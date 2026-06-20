Dr. Sebastjan Jeretič: Govorca bosta predsednica republike in predsednik vlade; smo pluralna družba, ampak eno ljudstvo in ena država

Dr. Sebastjan Jeretič, v. d direktorja Ukoma:

»V. d. direktorja UKOM Sebastjan Jeretič: 35. obletnica samostojnosti in neodvisnosti je poklon domovini in pogumu tistih, ki so nam jo priborili. Ob letošnji državni proslavi želimo obuditi spomin na enotnost, ki nam je v tistih zgodovinskih časih omogočila, da smo si izborili našo državnost. Želimo, da tudi prihodnje generacije dosežejo takšno nacionalno enotnost, kot smo jo uspešno zgradili konec osemdesetih let, ter spomniti tudi na to, kaj smo Slovenci sposobni doseči skupaj. Ne glede na vse razlike med nami moramo živeti skupaj in zato se moramo naučiti tudi, kako doreči to našo medsebojnost.

Na koordinacijskem odboru smo zato brez glasu proti odločili, da se ta želja po preseganju razlik in doseganju enotnosti pokaže tudi tako, da imamo tokrat na proslavi dva govorca, predsednico republike in predsednika vlade, s čimer želimo pokazati, da smo pluralna družba, ampak eno ljudstvo in ena država.«

Vir: omrežje X/Vlada Republike Slovenije