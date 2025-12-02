Tipičen populizem Goloba: na hitro uvedel obvezen zimski regres, sredstev zanj ni zagotovil, češ znajdite se sami!

Piše: G. B.

Da je Golobova koalicija sprejela obveznost zimskega regresa, ne da bi ob tem zagotovila sredstva javnim institucijam za ta izdatek, je sedaj že jasno. In očitno je premier Robert Golob to javnosti zamolčal.

Na to dejstvo je pred dnevi na facebooku opozoril župan Škofljice Primož Cimerman, češ da tamkajšnja osnovna šola v svojem proračunu nima zagotovljenih sredstev za božičnice, medtem ko vlada in ministri brezskrbno zaposlujejo v javnem sektorju. Tam denar ni problem. Drugod se bodo morale institucije znajti svoje.

Morda bo kdo rekel, češ osnovne šole financirajo občine. Vendar je bil zimski regres kot obvezna novost sprejet zelo na hitro, ne da bi bile upoštevana stanja v proračunu občin.

Takole je zapisal župan:

Ko se ukvarjamo z iskanjem kadra za delo na občini, ne morem mimo pogleda na plačilno lestvico in kadrovski načrt, Ministrstva za solidarnostno pravičnost.

Danes sva imela z ravnateljem Osnovna šola Škofljica Romanom Brunškom sestanek na temo božičnice, kako naj jo izplača, ko še nič ne vedo, kako bodo dobili sredstva. Edina možnost, da Občina Škofljica pomaga.

Če šola dela minus, pa mora ravnatelj podati odstopno izjavo. In kako ga naj ne dela, če pa ne prejema dovolj sredstev za kvaliteten program. Torej imamo vrhunskega pedagoga, ravnatelja, ki skrbi za tri šole z skoraj 1400 otroci, pa mora dat odstopno izjavio, ker ima šola minus, zaradi ukrepov vlade.

Naj kar takoj povem, da ne sprejmem odstopa, da bo jasno. In sedaj iščemo način, kako šoli pomagati, potem pa berem tele spodnje možnosti in mi gre na kozlanje, kako smo mi nesposobni, da ne moremo podobno urediti.

Na kratko, lahko rečemo nateg, blefiranje, laganje in zavajanje. Na novoustanovljene ministrstvu, se je v treh letih zaposlilo 132 ljudi, predvsem iz stranke Levica, od tega jih je 38 sekretarjev, 30 podsekretarjev

Torej 51.5% , več kot polovica so vsi vrhunski strokovnjaki, ki imajo večjo plačo kot ravnateljici in boljše pogoje in niti pod razno podobne odgovornosti 45.5% pa vsi ostali nižji rangi

večina jih dela od doma, sprejema dodatke za prekomerno delo ter koristi pravico do odklopa. Tega pri ravnateljih ni.

Vseh skupaj je 108, mesečno za plače porabijo cca 400k EUR. Okroglih 5 milijonov letno.

In če ministrstvo dela minus, minister ne rabi podati odstopne izjave tako kot ravnatelj.

Dajte mi razložit, kje se je izgubila logika.

Roman a pri tekmovanju iz logične pošasti, je tudi smer politika, ker tam dvomim, da bi kdo dobil kakšno točko, ker logike ni.

Sem moral, ker res ni normalno, eni lahko mi pa ukinjamo projekte, da flikamo osnovne potrebe – plače.