je po poročanju STA sicer pred nekaj tedni pojasnil, da ministrstvo “ne izdaja tranzitnih dovoljenj, niti ne vodi evidenc o vrsti in količini obrambnih proizvodov” v primeru tranzita obrambnih proizvodov iz držav članic EU v Izrael. “Posledično ministrstvo ne odloča v postopku, ker ne prejme vloge in praviloma ni seznanjeno s količino in vrsto obrambnih proizvodov v tranzitu,” je še navedel. Ministrstvu za infrastrukturo pa je vlada naložila, da skupaj z ministrstvom za obrambo preveri protokol ravnanja deležnikov pri tranzitu vojaškega orožja in opreme ter zagotovi ažurno obveščanje resorjev glede tranzita s strani Luke Koper oziroma Slovenskih železnic. Obe ministrstvi morata o izvajanju navedenega mesečno poročati.

Toda v resnici gre pri teh ukrepih za povsem nepotreben in škodljiv populizem. Golob skuša s soliranjem znotraj EU ustvariti vtis, da je Slovenija sposobna ukrepati samostojno in da je povsem na strani Palestine, medtem ko je EU le tiger brez zob. Navsezadnje je Golobova vlada to dokazala že s priznanjem Palestine brez usklajevanja z EU.

