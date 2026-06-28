Srečanje podpornikov Nove24TV in Demokracije v Celju

Piše: Petra Janša
V Celju je minulo soboto potekalo srečanje podpornikov televizije Nova24TV in tednika Demokracija. Dogodek so organizatorji poimenovali »zdravljenje slovenske družbe« in ga vodili v slogu »medicinske klinike«, pri čemer so nastopajoči predstavljali zdravnike in kirurge sistema.
Prireditev je vodila Mojca Mandl, ki je v uvodnem nagovoru poudarila, da sta dom in domovina kraj, kjer se človek počuti varno in sprejeto. Po njenih besedah so bili v zadnjih 35 letih samostojne Slovenije na oblasti ljudje, ki jim za domovino, vrednote in kulturo ni bilo mar. V takih trenutkih, je dejala, se na pomoč pokliče zavedne Slovence, Nova24TV in Demokracija pa delujeta kot zadnji branik slovenske kulture in resnice.
Biščak: Golobova vlada je bila najbolj komunistična po osamosvojitvi
Jože Biščak, urednik spletne strani in pogovorne oddaje Kavarna Hayek, je v svojem odmevnem govoru ostro in neposredno kritiziral prejšnjo vlado Roberta Goloba ter jo označil za najbolj komunistično vlado po osamosvojitvi Slovenije. Svojo trditev je podkrepil s primerjavo z dogodkom izpred 81 let na Bledu, kjer naj bi takratni šef slovenske Ozne Ivan Maček – Matija podeljeval zlata, srebrna in bronasta odlikovanja ter plakete morilcem iz Kočevskega roga glede na število pobitih ideoloških nasprotnikov, med katerimi je bilo veliko civilistov. To prakso je Biščak označil za sprevrženost in jo neposredno povezal z naravo Golobove vlade. Dejal je, da bi Golobova vlada, če Slovenija ne bi bila članica Evropske unije, ljudi znova metala v jame. Omenil je tudi sovražne objave na družbenih omrežjih, v katerih naj bi nekateri levičarji po udeležbi premierja Janeza Janše na spominski slovesnosti v Rogu zapisali: »Domobranci prihajajo iz jam.« Posebej ostro je obsodil metode, s katerimi naj bi Golobova vlada in njeni podporniki poskušali utišati kritične medije. Demokracija in Nova24TV sta po njegovih besedah doživljali nešteto tožb, inšpekcijske postopke različnih agencij, ustanovitev posebne preiskovalne komisije ter grožnje oglaševalcem, naj prenehajo oglaševati pri njiju. Predsednico preiskovalne komisije je primerjal z Milko Planinc in jo označil za utelešenje komunistične majorke, ki naj bi v Kočevskem rogu zabijala žeblje v glave žrtev. Vse te pritiske je skupaj označil za »Golobovo torturo in torturo njegovih visokoletečih parazitov« – pritiske, kakršnih v samostojni Sloveniji še ni bilo. Poudaril je tudi, da Demokracija in Nova24TV nikoli nista želeli državnih subvencij ali medijskega sklada, temveč le normalne pogoje za delovanje brez političnega vmešavanja in groženj oglaševalcem.
Berlec: Poskušali so nas finančno uničiti
Dr. Metod Berlec, glavni in odgovorni urednik tednika Demokracija, je v svojem govoru najprej poudaril bogato in dolgo zgodovinsko tradicijo revije. Demokracija namreč ni nastala šele leta 1996, temveč ima korenine že v letu 1918, ko je izhajala prva Demokracija. Kasneje je izhajala tudi v zamejstvu v Gorici (v letih 1947–1961 in 1968–1972), v času demokratičnih sprememb pa je bila eden ključnih opozicijskih medijev in je pomagala tlakovati pot zmagi Demosa pod vodstvom dr. Jožeta Pučnika. Prva številka današnje Demokracije je izšla 5. septembra 1996. Od takrat revija že skoraj trideset let vztrajno in neomajno zastopa načela demokracije, svobode in resnice. Berlec je poudaril, da Demokracija v vseh teh desetletjih ni trobila v isti rog, ni se uklonila pritiskom in ni se odrekla resnici. Nadaljeval je z ostro kritiko prejšnje vlade Roberta Goloba, ki je po njegovih besedah poskušala nekaj, kar v demokratični državi ne bi smelo biti mogoče – finančno uničiti opozicijske in kritične medije. Posebej je izpostavil delo parlamentarne preiskovalne komisije, ki sta jo vodili Mojca Šetinc Pašek in Tamara Vonta. Po Berlečevih navedbah je komisija nezakonito preiskovala poslovanje medijev, pridobila je vse njihove finančne podatke in sistematično pritiskala na oglaševalce. »To ni bila preiskava. To je bil politični pritisk. To je bil poskus discipliniranja neposlušnih. To je bil napad na svobodo medijev. To so bile metode politične policije, skoraj take, kot je bila v prejšnjem totalitarnem režimu,« je dejal Berlec. Oba medija sta po njegovih besedah kljub vsem pritiskom obstala predvsem po zaslugi zvestih podpornikov. Govor je sklenil z mislijo: »Kjer je volja, je tudi moč. Bog živi Slovenijo!«
Tomašič: Pomen zaupanja in zvestobe podpornikov
Zbrane je nagovoril tudi direktor Nove24TV Boris Tomašič. Poudaril je pomen medsebojnega prijateljstva, sodelovanja in zaupanja med medijem ter njegovimi gledalci in bralci. Izrazil je hvaležnost za dolgoletno podporo, ki jo prejemata Nova24TV in Demokracija, ter dejal, da prav zvesti gledalci in bralci predstavljajo temelj njunega delovanja. Po njegovem mnenju je prav neposredna povezava z občinstvom ključna za preživetje in neodvisnost obeh medijev v zahtevnih časih. V svojem govoru je iskreno zahvalo podpornikom izrazil tudi odgovorni urednik informativnega programa Nove24TV Aleksander Rant, ki je z zbranimi delil svoj pogled na trenutno politično dogajanje. Posebna gosta dogodka sta bila tudi novi poslanec državnega zbora Luka Simonič ter politični komentator dr. Boštjan M. Turk. Prvi je z obiskovalci delil nekaj svojih pogledov in razmišljanj o aktualnem dogajanju ter svoji politični poti. Poudaril je, da le skupaj lahko uspemo. Med govori so prireditev popestrili glasbeni nastopi. Nastopili so Jernej Brilej s pesmijo »Slovenija ni vaša« in njegova hči Ajda, ansambel Original Štajerci, ki je zaigral večkrat, in nato še zabavna skupina Pop Design. Srečanje je potekalo v topli in povezovalni atmosferi, ki je jasno odražala močno enotnost med podporniki ter medijema Nova24TV in Demokracija. Glasbeni nastopi so dogodku dali dodatno razsežnost in še bolj poudarili občutek skupnosti ter skupnih vrednot. Zvesti podporniki so znova pokazali, da obeh medijev ne spremljajo le pasivno, temveč ju aktivno podpirajo in se počutijo kot del skupnega prizadevanja. Kljub zahtevnim letom v preteklosti sta na srečanju prevladovala optimizem in prepričanje, da sta skupaj z zvestim občinstvom Nova24TV in Demokracija močnejši ter da se lahko nadaljuje pot v bolj normalno in svobodno Slovenijo.
Kaj so povedali naši podporniki v Celju
- Jože Kotnik, Zgornje Jablane: »Na srečanje sem prišel, ker sem bil povabljen kot podpornik Nove24TV. Podpornik sem že dve leti. Zakaj me sprašujete? Ker se mi zdi, da je pomembno, kar gospod Tomašič govori. On je našega mišljenja, pravičnega. Zato ga podpiramo.«
- Lojze Primc, Škofljica: »Sem podpornik Nove24TV, ker se nekaj dogaja, da gre razvoj naprej. Zdi se mi ‘fajn’, da se s tem nekaj spreminja, drugačno mnenje imajo. Upam tudi, da bo nova vlada zdržala.«
- Irena Smrekar Simončič, Dole pri Litiji: »Tukaj sem, ker sem podpornica Nove24TV, ker izvem stvari, ki jih v drugih medijih ne izvem. Preko družabnih omrežji in predvsem Nove24TV si na tekočem. Hvala, da obstajate. Hvala Bogu, da je nova vlada; upam, da bo naredila Slovenijo razvojno napredno in da bo za vse prebivalce, državljane Slovenije to en velik uspeh. Tega si želim glede na trenutno stanje v celotni Evropi. Zelo potrebujemo takšno vlado, ki se bo zavzemala predvsem za Evropejce.«
- Milena Stare, Dragočajna pri Smledniku: »Mene so na to srečanje povabili prijatelji, ki so podporniki Nove24TV. Sama pa vsak dan gledam to televizijo, in moram reči, da odkar gledam gospoda Tomašiča, se mi razširjajo obzorja glede politike. Vesela sem, da obstaja Nova24TV, in vse pohvale za to. Zelo vesela sem tudi, da je nova vlada. Pričakujem lepše in vsekakor bolj umirjeno življenje, predvsem pa si želim, da bi se te razprtije, ki se dogajajo, malo umirile. Da bi naši otroci in zanamci imeli lepše življenje in da jim ne bi bilo treba gledati razprtij – in to v parlamentu, kjer bi morali biti prav vzor vsej Sloveniji, naši državi. Letos bova doma izobesila zastavo še bolj zavestno. Novi vladi tudi iz srca privoščim, da bi ji uspelo, želim si, da bi tisti, ki delajo krivico ljudem, državi, odgovarjali za svoja dejanja.«
- Jože Potisek, Radeče: »S to vlado zdaj smo zadovoljni, s prejšnjo pa nikakor nismo bili. Sem član SDS nekaj let. Vzporedno sem postal tudi podpornik Nove24TV. Sem pa sam prišel do tega, to mora človek priti sam do tega. Nobenega ne moreš prepričati na silo, da pride do tega. V Radečah imam vsaj deset bližnjih prijateljev – osem od teh je na levi strani, dva sta desna, pa se prej skregamo, preden bi komu kaj dopovedal. In jih tudi ne boš obrnil. Ta socializem je tako zakoreninjen v ljudeh, kako je bilo ‘fajn’ v bivši Jugoslaviji. Star sem 75 let in smo dali in bone in Markovića in Milko Planinc čez in v Avstrijo smo hodili kupovat kavo, pa so vse to kakor pozabili. V Radečah smo na plin čakali zjutraj od štirih. Pod Golobovo vlado bi kmalu spet prišli do tega, da bi stali v vrstah in čakali. Goloba in njegove ljudi, ki so bili v prvih vrstah, bi bilo treba procesirati, zapreti. Prej ne bo miru. Izkoreninili pa tega ne bomo. Ne moreš, ker je to tako zakoreninjeno, da je groza. /…/ Podpiram vas, ker upam, da se bo kaj spremenilo, mora se spremeniti. Tako kot je bila Slovenija do zdaj vodena, ne more biti več. Slovenija nazaduje. Mladi odhajajo ven, v tujino, ker tukaj ne vidijo perspektive. Nazaj bo tak, ki si zunaj ustvari življenje, težko prišel. Zakaj bi?«
- Cvetka Kok, Teharje: »Najbolj sem vesela, da smo zmagali – da imamo Janšo nazaj. Tako sem držala pesti, da sem mislila, da mi bo voda pritekla iz njih. Zato tudi podpiram Novo24TV. Zelo radi jo gledamo, večinoma gledamo Novo24TV, gospoda Borisa še posebej. Tudi gospoda Biščaka, ta mladi so ‘fajni’, gospod Simonič … vsi so tako ‘fajni’. Pa tudi revija – prej sem kupovala Demokracijo, pa sem si rekla, zakaj je ne bi naročila, če mi jo v ‘kaslc’ domov prinese, in midva jo komaj čakava v četrtek. Od nove vlade pa pričakujem, da bo malo ‘pošlihtala’. Jaz imam tako upanje. Mene je sram, ko gledam te ženske v parlamentu – kakšne so to ženske. Nimajo nikakršne kulture, ali so hodile v šolo? Obnašaj se ti v gostilni tako in izzivaj ljudi, ne pa v parlamentu, ko te vsi gledajo, veste, koliko ljudi to gleda. Vzor bi morale biti!«
- Greta Gorenšek, Celje: »Novo24TV podpiram že več let. Bilo je naključje. Ta program sem spoznala, ko sem ‘surfala’ po internetu med hospitalizacijo, ko sem več mesecev ležala v postelji, in najdem to TV – to je bilo točno to, kar sem si vedno mislila o levici, desnici in resnici. Takrat sem si dala program med priljubljene in zdaj ga spremljam že več kot sedem let. Poslušamo RTV Slovenija, POP TV – samo nakladanje, nobene resnice, samo prirejanje informacij levičarskih somišljenikov. To me je tako dvignilo, da sem si rekla, hvala Bogu, da se je nekdo opogumil, da ozavešča ljudi in dejansko povezuje zavedne Slovence. Ker če ti nisi zaveden Slovenc, potem tega ne maraš. In zdaj vidim, kateri so zavedni Slovenci. Sramotno je, da si bil izvoljen v parlament v imenu ljudstva in se tako primitivno obnašaš, tako neiskreno. Nekateri res niso vzor. Sprašujem se, od koga so bili ti izvoljeni, da to podpirajo. Na Novi24TV najbolj cenim to, da tako srčni in zavedni ljudje pripravljajo programe, ki bogatijo slovensko javnost. Vesel si, da taki ljudje obstajajo. In na takih lahko mi gradimo. Želela bi, da bi čim več ljudi to spoznalo in sledili resnici. Ker tukaj izveš resnico. Niso nič narejeni, niso nič sovražni, sprejemajo tudi drugačno mnenje. Če gledaš odprti telefon gospoda Tomašiča ob torkih – on sprejema vsako mnenje, nikogar ne zavrača, spoštuje to. Žalostno pa je, da si v politiki ljudje nagajajo. Mislim, da si ne moremo izbrati še ene Slovenije, samo eno Slovenijo imamo – in to moramo graditi. Gospod Janša se je s svojimi prijatelji in somišljeniki pred 35 leti zavzemal zanjo že kot mlad fant, pa je bil vedno napaden, ker je govoril resnico. Že v Jugoslaviji je bil moteč člen. Poglejte, koliko časa se to vleče. To je bolno, da ga neka skupina ljudi predstavlja kot sovražnika države. Če ne bi imeli njega in tistih njegovih prijateljev, takrat ko smo se zavzemali, da se odcepimo od Jugoslavije, ne bi imeli države. Ne pa da ves njihov trud dajejo v nič; mi bi morali biti ponosni na te ljudi – to so dejansko očetje Slovenije. Mi ne bi imeli danes Slovenije, če se oni takrat ne bi potrudili. Nekateri so dali tudi življenje za to. Hvala Bogu, da so ti ljudje takrat obstajali, ker zdaj vrnitve ni več – imamo svojo državo. Zdaj bi morali skupaj stopiti in spoštovati te ljudi. Mi govorimo o partizanstvu, ne govorimo pa o osamosvojiteljih. Spoštovati bi morali tudi ljudi, ki so se že v Jugoslaviji borili za človekove pravice in državo in so bili na nehuman način pokončani in zazidani v jarke rudnikov. Bolno. Zoperstaviti se moramo tej neresnici. Prej je bila Jugoslavija, zdaj pa imamo Slovenijo kot državo – to ne more biti vse eno in isto. To je treba praznovati! Slovenijo je treba praznovati! /…/ Mi moramo naše slovenske simbole praznovati, prejšnje rdeče zvezde ipd. pa so zgodovina. Politiki, ki so bili v Jugoslaviji, ne sodijo več na slovenske trge in ulice, ker je to zgodovina. Mi v tujini ne dobimo več Hitlerjevih slik, ni spomenikov, Mussolinija v Italiji ni nikjer, mi pa imamo Tita. Kdo je to bil ter kakšne posledice njegova vodstva in njegovih pristašev so bile, pa vemo. Še danes imamo grobišča, ki niso raziskana, pa vemo, da obstajajo, in ljudje še danes ne upajo o tem govoriti. To je treba obsoditi kot zločin. In ko bo enkrat to obsojeno kot zločin, bo o tem sramotno govoriti. To si želim. /…/ Zdaj imamo gospoda Janez Janšo, ki ga imajo ljudje radi, in ni tako, kot to nekateri mediji prikazujejo. In mi mu zaupamo. Ker je strateg, bo znal s svojo skupino ministrov vladati in tako voditi, da mu bodo pomagali. /…/ Vidim, da je te ljudi že tako motiviral, da bodo na podlagi svojih izkušenj in znanja, strokovnosti sodelovali. In to je bistvo tega. Ne predstavljam si nekega voditelja, ki bi hotel samo nek dohodek na mesec. On je strateg, on sploh ne dela za denar. Lahko bi bil v neki drugi državi kot strokovnjak, vem, da bi ga v kakšni drugi državi bolj cenili, kot ga mi. On je svetovni voditelj, ampak je žal tukaj po krivici obsojen zaradi marsičesa, kar se ni zgodilo, ampak vedno hočejo imeti neko zgodbo, da ga obsojajo. Poglejte absurden primer Trenta ali primer Patria, ki mu je res vzela čas, ker vem, da je razumen človek, da se zna obvladati. To bi še želela povedati, da naj se ne sekira, ker mi ga potrebujemo. On je svetovni voditelj in ga moramo ceniti, spoštovati in mu pomagati, hoditi na volitve, slediti njegovim predlogom, ker vedno govori resnico, on nikoli ne bo delal za Slovenijo nekaj slabega. Napisal je tudi take pesmi o Sloveniji, da ko to prebereš, dobiš solze v oči. Dogaja pa se mu taka krivica. Hvala Bogu, da je zdaj prišlo do tega, da so tudi drugi ljudje, ki so videli, da se mu dogaja krivica, stopili skupaj in mu pomagajo sestaviti vlado. Hvala vsem, ki so se tako povezali, vem, da bodo delali naprej za ljudi in za državo. In tudi v svetovnem merilu bo povezal države, tudi v Evropi. Vidim, da so tudi v drugih državah lačni sodelovanja z Janezom Janšo. Do zdaj tega žal ni bilo. In vsi izgubljamo. Tudi druge države bi lahko /…/ napredovale s sodelovanjem z drugimi. /…/ On prepozna svoje ljudi in ga, hvala Bogu, obkrožajo iskreni ljudje. Jaz ga bom vedno podpirala. /…/«
- Damijan Ahlin, Buenos Aires: »Sem predsednik organizacije Slovenska kulturna akcija. To je organizacija, ki povezuje vse kulturne delavce v zamejstvu in po svetu. Zdaj imamo 160 aktivnih članov, mnogo več je somišljenikov in prijateljev. Delamo v prid slovenstvu in to, kar čutimo, da je del dediščine, ki jo moramo iz roda v rod v najboljšem smislu in kvaliteti obdržati izven slovenskih meja, kar ni enostavno. Vidimo, da tudi naša uboga Slovenija doživlja, kar se sliši in vidi. Lepo bi bilo, da bi zlasti v kulturi dosegla en višek, slovensko pomlad, kakor jo je doživela slovenska politika pred 35 leti, da bi bil spoštovanja vreden in da bi bili ponosni na to, kar smo – da pripadamo delu Zemlje, ki je med najmanjšimi deli Evrope. Istočasno pa ima bogato zgodovino in še bogatejšo kulturo. Ne moremo mimo tega, da vsakodnevno tesno sodelujemo s tem, kar se dogaja v Sloveniji. Tisti, ki živimo izven nje, smo vse življenje živeli v demokratičnem svetu, mislimo in se razvijamo drugače. In v tem vidimo potrebo, ki jo ima Slovenija – da se uveljavi demokracija kot taka. V 35 letih še ni bila doživeta prava demokracija. Demokracija ni samo to, da imaš na izbiro več političnih strank ali pa da lahko javno kaj poveš, ne da bi ti nekdo kaj očital ali celo naredil kaj hujšega, kot je bilo v prejšnjih časih. V bistvu je demokracija to, da se znamo skupaj, složno organizirati, spoštovati, biti sočutni, razumeti, da ne mislimo vsi enako, ampak da je vsako mnenje važno, da se naredi kaj v skupno dobro, to je pravi pomen demokracije. Na globalni ali geopolitični ravni pridejo zraven še verstvo, raznolike kulture in politični ukrepi, ki jih delajo drugi. V tem smislu smo tisti, ki živimo izven Slovenije, večkrat poročali za Demokracijo in druge medije. Vsako poročilo je bilo objektivno. Pokazali smo, kar se dogaja zunaj in kako čutimo slovenstvo. Še vsakič, ko je bilo kakšno slabo obdobje v zgodovini, je bil narejen vsaj začetek nove luči, nove pomladi. Spremembe so ob pravem času potrebne, sploh ko pridejo prelomni časi. Potem je treba pametno in uspešno misliti na take ukrepe, ki so za večino dobri, v smislu sociale, gospodarstva. Vedno je treba narediti vse za skupno dobro. S tem prideš do prave blaginje.«