Težka pot do miru: Ukrajina bo ZDA danes predstavila posodobljen osnutek mirovnega načrta

Ukrajina v okviru pogajanj za končanje vojne, v katerih posredujejo ZDA, pripravlja posodobljen mirovni načrt. Kot je v ponedeljek napovedal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, naj bi ga Beli hiši predstavili še danes. Ukrajina želi z alternativnim predlogom predvsem preprečiti izgubo svojega ozemlja, poroča britanski BBC.

Zelenski je v ponedeljek na srečanju z voditelji Evropske unije in Nata v Bruslju znova izključil možnost predaje ozemlja, češ da za to ni pooblaščen v skladu z ukrajinsko ustavo in mednarodnim pravom.

“Rusija vztraja, da se odpovemo ozemlju, vendar mi ne želimo ničesar odstopiti,” je poudaril. “Po ukrajinski zakonodaji, naši ustavi in mednarodnem pravu nimamo pravice, da to storimo. Prav tako nimamo moralne pravice,” je nadaljeval Zelenski. Ukrajinski predsednik že dolgo poudarja, da bi morali vse spremembe ukrajinskih meja odobriti z referendumom.

Na novinarski konferenci je Zelenski povedal, da bi njegova ekipa ZDA lahko že danes poslala nov predlog.

Dejal je še, da so prvoten mirovni načrt ZDA, ki je bil po mnenju Ukrajine in Evrope preveč ugoden za Rusijo, skrajšali s prvotnih 28 na 20 točk. Iz osnutka po njegovih besedah doslej niso odstranili nobene točke v prid Ukrajini, a po drugi strani tudi še niso dosegli kompromisa glede ozemlja, poroča agencija Interfax-Ukraine.

Med najbolj občutljivimi vprašanji v pogajanjih za končanje vojne je Zelenski izpostavil nadzor nad vzhodnim Donbasom in jedrsko elektrarno v Zaporožju.

Prvotna različica mirovnega načrta predvideva, da Ukrajina Rusiji prepusti popoln nadzor nad Donbasom. Energijo, proizvedeno v Zaporožju, največji evropski nuklearki, pa bi razdelili med Rusijo in Ukrajino.

ZDA so mirovni načrt v 28 točkah prestavile novembra, zatem so ga v sodelovanju z evropsko in ukrajinsko stranjo predelali. ZDA so prejšnji teden nadaljevale ločene pogovore – najprej z Moskvo, konec tedna pa še z ukrajinsko stranjo. Kako se je načrt v teh pogovorih preoblikoval, javno ni znano.

Kot pa poroča UNIAN, se je ponudba ZDA po srečanju predstavnikov Trumpa in Putina poslabšala in vključevala slabše pogoje glede ozemelj in nadzora nad Zaporoško jedrsko elektrarno. ZDA pritiskajo na ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, naj čim prej sprejme ozemeljska in druga popuščanja v okviru mirovnega načrta predsednika Donalda Trumpa.