Piše: Moja Dolenjska

“Predsednica Nataša Pirc Musar o genocidu v Gazi. Kaj pa genocid, ki ga je njena komunistična partija zagrešila nad slovenskim narodom? Sram me je tako dvolične predsednice, ki si želi spravo po svoji meri (beri meri komunistov in NOB). Sramota!”

Tako je po včerajšnjem govoru Nataše Pirc Musar v Evropskem parlamentu zapisal Alen Salihović, novinar in urednik informativnega programa Radia Ognjišče.

Tudi številni drugi na družbenih omrežjih opozarjajo, da Pirc Musarjeva v Sloveniji govori in ravna popolnoma drugače, kot v Bruslju npr. Da jo ne zanima niti dostojen pokop žrtev v času in po drugi svetovni vojni, izpred 80 let, je dokazala tudi s tem, da se ni udeležila nedavne spominske slovesnosti na Trgu republike Slovenije. In to navkljub temu, da je bila tja posebej povabljena.

O tem, da bi komunizem označili kot totalitarni režim, prav tako molči. Tako kot molči tudi o vsem, kar počne vlada Roberta Goloba. Pa tako je vpila, da “ne bo tiho”. Res je dvolična. Zato ne čudi, da je čedalje več objav o tem, da Pirc Musarjeva ni njihova predsednica.

Sicer pa spomnimo, da je Pirc Musarjeva za kandidaturo na predsedniških volitvah komaj zbrala 5000 podpisov volivk in volivcev.