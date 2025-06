To so razlogi za silovite napade na Boruta Pahorja

Piše: Moja Dolenjska

Pogrom nad Borutom Pahorjem, nekdanjim predsednikom države, zaradi nedeljskega intervjuja za nacionalno televizijo, ki ga je vodil Jože Možina, med simpatizerji in člani levičarskih strank v državi kar ne pojenja. Kaj je tako “groznega” povedal? Nič takega. Zakaj ga napadajo, pa je na omrežju X razkril Janez Janša, predsednik SDS. Zapisal je:

“Jasno je, da Boruta Pahorja ne napadajo zaradi izjave o genocidu, ki je povsem faktična. Levičarjem tudi sicer “dol visi” za Palestino. Itak ne ločijo med Judejo, Samarijo (aka Zahodni breg Jordana) in Gazo. Prav tako nikomur med njimi ne pade na misel, da bi šel v Gazo pomagat “svojim”. Napadajo ga zaradi tega, ker je iz prve roke potrdil, da so vse leve stranke (vključno z njegovo), vodene iz ozadja, ki pa tudi izgublja moč.”

Pahor, ki je postal tudi tarča kritik matične stranke (bolj podrobno tukaj), je v svojem odmevnem intervjuju izpostavil tudi problematiko vpliva centrov moči na dejansko vladanje. Pahor je tudi edini, ki je preskočil vpliv Milana Kučana, zaradi česar posamezniki kar tekmujejo, kdo bo bolj “pljunil” po njem.

V intervjuju je Pahor med drugim povedal:

“V globalu je bila moč nad celotnim blokom leve sredine izven naših strank in je še danes.”

Kritičen je bil tudi do zdajšnje koalicije. Podvomil je tudi, da bi svoj glas še kdaj namenil kateri izmed strank koalicije, ki jih je redno volil.

Nekaj komentarjev, ki so ga nanj zlili posamezniki: “Gnoj”; “Ameba!”; “Jaz pa tega, kar Pahorju povezuje tilnik in trtico, ne bi poimenovala hrbtenica”, so le nekateri primeri žaljivih komentarjev pod objavo Inštituta 8. marec na račun Boruta Pahorja, ki kažejo, kako “strpni” znajo biti zares tisti, ki se sicer radi predstavljajo za strpne in spoštljive. Več komentarjev z napadi na nekdanjega predsednika države lahko preberete tudi na povezavi: Poglejte si ta gnev

Borut Pahor je glede Gaze sicer povedal naslednje (vir: X):