Piše: G. B.

“Zadolžili se bomo na Kitajskem, da financiramo plače palestinskim javnim uslužbencem. Takšne epske butalske zgodbe se ne bi spomnil niti Milčinski,” je aktualno dogajanje na omrežju X komentiral ekonomist in nekdanji minister Matej Lahovnik.

O tem, da Golobova vlada namenja milijon in še dvesto tisoč evrov davkoplačevalskega denarja za potrebe palestinske javne uprave, smo danes sicer že poročali. Je pa pomenljivo, da se to dogaja ravno v času, ko skuša vlada “spraviti skozi” zloglasen zakon, ki naj bi “dokončno rešil upokojensko vprašanje”. Ker je smrt pač najcenejši način, kako “pomagati” starejšim. Znameniti nacistični zdravnik Josef Mengele bi bil ponosen na Roberta Goloba.

Ob tem pa velja spomniti tudi na to, da bogate arabske države v nogomet vlagajo milijarde evrov, medtem ko si mora Slovenija sposojati denar od Kitajcev. Ob vsem razsulu doma …