(Sporočila iz Tusványosa) V osrčju Transilvanije o sodobnih družbeno-političnih izzivih ter »globalnem političnem prebujenju«

Piše: Demokracija

Madžarski premier Viktor Orban bo imel danes tradicionalni letni nastop pred predstavniki madžarske skupnosti v Romuniji v kraju Baile Tusnad oz. vasici Tusványos v Transilvaniji. Po pričakovanjih bo Orbanov govor odmeven, saj bodo na Madžarskem prihodnjo pomlad parlamentarne volitve. Študijskih dnevov v Tusványosu se udeležujeta tudi evropski poslanec SDS/EPP dr. Milan Zver in direktorica Inštituta dr. Jožeta Pučnika dr. Andreja Valič Zver.

Kot nam je včeraj povedala direktorica Inštituta dr. Jožeta Pučnika, dr. Andreja Valič Zver, ki se skupaj z evropskim poslancem dr. Milanom Zverom udeležuje tradicionalnih študijskih dnevov v tem kraju v osrčju Transilvanje, se ta vasica vsako leto konec julija spremeni v živahno nekajdnevno prizorišče številnih prireditev, okroglih miz, koncertov in drugih dogajanj t.i. poletne univerze in študentskega tabora.

Dr. Andreja Valič Zver: »Organizatorji so različni mednarodni think tanki, univerze in nevladne organizacije, v ozadju pa stoji desnosredinska madžarska stranka Fidesz. Enemu njenih vodilnih mož, poslancu in predsedniku Odbora za zunanjo politiko Zsoltu Némethu uspe vsako leto v Tusványos privabiti udeležence z vsega sveta, ki razpravljajo o aktualnih družbenih in političnih dogajanjih ter poskušajo iskati odgovore na izzive sedanjega trenutka. Tudi letos se nas je zbrala pisana družba konservativnih strokovnjakov in politikov, med njimi nekdanji avstralski premier Tony Abbott, član zgornjega doma britanskega parlamenta Lord David Frost, disident in pisec Alejandro Peña Esclusa, znameniti pisci in novinarji John O’Sullivan, Rod Dreher, Carlos Roa in drugi.«

Kot nam je povedala dr. Valič Zverova so bili v okviru mednarodne demokratične internacionale CDI/ICD prisotni predstavniki iz Venezuele, Libanona, Kambodže in Slovenije, s katerimi smo razpravljali o globalnem političnem prebujenju.

»Nama z Milanom Zverom so se na temo Global political awakening pridružili strokovnjaki iz različnih koncev sveta, npr. Marwan Abdallah iz Libanona, sicer podpredsednik IDU, Alejandro Peña Esclusa, slovenski javnosti znan kot publicist in poznavalec latinsko-ameriških razmer ter dr. Chheng Kimlong iz Kambodže.«

Valič Zver: Milan Zver je menil, da proces političnega prebujenja dejansko poteka od Južne Amerike (kjer bo v naslednjih mesecih kar nekaj volitev s pričakovanimi desnimi zmagami), do Severne Amerike (Trump) in sodeč po rezultatih evropskih volitev tudi v Evropi. Abdallah je analiziral razmere na Bližnjem vzhodu, zlasti zlom Hezbollaha in krizo iranskega režima.

“Glavno sporočilo Kimlonga je bilo, da je silo kot sredstvo v mednarodnih odnosih potrebno nadomestiti s sodelovanjem vseh, ki delijo skupne vrednote dobrega, ne glede na različno versko usmerjenost.

Peña Esclusa, ki že pripravlja novo knjigo o perspektivah »pozabljenega« kontinenta – Južne Amerike, je postavil tezo, da so konservativne sile prevzele prvinske vrednote družbe, zato uspevajo, a se morajo še bolj povezati tudi v globalnem merilu.”

Sama Valič Zverova je med drugim omenila težave pri sodelovanju desnih konservativnih sil v EU in opozorila na nesprejemljivost »cordon sanitaire« v evropski politiki, na podlagi katere tudi ELS, skupaj z levico, iz političnega odločanja izključuje tretjo in četrto po moči politično silo v EU.

In zaključila: »V deželi, v kateri je Lászlo Tökes, pastor, nadškof in politik, leta 1989 začel z demokratično revolucijo ob podpori protestantske manjšine, ki predstavlja vsega 6% populacije v državi (!), je zvečer sledila še debata o prihodnosti Evrope.«

O Orbanovem govoru bomo še posebej poročali.