Sprejem 500 novih članov SDS – Janša: »Smo stranka prihodnosti, kar dokazujete vi, ki se nam množično pridružujete. Dobrodošli v naši veliki družini!«

Piše: C. Š., Nova24TV.si
Slovenska demokratska stranka je v občini Tabor priredila slovesen sprejem za novih 500 članov, ki je pristopilo v stranko v zadnjih dveh tednih.
Generalni sekretar mag. Borut Dolanc je uvodoma poudaril: “Izjemno vesel sem, da smo znova napolnili dvorano. V zadnjih 14 dneh smo ponovno dobili več kot 500 novih članov, zato me ne skrbi za prihodnost. SDS je prisotna v 207 občinah, torej imamo 98-odstotno pokritost. Člane pozivam, da se čim prej aktivno vključijo v delo. Pred nami so pomembne volitve in prav vi ste tisti, ki lahko skupaj z nami pripeljete SDS do tega, da bo Slovenija na zemljevidu Evrope, kjer smo že bili pod vlado Janeza Janše.”
V nadaljevanju je zbrane nagovorila predsednica Kluba seniork in seniorjev SDS Mojca Škrinjar: “Smo generacija, ki je soustvarjala to državo, in ni nam vseeno, kaj se z njo dogaja. Naše akcije so pogoste in pomembne. Skupaj z mladimi smo organizirali slovesnost ob smrti dr. Jožeta Pučnika ter Trg republike preimenovali v Trg dr. Jožeta Pučnika.“
Spomnila je na junijski “pohod za domovino” po točkah, ki so zaznamovale priprave na osamosvojitveno vojno, ki ga bodo prihodnje leto še razširili: “V Ljubljani je bilo lepo videti, kako so se pohodu sproti pridruževali ljudje iz ulic.”
Poudarila je povezovanje s seniorskimi organizacijami drugih strank v okviru EPP in dodala: “Letos smo pisali tudi škofom z željo, da se Cerkev bolj vključi v za državo pomembne teme. Skrbi nas dolgotrajna oskrba. Današnja ‘pandemija’ med starejšimi je pandemija osamljenosti – zato je del našega dela povezovanje: delo na stojnicah, kampanje od vrat do vrat in prisotnost na družbenih omrežjih. Organiziramo tudi delavnice o udejstvovanju v svetu. Zelo pomembno je, da vsak od nas deli objave.“
Jeraj: Cilj je državo spraviti v red
Predsednica Ženskega odbora SDS Alenka Jeraj je dejala: “Poskušamo odpirati teme, ki so bolj zanimive za ženske – šolstvo, izobraževanje, zdravstvo. Evtanazija je ena od teh tem. Ko bo referendum, se bomo tej temi posebej posvetili, organizirali okrogle mize in podobno.” O svojem delu je dodala: “V državnem zboru vodim preiskovalno komisijo o ukradenih otrocih – kot veste, se je to dogajalo v bivši državi.“
Svoj nagovor je zaključila: “Pred nami so volitve, v katerih bomo vsi močno vpeti v kampanjo, da pridemo do normalne vlade, ki jo bo vodil naš predsednik. Veliko stvari je narobe v tej državi in precej se bomo morali potruditi, da jo spravimo v red.“
Predstavnik mladih: Za Slovenijo, ki bo prva v Evropi
V imenu mladih je spregovoril predsednik SDM Luka Simonič: “Hočemo soustvarjati Slovenijo. Slovenska demokratska mladina je bila prva, ki je dala pobudo za samostojno Slovenijo. Po 35 letih je čas, da se mladi zbudimo in rečemo, da je dovolj. V tem letu se je SDM okrepila za več kot 800 mladih. Do konca leta bomo imeli več kot 100 odborov – to je moč, ki jo mladi prinašamo v kampanjo.“
O aktualnih izzivih je dejal: “Mladi nočemo vlade, ki bo kompromitirana z levimi odločitvami; hočemo desno vlado. Mi moramo poskrbeti, da bodo mladi varni, da bodo imeli delo, da bodo lahko ustvarjali in da bodo ostali v Sloveniji. Zdaj je naš trenutek, zdaj je čas, da obrnemo Slovenijo. Hočemo Slovenijo, ki bo prva v Evropi, in da jo vodi tisti, ki je že dokazal, da to zna. Pokažimo, da nas je j**** več.”
Janez Janša: Številke so zelo optimistične
Predsednik SDS Janez Janša je v govoru izpostavil pomen izkušenj in kontinuitete: “Pred dnema tednoma smo se zbrali na sprejemu na Sv. Ani. Bilo nas je veliko; če bo šlo tako naprej, se bomo morali zbirati vsak teden. Prihaja čas, ko bo vsaka nova moč lahko odločilna. O stranki veliko veste, veliko ste izvedeli danes, še več pa boste izvedeli v prihodnje. Eno je nekaj gledati preko medijev, posrednikov, pripovedi drugih, drugo pa je biti del tega in s tem živeti.”
Spomnil je, da je SDS stara 36 let in pravna naslednica dveh ključnih delov Demosa: “Slovenija je mlada država. 36 let pomeni približno eno generacijo. Za velike spremembe, zlasti tiste v glavah, potrebujemo več generacij. Slovenija je živ dokaz za to.” Dotaknil se je tudi nedokončane tranzicije in izzivov v institucijah ter ocenil, da “se veliko da skriti pod krinko novih imen in se brez reform pretihotapiti iz enega režima v drugega.“
V nadaljevanju je poudaril sporočilo dr. Jožeta Pučnika “Nam gre za stvar!” in vlogo SDS v kriznih obdobjih: “Stranka je rasla in se krepila, ker je to sporočilo ponotranjila – ne samo v besedah, ampak tudi v praksi. SDS je bila trikrat na čelu države, ko je bilo hudo: v času osamosvajanja, v času finančne krize in v času covida.” Pri tem je poudaril, da je Slovenija ob pandemiji ohranila delovanje industrije in hitro okrevala: “Imeli smo najvišjo gospodarsko rast v Evropi – to so nam priznavali vsi, razen tistih, ki so v Sloveniji ustvarjali javno mnenje.” Izpostavil je tudi predloge SDS o obremenitvi upokojencev z davkom za dolgotrajno oskrbo: “Ne moreš obdavčiti pokojnin! V poslanski skupini SDS smo predlagali ukinitev prispevka za upokojence in zamrznitev plačevanja tega davka za vse ostale.“
Ob koncu je Janša opozoril: “Stvari se premikajo, predvsem med mlado generacijo, številke so zelo optimistične. Še pred petimi leti si mlade težko prepričal, da se splača vključiti in boriti, danes je to trend v celotni zahodni civilizaciji. Po napadu na Charlieja Kirka se je pokazalo, da se ta val še krepi.” O političnem dogajanju pa: “Volitve so pred vrati in vsak glas bo štel. SDS bo gradila koalicijo z volivci, za ustavno večino razuma. Nekatere stvari so v Sloveniji tako zavožene, da za premik potrebujemo dve tretjini.“
Sprejem novih članov v občini Tabor je zaključil z mislijo: “Za stvar nam gre – šlo nam je za stvar v času osamosvajanja in nam gre tudi zdaj! SDS je stranka blaginje, stranka svobode govora in stranka kulture življenja, zato smo proti temu, da se starejše in bolne usmrti, namesto da se jim lajša trpljenje. Smo stranka prihodnosti, kar dokazujete vi, ki se nam množično pridružujete. Dobrodošli v naši veliki družini!“