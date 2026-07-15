Stevanović bi izključil Mijiča

Piše: C. R.

Predsednik Resnice Zoran Stevanović je po razkritju, da naj bi strankin poslanec Boris Mijič zavajal o svoji izobrazbi, napovedal, da bo zoper Mijiča predlagal najstrožje ukrepe, najmanj izključitev iz stranke. Po Stevanovićevih besedah je pristojnost za ukrepe na svetu stranke, ki jih bo obravnaval takoj po parlamentarnih počitnicah.

Kot je Stevanović povedal v izjavi za medije v DZ, je bil danes prvič seznanjen z dejanskim stanjem glede Mijičeve izobrazbe. “In če velja to, da je zavajal celo javnost, to pravzaprav pomeni, da je tudi zavajal nas kot stranko resnice. Veste, mi se imenujemo Resnica zato, ker smo prepričani, da predstavljamo alternativo lažem, za katero smo ravno tako prepričani, da predstavlja slovensko politiko zadnjih 30 let,” je dejal.

Po njegovih besedah si ne smejo dovoliti takih stvari. Ob tem je poudaril, da bodo v stranki vsako laž absolutno obsodili, tako kot je na primer obsodil dejanja Levice, “ko so zadnjič lagali, da ni delovala glasovalna naprava”.

“Torej, če je zavajal javnost, pomeni, da je zavajal tudi nas in tukaj pardona ni in bomo najstrožje ukrepali zoper poslanca. Pristojnost za tako ukrepanje je na organih stranke, na svetu stranke. Takoj po parlamentarnih počitnicah pričakujem, da se sestane svet stranke, jaz jim bom predlagal najstrožje ukrepe zoper poslanca, kakšna pa bo odločitev, bomo videli,” je napovedal Stevanović.

Kot je dodal, mu je žal, da se take stvari v slovenski politiki dogajajo. “Rad bi, da ni dvojnih meril glede vseh poslancev. Res upam, da se pojavi trenutek, ko ne bo delovalo, da je samo pet poslancev v tem v parlamentu, ampak da jih obstaja 90, in skratka boste ugotovili podobno zadevo tudi pri marsikateremu drugemu poslancu,” je navedel Stevanović.

S tem, da imajo poslanci srednješolsko izobrazbo, po njegovem mnenju ni nič narobe, zato ne razume, zakaj je treba na to opozarjati in o tem razglabljati, saj izobrazba ni pogoj za kandidaturo za poslanca. Prav tako ne vidi razloga, zakaj lagati o svoji izobrazbi. Portal Necenzurirano, ki je razkril Mijičevo zavajanje glede izobrazbe, sicer ni problematiziral tega, da Mijič nima visokošolske izobrazbe, ampak to, da je zavajal javnost. “Prav je, da odgovarja vsak, ki laže v slovenski politiki,” je poudaril.

Glede možnosti poziva Mijiču, da odstopi, pa je Stevanović povedal, da to ni v njegovi pristojnosti, saj so poslanci neposredno izvoljeni. Sicer ga lahko pozove k odstopu, vendar “če to ni po njegovi volji, on tega pač ne bo storil”, je dejal.

Če pride do nadomestnih volitev, bosta po Stevanovićevih besedah dominirali na podlagi “ustvarjenega navideznega naboja med levim in desnim polom dve stranki in bo dvoboj na nadomestnih parlamentarnih volitvah med njima”. Stranka Resnica je prišla s petimi mandati v parlament in želi s petimi poslanci tudi zaključiti mandat, je dodal.

Proporcionalni sistem volitev po njegovih besedah omogoča, “da na imenu določenega človeka ali določene stranke v parlament pride marsikdo, to bi pravzaprav radi spremenili s preferenčnim glasom in ga bomo absolutno podprli, ampak ni pa to razlog, da bi Resnica ostala brez mandata,” je ocenil prvak stranke.

Po Stevanovićevi napovedi ukrepanja zoper poslanca Mijiča pa se vrstijo tudi odzivi iz opozicije, kjer so v preteklih tednih Mijiča že večkrat pozvali k odstopu.

“Obtožbe, da poslanec, ne samo, da ni plačeval svojih delavcev, da ni plačeval državi, ampak da ima celo poneverjen svoj življenjepis in kaj je po izobrazbi, jasno povedo, da taka oseba z ničemer ni primerna za to, da še naprej opravlja funkcijo poslanca,” je ob robu srečanja s predsednico Natašo Pirc Musar dejal prvak Svobode Robert Golob.

Poslanec in generalni sekretar stranke Matej Grah meni, da zgodba okrog Mijiča pooseblja celotno trenutno vlado v Sloveniji, ki je postavljena na laž iz dneva v dan. “Politična odgovornost se ne sprejema po treh mesecih, po 10. oktobru, ko vemo, zakaj jo želijo, ampak se jo sprejema takoj,” je dodal.

Tudi predsednik SD Matjaž Han je poudaril, da je “10. oktober ključen datum”. Na ta dan od začetka mandata preteče šest mesecev, s čimer lahko poslanca, ki odstopi, zamenja kandidat iste stranke, ki je na volitvah dosegel naslednji najboljši rezultat. Če poslanec odstopi pred iztekom šestih mesecev, sledijo nadomestne parlamentarne volitve.

Sookordinatorica Levice Asta Vrečko je medtem Mijiča označila za enega “najbolj prevarantskih poslancev, kar smo ga videli v zgodovini 35 let Slovenije”. Dodala je, da bi se bilo smiselno vprašati tudi o pravilnosti njegovih ostalih osebnih podatkih, na primer “ali mu je res tako ime, ali je res član Resnice”. Del odgovornosti je pa je po njenem mnenju tudi na vodji Resnice in predsedniku DZ Stevanoviću.

Poslanec Mijič je namreč še pred volitvami v DZ za Državno volilno komisijo (DVK) navedel, da je diplomirani inženir gradbeništva. Po izvolitvi pa je v življenjepisu, objavljenem na spletni strani DZ, med izobraževalnimi institucijami navedel fakulteto za gradbeništvo in geodezijo (FGG).

Toda za portal Necenzurirano in za STA so na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljane pojasnili, da Mijič “ni evidentiran kot diplomant”. Prav tako diplomskega dela ni mogoče najti v javno dostopnem sistemu cobiss. Po poročanju portala naj bi na Mijičevo izobrazbo opozarjali nekateri nekdanji zaposleni v gradbenem podjetju Progros, ki ga je Mijič pred vstopom v politiko zastopal skoraj tri leta.