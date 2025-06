Tipično za naše levičarje: Pirc Musar in Golob kritična do izraelskega napada na Iran, očitno verjameta, da slednji nima jedrskega orožja – ali pa je kriv “Miki Miška” iz afere IranGate?

Piše: G. B.

Izraelski napadi na Iran predstavljajo eskalacijo in ne vodijo nikamor, sta danes v skupni izjavi sporočila predsednica republike Nataša Pirc Musar in premier Robert Golob. Ob tem sta opozorila, da je Izrael s tem morda nepopravljivo škodoval diplomatskim prizadevanjem za nov sporazum o iranskem jedrskem programu.

“Pridružujeva se izjavam vseh voditeljev, ki so izrazili resno zaskrbljenost nad izraelskimi napadi na Iran. Izraelski napadi na Iran predstavljajo eskalacijo že tako zelo napetih in težkih razmer na Bližnjem vzhodu in ne vodijo nikamor,” sta skupaj sporočila predsednica in premier.

Mar Pirc Musarjeva in Golob verjameta v dobre namene Irana?

Robert Golob in Nataša Pirc Musar sta ob tem izpostavila, da so bila pogajanja med Washingtonom in Teheranom o iranskem jedrskem programu v ponovnem zagonu in so dajala upanje po dogovoru. Ta bi bil po njunem prepričanju pomemben “ne samo za regijo, ampak za celotno mednarodno skupnost”. “Izraelski napadi so tem pogajanjem naredile morda nepopravljivo škodo,” sta dodala. Pirc Musar in Golob zato obe strani pozivata, da se vzdržita nadaljnjih korakov, ki bi vodili k stopnjevanju konflikta in morebitni vojni. “Samo pogajanja in diplomacija lahko pripeljeta do miru in stabilnosti na Bližnjem vzhodu, ki je temeljnega pomena za stabilnost celotnih mednarodnih odnosov,” še piše v izjavi za javnost.

Pred njima se je na današnje dogajanje ob robu Slovenskega globalnega foruma v Mariboru odzvala zunanja ministrica Tanja Fajon in pozvala “vse akterje v regiji, da se vzdržijo stopnjevanja napetosti”.

Foruma v Mariboru se udeležuje tudi minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han, po besedah katerega “nobena vojna ne vpliva blagodejno na gospodarstvo”. “Zadeve so zelo, zelo resne, treba je malo počakati, ampak ta norija v Izraelu in delovanje Izraela se mora končati in tu bo morala tudi Amerika svoje narediti,” je menil.

V Levici so medtem izrazili globoko zaskrbljenost zaradi napada na Iran, ki po njihovi oceni pomeni nevarno stopnjevanje konflikta ter resno grožnjo miru in stabilnosti na Bližnjem vzhodu in širše. Prepričani so, da bi se morala mednarodna skupnost odzvati z jasnim sporočilom, da je treba napade obsoditi in odgovorne sankcionirati.

Kaj pa obveščevalne službe?

No, vsi tisti, ki so sedaj jezni na Izrael, pa pozabljajo na pomembno dejstvo: delovanje obveščevalnih služb. Do sedaj se je kar nekajkrat pokazalo, da je iranska stran hotela pretentati pogajalce Zahoda. Svetovno javnost prepričujejo, da je iranski jedrski program izključno miroljuben, vse kršitve pa naj bi izhajale iz dejstva, da Zahod noče odpraviti sankcij proti Iranu. Obstajajo dokumentirani primeri, ki kažejo, da je Iran v preteklosti večkrat poskušal zavajati ali prikriti podrobnosti svojega jedrskega programa med pogajanji z mednarodno skupnostjo. Te obtožbe temeljijo na poročilih Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA), obveščevalnih podatkih zahodnih držav in zgodovinskih dogodkih. Spodaj so ključni primeri, ki podpirajo to trditev: