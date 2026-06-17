Stevanoviću Golobova povišica, Klakočar Zupančičevi najvišje nadomestilo, ker ne more do službe

Piše: Spletni časopis

7.343 evrov bruto plače je včeraj dobil predsednik državnega zbora Zoran Stevanović (Resni.ca).

To je bila prva plača šefa DZ, ki upošteva povišanje plač za funkcionarje parlamenta in vlade, ki ga je z zamikom do volitev uzakonila prejšnja koalicija Svobode, SD in Levice. Stevanović je, ker ima manj delovne dobe, po višini plače nekoliko zaostal za predsednico republike Natašo Pirc Musar, za katero je povišanje obveljalo že prej in je za mesec maj bruto včeraj dobila 7.546 evrov. Neto je to bilo 4.327 evrov. Za poslance podatki o neto izplačilih niso dostopni. Bivša predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič je marca za februar letos dobila 6.530 evrov bruto plače. Če bi ostala predsednica bi se ji plača povišala za okoli tisoč evrov. Na volitvah je Klakočar Zupančičeva propadla. Ker si ne more najti dela, je včeraj dobila 5.453 evrov poslanskega nadomestila, ki ga lahko dobiva največ pol leta, ker je bila poslanka le en mandat. Ob njej nadomestila dobiva skupaj 20 poslancev.

Med prejemniki nadomestil je – kot že prejšnji mesec – osem poslancev Svobode. In kar pet prestopnikov, ki so pred volitvami zamenjali stranke. Stranko Svobode je zapustila tudi Klakočar Zupančičeva. A razočarana šele po volitvah. Med prejemniki nadomestil je na četrtem mestu nekdanji vodja poslanske skupine SD Jani Prednik, ki ga po odstopu zaradi težav z boljšimi polovicami dobiva že dalj časa. Po številu prejemnikov Svobodi sledi SD s štirimi. Med temi je ob Predniku tudi nekdanji vodja poslanske skupine Levica Matej Tašner Vatovec, ki je pred volitvami prestopil k SD, na volitvah pa mu ni uspelo priti v DZ. Podobno je bil na listi Levice pred štirimi leti izvoljen tudi Miha Kordiš, ki se je s stranko tudi razšel in s svojo novo ni bil uspešen na volitvah. Ko gre za prestopnike sta na spisku še nekdanja poslanca SDS in Svobode Eva Irgl in Tine Novak, ki sta na volitvah kandidirala za Demokrate, a jima ni uspelo in nekdanji poslanec Dejan Kaloh, ki se je iz SDS preselil med nepovezane. Na spisku prejemnikov nadomestil ni nikogar iz NSi.

Pri predsednici republike je posebno nadomestilo, ki mu zagotavlja 80 odstotkov plače predsednika in je uzakonjeno le in samo zanj, dobil Milan Kučan. Za mesec maj 2026 je dobil bruto 1.526 evrov tega dodatka, v neto znesku je bilo to 1.145 evrov predsedniškega dodatka, so mi odgovorili iz urada predsednice republike.