Svoboda in Levica po zgledu Makarovičeve grdo goljufata: uradno bojkotirata referendum, vseeno pa hočeta kos finančne referendumske pogače

Piše: Nova24tv.si

Referendum o pokojninah za elitne kulturnike, ki ga je aktualna oblast z vsemi silami poskušala sabotirati, se sprevrača v novo razkritje manipulacij tako javne RTV kot koalicije. RTV je namreč v svojem članku zapisala, da je “največ članov volilnih odborov za referendum predlagala SDS“, pri čemer pa so zamolčali ključna dejstva. Koalicija pa se kljub pozivanju k “bojkotu“ aktivno bori za “referendumski denar“.

Po uradnih številkah je slika precej bolj razdeljena, kot jo prikazuje “depolitizirana“ RTV. Izmed političnih strank je res največ članov volilnih odborov predlagal SDS, sledijo NSi, SD, Gibanje Svoboda in Levica, neparlamentarne stranke so predlagale še 1346 članov.

Kar pomeni, da bo šlo tako od skupnih 3,7 milijona evrov, namenjenih volilnim odborom in komisijam, 43 odstotkov sredstev k članom koalicijskih strank in 47 odstotkov k opozicijskim. Toliko o bojkotu, ki sta ga sicer pozivali prav Gibanje Svoboda in Levica.

Kot je opozoril Andrej Hoivik, gre pri naslovu RTV za manipulativen naslov, saj RTV izpostavlja le številčno prednost SDS, medtem ko zamolči dejstvo, da imajo tudi koalicijske stranke, ki naj bi referendum bojkotirale, široko zastopstvo v volilnih odborih. “Se pa vidi, da imajo dobro strukturo po Sloveniji tudi pri SD. Svoboda in Levica ne bojkotirata referenduma. Tudi njim privoščimo denar za izvedbo. Saj imajo enako slabe pokojnine pod Golobom,“ je še dodal Hoivik.

To ni prvič, da je RTV v času referendumske kampanje stopila čez mejo zakonitosti in profesionalizma. Že prej je bilo ugotovljeno, da je kršila zakon s prepoznim obveščanjem o referendumu in pripravljala enostranske oddaje, v katerih je bilo jasno favorizirano stališče oblasti. Sedaj pa še manipulira s številkami in zavaja javnost o domnevni dominaciji opozicije pri organizaciji referenduma.

V istem članku problematizira, da bo referendum najdražji doslej. Glavni razlog za rekordne zneske pa je plačna reforma, ki jo je sprejela Golobova vlada in ki je bistveno povišala funkcionarske plače. Nadomestila za člane volilnih organov so namreč vezana na plačo ustavnega sodnika, kar pomeni, da višje funkcionarske plače neposredno dvigujejo tudi stroške volitev in referendumov.

Čeprav je vlada poskušala s pozivi k bojkotu zmanjšati legitimnost referenduma, pa podatki jasno kažejo: v bojkotu so sodelovali le navidezno.