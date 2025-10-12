Sprejem 500 novih članov SDS – Janša: »Smo stranka prihodnosti, kar dokazujete vi, ki se nam množično pridružujete. Dobrodošli v naši veliki družini!«

Piše: C. Š., Nova24TV.si

Slovenska demokratska stranka je v občini Tabor priredila slovesen sprejem za novih 500 članov, ki je pristopilo v stranko v zadnjih dveh tednih.

Generalni sekretar mag. Borut Dolanc je uvodoma poudaril: “Izjemno vesel sem, da smo znova napolnili dvorano. V zadnjih 14 dneh smo ponovno dobili več kot 500 novih članov, zato me ne skrbi za prihodnost. SDS je prisotna v 207 občinah, torej imamo 98-odstotno pokritost. Člane pozivam, da se čim prej aktivno vključijo v delo. Pred nami so pomembne volitve in prav vi ste tisti, ki lahko skupaj z nami pripeljete SDS do tega, da bo Slovenija na zemljevidu Evrope, kjer smo že bili pod vlado Janeza Janše.”

V nadaljevanju je zbrane nagovorila predsednica Kluba seniork in seniorjev SDS Mojca Škrinjar: “Smo generacija, ki je soustvarjala to državo, in ni nam vseeno, kaj se z njo dogaja. Naše akcije so pogoste in pomembne. Skupaj z mladimi smo organizirali slovesnost ob smrti dr. Jožeta Pučnika ter Trg republike preimenovali v Trg dr. Jožeta Pučnika.“

Spomnila je na junijski “pohod za domovino” po točkah, ki so zaznamovale priprave na osamosvojitveno vojno, ki ga bodo prihodnje leto še razširili: “V Ljubljani je bilo lepo videti, kako so se pohodu sproti pridruževali ljudje iz ulic.”

Poudarila je povezovanje s seniorskimi organizacijami drugih strank v okviru EPP in dodala: “Letos smo pisali tudi škofom z željo, da se Cerkev bolj vključi v za državo pomembne teme. Skrbi nas dolgotrajna oskrba. Današnja ‘pandemija’ med starejšimi je pandemija osamljenosti – zato je del našega dela povezovanje: delo na stojnicah, kampanje od vrat do vrat in prisotnost na družbenih omrežjih. Organiziramo tudi delavnice o udejstvovanju v svetu. Zelo pomembno je, da vsak od nas deli objave.“

Jeraj: Cilj je državo spraviti v red

Predsednica Ženskega odbora SDS Alenka Jeraj je dejala: “Poskušamo odpirati teme, ki so bolj zanimive za ženske – šolstvo, izobraževanje, zdravstvo. Evtanazija je ena od teh tem. Ko bo referendum, se bomo tej temi posebej posvetili, organizirali okrogle mize in podobno.” O svojem delu je dodala: “V državnem zboru vodim preiskovalno komisijo o ukradenih otrocih – kot veste, se je to dogajalo v bivši državi.“

Svoj nagovor je zaključila: “Pred nami so volitve, v katerih bomo vsi močno vpeti v kampanjo, da pridemo do normalne vlade, ki jo bo vodil naš predsednik. Veliko stvari je narobe v tej državi in precej se bomo morali potruditi, da jo spravimo v red.“

Predstavnik mladih: Za Slovenijo, ki bo prva v Evropi