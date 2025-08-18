Toliko nižje so neto plače Goloba, Mesca in Hana, Maljevac in Vrečkova pa podatke skrivata

Piše: Peter Jančič (Spletni časopis)

Prejšnji teden je Robert Golob dobil za julij 6.791 evrov plače, neto je bilo to 4.158 evrov. Marca letos za februar je ob enaki bruto plači neto dobil 4.205 evrov.

47 evrov manj je dobil ta mesec. Pred letom je bila plača za avgust bruto 6.771 evrov, neto pa 4.161. Podatke za plačo prejšnji teden, za februar in za avgust lani, so mi poslali iz vladnega urada za komuniciranje (UKOM). V letu se je premieru bruto plača rahlo povišala, zaradi več dodatka za delovno dobo, izplačana neto plača pa je na letni ravni ostala skoraj enaka zaradi prispevka v višini odstotka plače, ki ga po novem vsi plačujemo ministru za solidarno prihodnost Simonu Maljevcu (Levica) za skrb za starostnike. V proračunu, vladna koalicija slovi po višanju stroškov, jim je denarja, tako trdijo, za starejše namreč zmanjkalo.

Dodaten odstotek za skrb za starostnike plača vlada še kot delodajalec in v prikazani bruto in neto plači ni viden. Ker za ministre to vlada plača državnemu proračunu, iz katerega denar tudi prihaja, velikanske koristi ali škode s tem ni. Se bo poznalo v bilancah podjetij, ki odstotka za vsako plačo ne plačajo sama sebi in večinoma tam ni iz javnega denarja.

Maljevac, ki vodi ministrstvo, ki ga v preteklosti ni bilo, je pred letom dobil bruto 6.190 plače, neto podatek ni dostopen. Prejšnji teden je bruto dobil 6.201, enako tudi za februar. Bruto plača se mu je v letu rahlo povišala, za neto pa lahko le ugibamo, ker je med tistimi ministri v vladi, ki ne soglašajo, da bi javnost za njegovo neto plačo smela izvedeti. Enako skrivnostna je “koordinatorka” Levica Asta Vrečko. Ministrica za kulturo je prejšnji teden dobila 6.061 evrov, za februar letos in avgust lani pa 6.047 evrov bruto plačila. Ne skriva pa podatkov o neto plači Luka Mesec. Ki je lani za avgust dobil 6.036 evrov bruto plače, neto je to bilo 3.466 evrov. Za februar letos 6047, neto je to bilo 3.507. Ta mesec pa je dobil 6.047, neto 3.470 evrov. Tako so nihale neto plače Goloba, Mesca in Hana:

Podobno kot Maljevac in Vrečkova neto plača skriva tudi minister za kohezijo Aleksander Jevšek (SD), ki je ta teden dobil 6.646 evrov plače, za februar 6.626, pred letom enako 6.626. Jevšek, ki slovi po bolj slabem črpanju EU denarja, je zadnje čase na naslovnicah medijev zaradi nenavadno velike garaže, ki si jo je postavil, zelo podobna je panonski hiši. Ne skriva pa neto plače šef SD Matjaž Han, ki je pred letom dobil 6491 plače, neto je to bilo 3.689 evrov, februarja letos 6.491, neto 3.726, prejšnji teden pa 6.511, neto pa 3.694 evrov.

Finančni minister Klemen Boštjančič (Svoboda) je prejšnji teden dobil 6.395 evrov plače, neto 3.649, februarja 6.375, neto 3.684, lani v tem času pa 6.375, neto 3.651.

Iz vlade se poslavlja nekdanji šef parlamenta in evropski poslanec Milan Brglez (SD), ki je kot namestnik pravosodne ministrice Andreje Katič (SD) za prejšnji mesec še dobil 5.753 evrov plače. Z objavo neto podatkov ne soglaša. Kot tudi Katičeva ne.

Kot sem poročal že prejšnji teden se je neto plača zaradi novega prispevka predsednici republike Nataši Pirc Musar znižala za 45 evrov, še vedno pa je za 128 evrov višja kot je bila za december lani. Pirc Musarjeva neto plače ne skriva.

Z novim letom je večini funkcionarjev in tudi delu javnega sektorja vladna koalicija precej povišala plače. Povišanja pa ni bilo za poslance in člane vlade, ki ga dobijo šele po volitvah.

Bruto znesek, ki ga je Pirc Musarjeva dobila ta mesec je bil povsem enak izplačilu marca za februar, ko so z novim letom povišane plače že obveljale. Nižja je pa neto plača.

Izpisek plač vlade leta 2025:

Plače za februar 2025 :

Plače za avgusta 2024