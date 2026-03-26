Šok za Goloba in Kučana? Logar in Stevanović izključujeta koalicijsko sodelovanje z Levico

Piše: C. R.

Prvak Demokratov Anže Logar je na Instagramu zanikal informacije, da naj bi bilo že dogovorjeno sodelovanje Demokratov v bodoči vladi Roberta Goloba. Kot je navedel, se pogajanja niti začela še niso. Je pa zelo jasen, da Demokrati v koalicijo z Levico ne gredo. Enako pravi predsednik stranke Resni.ca Zoran Stevanović.

Logar je navedel, da se v medijih in po socialnih omrežjih v zadnjih dneh pojavljajo zavajajoče informacije o sodelovanju Demokratov v morebitni naslednji vladi Roberta Goloba, celo ministrska mesta naj bi bila že razdeljena, “kar je čista laž”. “Gre za medijske čenče, ki so jih nekateri ustvarili z namenom, da oslabijo položaj Demokratov pred začetkom pogajanj,” je prepričan.

Zato je navedel nekaj pogajalskih izhodišč Demokratov pred prvim sestankom strank, ki bo v petek. Eden od ključnih dejavnikov odločitve Demokratov za morebitno koalicijo je tako jasna zaveza vlade o prioritetnem boju zoper korupcijo z uvedbo skupine za boj z organiziranim kriminalom in korupcijo (SKOK) ter razbremenitev plač in podjetnikov, tudi z uvedbo razvojne kapice. Razdelitev ministrskih resorjev bo za Demokrate zadnje poglavje pogajanj, je zatrdil. Obenem je navedel, da stranka ni nastala zato, da bi omogočili ponovitev mandata odhajajoče koalicije. In tudi, da Demokrati ne bodo sodelovali v koaliciji s stranko Levica. “Pričakujem, da bodo pogajanja potekala tedne, morda celo mesece. In nič ne bo dogovorjeno, dokler ne bo dogovorjeno vse,” je dodal.

Podobno je danes ob odhodu s seje Sveta za nacionalno varnost zatrdil prvak stranke Resni.ca Zoran Stevanović. Tudi on pričakuje dolgotrajna pogajanja, glede sodelovanja z Levico pa pravi, da je Levica “stranka, ki zavzema popolnoma drugačna programska izhodišča od nas, tako da mi se v takih koalicijah ne vidimo”. Oba se bosta sicer udeležila petkovega sestanka, na katerega je predsednik Gibanja Svoboda, ki mu po delnih neuradnih izidih kaže na relativno zmago, povabil vse stranke, izvoljene v novi sklic DZ, razen SDS.

Takšna stališča seveda kažejo na to, da bo imel Golob velike težave pri sestavljanju koalicije. Namreč, Svoboda lahko brez Levice za minimalno večino (46 sedežev) potegne zraven SD, Demokrate in Resnico. Vendar niti to ni gotovo. Zato se že pojavlja špekulacija, da bo poslanska skupina Svobode morda razpadla, saj naj bi bila skupina okoli Klemena Boštjančiča zainteresirana tudi za sodelovanje z Janezom Janšo. Govori pa se tudi, da so za posnetke prisluhov v slovenščini verjetno krive razprtije znotraj Svobode, nekateri pa omenjajo tudi vmešavanje ruskih vohunov. Naj spomnimo, da je na podoben način prišlo do razkola znotraj nekdanje SMC, tisti bolj levi del stranke se je dejansko premaknil najprej k LMŠ, ki se je nato priključila Svobodi.