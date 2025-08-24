Tore Rasmussen, založnik in odgovorni urednik, v intervjuju za Demokracijo: »Evropsko kulturno raznolikost moramo ceniti in ohranjati«

Piše: Andrej Sekulović

Tore Rasmussen je norveški založnik, ustanovitelj in odgovorni urednik založbe Legatum Publishing in tudi novičarskega portala Rabulisten. Z njim smo se pogovarjali o založništvu, politični situaciji na Norveškem in grožnji množičnih migracij.

Nam lahko najprej poveste kaj več o svojem delu na področju založništva in zakaj ste se odločili ustanoviti založbo?

Založbo Legatum Publishing sem ustanovil, da bi lahko prevedel in izdal knjigo Martina Lichtmesza »Ethnopluralismus: Kritik und Verteidigung« oziroma Etnopluralizem: kritika in obramba. Etnopluralizem je ključni koncept nove desnice, ki si zasluži pravično in temeljito razlago. Kritiki ga označujejo za prikrito obliko rasizma, sam pa menim, da gre za vitalno, četudi težko opredeljivo zmes kulture, zgodovine, dediščine in karakteristik, ki tvorijo dušo ljudstva in jih je treba braniti. Martin Lichtmesz je prvi avtor, ki je to idejo globlje raziskal in predelal njen pomen, potencial in načine, na katere si jo lahko napačno razlagamo. Čeprav jo je nepričakovano na našem delovnem urniku prehitelo nekaj drugih izdaj, bo knjiga letos končno izšla.

No, poleg tega ste objavili tudi nekaj del znanega francoskega misleca Renauda Camusa …

Po naključju sem imel priložnost izdati nekaj del tega francoskega političnega filozofa, bili smo prva založba, ki je njegova dela prevedla in objavila v norveščini. Izdaja njegovih knjig je sprožila na Norveškem veliko debato o veliki zamenjavi in svobodi govora. Od takrat smo objavili več Camusovih del v norveščini in v angleščini, a v prihodnosti se bomo osredotočali bolj na izdajo knjig v angleščini.

