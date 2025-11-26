Tako Goloba z vašim denarjem rešujejo Žel, Črnčec in Zorko

Piše: Peter Jančič (Spletni časopis)

Kako po polomu na referendumu Damir Črnčec, Roland Žel in Andraž Zorko rešujejo premiera Roberta Goloba in Svobodo je pokazala današnja objava raziskave javnega mnenja Valicona na Siol.net, kjer za pravi ton poročanja skrbi piarovka vlade Mateja Trunk Hrvatin, ki so jo za potrebe Svobode razglasili za novinarko.

Za privzdigovanje Goloba in nižanje Janše na Siol.net, ki je v lasti državnega Telekoma, Golobovi pa so že dvakrat predčasno pozamenjali direktorja in odgovornega urednika, skrbijo celo s takšno propagandno prozorno fotografijo:

Po treh polomih raziskav javnega mnenja zapored, najprej so raziskovalci povsem zgrešili napoved EU volitev, češ da bo tesno med Svobodo in SDS, razpletlo se je pa tako, da je SDS dobila več mandatov kot vse tri koalicijske stranke skupaj (4:3), povsem napačno pa so po tem napovedali tudi razplete obeh zadnjih referendumov, sta bili v zadnjih dneh objavljeni dve raziskavi, ki pokažeta, da je rezultat odvisen od tega, kdo plača in to tudi v primerih, ko se plačuje z državnim denarjem, za katerim je Robert Golob.

Zanimiva propaganda Telekomovega Siol.net, kjer je Golob z dvakratno čistko nastavil svoj vrh in celo novinarko za ustrezno poročanje.

Takoj po za vlado katastrofalnem razpletu referendumu je danes raziskavo Valicona objavil Siol.net. Tik pred referendumom pa je v soboto podobno raziskavo objavil že Raziskovalni inštitut Janeza Evangelista Kreka, za katerim je NSi. Primerjava rezultatov jasno pokaže, kaj kroji “javne mnenje”. Po “Golobovi” raziskavi se bolje odrežejo Svoboda, Demokrati in Resni.ca, po raziskavi NSi pa SDS, SD, Levica in Prerod.

Valicon pomen manjših vladnih strank, pa tudi SDS in NSi in Preroda znižuje, da bi prikazal Goloba kot glavnega igralca ob Janši. Da je Golob kot glavni igralec najpomembnejša stvar, sistematično ves čas v naslovih že dolge mesece na Siol.net sporoča vladna piarovka Trunkova. To je značilnost propagande. Slabe sicer, ker je preveč prozorno. Tokrat tako:

Uredniška odločitev je tudi fotografija, na kateri kažejo nasmejanega Goloba in sklonjenega Janšo, ki uporablja mobilnik. Tako spet povsem neprikrito propagira Goloba medij v državni lasti po dvakratni čistki, izvedli so dve predčasni menjavi direktorjev in odgovornih urednikov, ko objavlja raziskavo agencije, ki jo plačujeta GEN-I in državni Telekom, o rezultatih pa poroča vladna piarovka Mateja Trunk Hrvatin, ki so jo za to delo prezaposlili na državni Siol iz obrambnega ministrstva in jo zdaj predstavljajo kot novinarko. To se je zgodilo po tem, ko so za direktorja že z drugo predčasno menjavo z obrambnega ministrstva nastavili Rolanda Žela, ki je bil direktor že v času vlade Marjana Šarca. Hkrati kot Žela na Siol, je vlada iz obrambnega ministrstva prerazporedila še Damirja Črnčeca v vrh SDH, ki je za vlado formalni lastnik Telekoma in s tem Siola.

Črnčec je bil pred politično kariero šef Sove, pa tudi vojaške obveščevalne službe.

Bolj dolgoročni trendi kažejo značilno žaganje, ki smo ga videli tudi že v prejšnjih letih, ker posamezne raziskave sistematično določenim strankam kažejo več, drugim pa manj. Rezultat ni odvisen od javnega mnenja, odvisen je od tega, kdo in kako meri. Kdo plača, po domače.

V Zahodnem svetu načinu, ki ga vidimo pri ravnanju Siol.net tokrat, rečejo tudi koruptivno ravnanje in zloraba oblasti, ker je “žaganje” in propagandno obveščanje plačano z državnim denarjem in ne zasebnim.

Težava pa se pojavi, ko ljudje dejansko odločajo na referendumu ali volitvah. Kot so v nedeljo. In ko ugotovimo, da je namesto najmanj 60 odstotkov za vladni zakon, kar so napovedovali raziskovalci, na referendumu bilo za vladne ideje le 46,5 odstotka volivcev.

Nakupi in čistke v medijih ne pomagajo. Ali pa še ne pomagajo dovolj.

V grafikah in članku v Spletnem časopisu so deleži podpore strankam preračunani tako, da so upoštevani le za stranke opredeljeni volivci. To omogoča primerjavo z volitvami in med raziskavami. Med opredeljene za stranke štejem tudi izbiro “druge” stranke. To so praviloma tiste, ki anketiranim niso ponujene, se jih pa sami spomnijo. Izvirni deleži podpore strankam različnih raziskav, kot so jih objavili mediji, ki so temelj za preračune, so objavljeni v preglednici (s klikom lahko vse preglednice povečate):

Vse podatke, ki so bili temelj za preračunavanje, navajam, ker to olajša razumevanje razlik med meritvami in omogoča tudi preverjanje, če je prišlo pri prenosu in obdelavah podatkov morebiti do napak.