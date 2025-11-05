Tehnična napaka utišala Pirc Musarjevo

Piše: Peter Jančič (Spletni časopis)

“Prišlo je do tehničnih težav. Teh žal ni mogoče vnaprej predvideti, se pa vedno potrudimo, da so odpravljene v najkrajšem možnem času.”

Tako so mi iz RTV Slovenija pojasnili, zakaj smo pri poročanju o izredni seji parlamenta, ki jo je Urška Klakočar Zupančič na hitro sklicala za mnenje predsednice Nataše Pirc Musar, v poročilih ob 17 uri na TVS opazovali podobo predsednice, ki nekaj govori, slišalo se pa ni nič.

Utišali so jo, so me opozorili gledalci.

Napako so na RTV Slovenja pozneje popravili tako, da danes, če si ogledate posnetek tistih poročil, že slišite, kaj pravi predsednica. A v živo to v poročilih ni bilo mogoče.

Iz televizije niso nič sporočili, da bi ukrepali proti odgovornim, ki so utišali predsednico države.

Veliko prahu pa še vedno dviguje, ker med nastopom Pirc Musarjeve v dvorano ni bilo opozicijskih poslancev iz vrst SDS. Pirc Musarjeva je že drugič v kratkem času doživela podobno tiho kritiko. Najprej ji na Blejskem strateškem forumu številni gostje niso ploskali za propaganden nastop proti Izraelu ob konfliktu v Gazi, kjer je – ponovno – izrekala obtožbe o genocidu.

Ploskal ji ni nekdanji predsednik Borut Pahor. Pa tudi ne predsednik Evropskega sveta Antonio Costa, sicer socialist, albanski predsednik Edi Rama, hrvaški premier Andrej Plenković in tudi črnogorski premier Milojko Spajić ne…

Sejo parlamenta je bila za Pirc Musarjevo sklicana mimo določb poslovnika, ker ni bila na prvi naslednji seji. Tako pravi poslovnik:

Točke Klakočar Zupančičeva ni uvrstila na prvo naslednjo sejo državnega zbora. Sklicala je čisto posebno izredno sejo parlamenta le in samo za ta nastop. Zelo verjetno kot del scenarija, da bi mediji čim bolj prenesli sporočilo, kako so za umor Aleša Šutarja – Acota krivi vsi v državi in da morajo zdaj težave tudi vsi reševati in ne tisti, ki imajo v rokah oblast.

Krivi so običajno tisti, ki so kaj zagrešili. Denimo, umor.

Za imena osumljenih umorov na javnih krajih, ki se zgodijo v Veliki Britaniji ali v ZDA, praviloma izvemo skoraj takoj. Imena osumljenih v Novem mestu nam oblasti še do danes uradno niso razkrile.

Zaradi tega potem nastane vtis, da je v ozadju več kot le kriminal posameznikov.

Ker se je naša predsednica pred nastopom v DZ pogajala s starešinami romske skupnosti, naj po nasilju in umoru prenehajo streljati, pa je še dodatno nastal nenavaden vtis, da je šlo za več kot le kriminalen dogodek.

Takšen je bil dnevni red seje sklicane mimo poslovnika, ker je bila že pred tem sklicana 120 izredna seja, ki bi morala biti celo prej. A so jo pozneje preložili.

Prva naslednja seja je bila sklicana in prestavljena za 121 sejo tako: