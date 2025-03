Spreminjanje ustave propadlo: poslancev ne bo 92

Piše: Spletni časopis

S 56 glasovi za in 31 proti je vladni koaliciji propadel predlog spremembe ustave, da bi število poslancev povečali za dva in bi jih bilo poslej 92.

Cilj je bil, da bi po tem spremenili še sistem volitev poslancev tako, da bi poslej izbirali po pet poslancev v vsaki od 18 volilnih enot. Za začetek postopka spremembe ustave je bila nujna dvotretjinska večina, zaradi 31 glasov proti iz opozicijskih SDS, NSi, ki se jim je pridružil nepovezani Dejan Kaloh, je predlog propadel.

Pomagalo ni, da so spreminjanje ustave podprli trije Logarjevi nepovezani poslanci in Mojca Pašek Šetinc. Postopek so vladne stranke sprožile, ker so bile na začetku za sodelovanje pri spreminjanju sistema dogovorjene tudi z NSi, a si je ta stranka premislila, ker so vladne stranke zavlačevale tako dolgo, da bi volilni sistem in ustavo zdaj spreminjale že v volilnem letu. Pa tudi sicer so se odnosi med Svobodo, SD, Levico in NSi skrhali.

Vladne stranke so poskušale doseči nov volilni sistem, po katerem bi se še naprej strankam delili sedeži (proporcionalni sistem), bi pa volivec dobili dodatno možnost vplivanja s prednostnim glasom, komu iz stranke, ki je dobila poslanski sedež, bo ta pripadel. Tako bi bilo izvoljenih 90 poslancev, še dva sedeža bi, kot doslej, po večinskem sistemu volili obe manjšini. V večinskem sistemu je izvoljen poslanec, za katerega je največ volivcev, sedeži se ne delijo strankam.

Predsednik največje opozicijske stranke Janez Janša (SDS) se je na razplet odzval tako: