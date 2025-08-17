19.5 C
Tanjo Fajon motijo turisti, ki polnijo blagajno za njeno pohajkovanje, ne motijo pa je ilegalni migranti!!!?

FokusSlovenija
foto: zajem zaslona

Piše: Celjski glasnik

Ob vseh objavah in izjavah, ki jih lahko preberemo s strani vladnajočih, je res na mestu vprašanje, ali še razmišljajo z zdravo pametjo.

Človek si namreč ne more zamisliti, da denimo zunanjo ministrico zmotijo ljudje, ki v državo vstopajo na legalen način in v Sloveniji pustijo svoj denar, nenazadnje denar za njihov luksuz, ne motijo jih pa ilegalni migranti, katerim namenjajo še dodatna finančna sredstva.

Tudi zunanja ministrica je v zadnjih dneh večkrat pokazala, da je po vladnem turizmu, sedaj v času počitnic poskrbela še za nekaj nedela v času vladnih počitnic. V zadnji objavi se je ponovno hvalila, kako so jo povabili na potop v Blejsko jezero in kako je tam neizmerno uživala. Hkrati pa pokazala, da se veliko bolj navdušuje nad turizmom po eksotičnih državah, saj nima zaupanja v lepote Slovenije.

A to še ni tisto najbolj bizarno z njene strani. Ministrico je namreč zmotilo, da se je po potopu v jezeru vrnila na gladino in tam je bilo polno turistov. Ja in to tistih turistov, ki tudi davčno blagajno polnijo s prispevki in nenazadnje njej omogočajo politični turizem, ki se ga gre s to vlado. Uporabnica socialnega omrežja je ob tem zapisala: “Ministrico, ki svoje politične nasprotnike zmerja z nestrpneži motijo… pazi to… TURISTI, ki polnijo občinski proračun… ne motijo je pa ilegalci, ki ga aktivno praznijo!”

