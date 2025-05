Takole je koalicija povozila dostojen pokop mrtvih

Piše: Moja Dolenjska

V petek je na Komisiji za peticije, človekove pravice in enake možnosti v državnem zboru potekala razprava in nato glasovanje o dostojnem in humanem pokopu žrtev komunističnega nasilja izpred 80 let. Proti dostojnemu pokopu žrtev so glasovali poslanci vladajoče koalicije.

Med tistimi, ki nasprotuje temu, je tudi Jožica Derganc, poslanka stranke Gibanje Svoboda, izvoljena v Novem mestu.

Jožica Derganc, po poklicu medicinska sestra in vzgojiteljica, je bila pred tem zaposlena v enem izmed novomeških vrtcev, vodila je tudi novomeški odbor sindikata Sviz, katerega glavni tajnik je Branimir Štrukelj, oče vnuka Milana Kučana.

Na omrežjih to glasovanje proti dostojnemu pokopu žrtev komunističnega nasilja uporabniki označujejo z besedami, kot so “nečloveško, barbarsko dejanje članov te vladne koalicije”.

Za dostojen pokop so glasovali v SDS in NSi, proti pa v koaliciji (Svobodi in Levici, poslancev SD na sejo ni bilo).

Zgodovinar dr. Mitja Ferenc je na četrtkovi seji komisije za peticije v državnem zboru med drugim povedal: “Nekdanji okupatorski vojaki imajo prostor na ljubljanskih Žalah, naši rojaki, ki so bili med ali po drugi svetovni vojni zunajsodno pomorjeni, pa prostora za svoj grob tam ne smejo imeti.” (vir)

Glasovanje na komisiji, ki jo vodi Jože Tanko, je bilo naslednje:

Razlog za sklic nujne seje komisije državnega zbora je bila odločitev vladajočih o prenosu posmrtnih ostankov medvojnega in povojnega nasilja iz prikritega grobišča Jama pod Macesnovo gorico iz kleti Komunale v Kočevju v državno kostnico v Škofji Loki.

Prenos je bil kljub napovedim o iskanju soglasja s svojci in širšo javnostjo izveden enostransko, brez predhodnega dogovora o končni lokaciji pokopa, kar so se dogovorili na srečanju pri predsednici republike Nataši Pirc Musar.

Sejo so zahtevali poslanci SDS, ki so kot neprimerno izpostavili tudi nasprotovanje ljubljanskega župana Zorana Jankovića temu, da bi žrtve pokopali na Žalah. Ostanki žrtev so še vedno v vrečah.

14.901 žrtev

Poslanci Svobode in Levice na seji sicer niso razpravljali, le glasovali so proti predlogom sklepov, med drugim to, da se obsodi nedostojno hrambo posmrtnih ostankov in prakse, ki žrtvam odreka temeljno pravico do groba. Glasovali so tudi proti obsodbi prenosa posmrtnih ostankov v Lipico pri Škofji Loki brez soglasja svojcev in proti pozivu ministrstvu za notranje zadeve k izdaji izpiskov iz matičnega registra 14.901 žrtev, dokumentiranih v seznamu Farne spominske plošče. Glasovali so tudi proti pozivu k identifikaciji žrtev, tudi slovenskih Romov. V koaliciji so glasovali tudi proti trajni ureditvi dostojnega pokopa ekshumiranih žrtev na ljubljanskih Žalah.