Šok za Goloba: Zveza potrošnikov vložila skupinsko tožbo proti Gen-I zaradi podražitev elektrike

Piše: Moja Dolenjska

Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS) je v četrtek na ljubljansko okrožno sodišče vložila junija napovedano skupinsko odškodninsko tožbo proti družbi Gen-I zaradi po njihovem mnenju nezakonitih enostranskih dvigov cen električne energije gospodinjskim odjemalcem. Zahtevajo skoraj 200 milijonov evrov odškodnine, so danes sporočili iz ZPS.

ZPS v tožbi zahteva, da Gen-I potrošnikom povrne razliko med pogodbeno dogovorjeno ceno elektrike in dejansko zaračunano višjo ceno skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi.

Po neodvisni ekonomski analizi, ki jo je pripravil ekonomist Jože P. Damijan, skupna škoda, ki so jo utrpela gospodinjstva zaradi nezakonitih podražitev Gen-I, znaša 193,4 milijona evrov.

Po oceni ZPS je v Sloveniji več kot 300.000 odjemalcev, ki jih je Gen-I prizadel z enostranskimi podražitvami električne energije v obdobju po 1. avgustu 2022, to je v času zdajšnje vlade pod vodstvom Roberta Goloba. Povprečen znesek odškodnine na posameznega gospodinjskega odjemalca tako znaša približno 600 evrov.

Vložitev tožbe je prek spletnega obrazca podprlo več kot 1300 ljudi. “Njihova podpora potrjuje velik interes potrošnikov, da se odpravijo nepoštene prakse na energetskem trgu in uveljavi odgovornost največjega slovenskega dobavitelja električne energije,” so zapisali v ZPS. Izraze podpore prek spletnega obrazca zbirajo še naprej.

Zveza je predlagala vodenje postopka po sistemu izključitve, kar pomeni, da so v tožbo vključeni vsi oškodovani potrošniki z izjemo tistih, ki bodo izrecno izjavili, da se iz postopka izključujejo in želijo pravico uveljavljati samostojno. “V tej fazi postopka tako potrošnikom ni treba storiti ničesar – avtomatično so zajeti v tožbo,” so poudarili.

Sodišče mora zdaj v 30 dneh vročiti tožbo družbi Gen-I, ki bo nato imela 30 dni časa za odgovor, vendar le glede pogojev za odobritev kolektivne tožbe, so pojasnili.

V postopku sodelujejo z Odvetniško pisarno Jereb, ki zvezo zastopa in ji svetuje v vseh fazah postopka ter je tudi pripravila celotno tožbo. Odvetniška pisarna svojih storitev zvezi ne zaračunava, v primeru uspeha pa je upravičena do desetine prisojenega zneska.

Za kritje vseh ostalih stroškov postopka ZPS sodeluje s češko družbo LitFin, specializirano za financiranje pravdnih postopkov. Ta zagotavlja financiranje v višini 330.000 evrov, s čimer prevzema tudi tveganje morebitnega neuspeha postopka. V primeru uspeha je upravičena do desetine premije od vseh izplačanih odškodnin.

Kot so še poudarili v ZPS, želijo s tožbo opozoriti tudi vse ostale slovenske dobavitelje elektrike, ki po njihovih besedah izvajajo enake ali podobne prakse enostranskega spreminjanja cen. “ZPS pričakuje, da bodo podjetja v prihodnje poslovala pregledno, spoštovala potrošniško zakonodajo in pogodbe izvajala v skladu z načelom poštenosti,” so dodali.