Sodnica, ki je na prostost spustila morilca mlade ukrajinske migrantke, je brez pravosodnega izpita!

Piše: I. K. (Nova24TV.si)

Brutalni umor 23-letne ukrajinske begunke Irine Zarucke v ameriškem Charlottu, ki ga je zagrešil 34-letni Decarlos Dejuan Brown Jr. ne kaže le na sistemski rasizem temnopoltih do belopoltih v ZDA, ampak tudi na nedelujoči pravosodni sistem, ki na prostost povsem brez nadzora spušča nevarne, včasih tudi duševno bolne kriminalce. Oči ameriške javnosti so zdaj uprte v levičarsko sodnico, ki je morilca spustila na prostost.

Spomnimo: ukrajinsko begunko je Brown Jr. zabodel v vrat brez kakršnega koli povoda, pri tem pa sploh ne bi smel biti na vlaku, saj ni kupil karte. Še več – sploh ne bi smel biti na prostosti. Storilec je žrtev večkrat zabodel v vrat, medtem ko je sedela na vlaku. Šokantno je, da se je to dogajalo sredi množice potnikov, a ni skoraj nihče posredoval ali ji ponudil pomoči v njenih zadnjih trenutkih – večina je le opazovala ali hodila mimo, tako da je na koncu žrtev sredi vlaka izkrvavela. Javnost pa je razburil podatek, da je bil Brown Jr. že 14-krat aretiran za različna nasilna dejanja in bil nato hitro poslan nazaj na ulico, čeprav naj bi celo trpel za shizofrenijo. Kdo je sodnica, ki ga je poslala na prostost?

Kdo je sodnica Stokes?

Teresa A. Stokes je sodnica, a nima pravosodnega izpita, niti ga ni nikoli opravljala. Študirala naj bi umetnost in delala kot umetnica in kaskaderka. Sodnica za prekrške naj bi postala zaradi rasistične ideologije DEI (raznolikost, enakost, vključenost), ki jo je vsiljevali levičarski NVO-ji.

Politično naj bi bila skrajno levo usmerjena in denarno podpirala ameriške demokrate. Donirala naj bi tudi kampanji Kamale Harris.

Kot sodnica je sicer pošiljala kriminalce v sodno odrejene centre za zdravljenje, hkrati pa je bila sama lastnica enega od takih centrov za zdravljenje, kar nekateri razumejo kot konflikt interesov.

Odgovornost sodnice

Po umoru mlade ukrajinke se je v javnosti razvnela razprava o odgovornosti sodnice Terese Stokes.

Brown ima dolgo kriminalno zgodovino – aretiran je bil že 14-krat, obsojen pa med drugim zaradi velike tatvine, ropa z nevarnim orožjem in groženj. Leta 2015 je bil obsojen na šest let zapora, izpuščen leta 2020, kmalu po tem pa znova obtožen napada na lastno sestro. Uradni zapisi kažejo tudi, da trpi za shizofrenijo.

Sodnica Teresa Stokes je januarja 2025 podpisala odločitev, s katero je Brown po aretaciji zaradi “zlorabe sistema klica v sili 911” izpuščen le na podlagi pisnega zagotovila, da se bo udeležil naslednjega naroka.

Pravni strokovnjak Matthew Mangino je za Newsweek dejal: “To je tragičen neuspeh na več ravneh. Sodnica Stokes je odgovorna za odločitve o varščini. Standard je, ali se bo obtoženi pojavil na prihodnjih obravnavah in ali predstavlja grožnjo za javnost. Zdi se, da je imel DeCarlos Brown Jr. dolgo zgodovino nasilnega vedenja. Neviden neuspeh je razpad sistema skupnostne duševne oskrbe. Brown je imel psihične težave. Ali je bil deležen zdravljenja, ko je bil na prostosti? Žal mnogi nekdanji zaporniki dobijo zdravljenje le za zapahi.”

Oster oziv politike in javnosti – kongresniki zahtevajo odstop sodnice

Skupina desetih republikanskih kongresnikov iz Severne Karoline je podpisala pismo, v katerem pozivajo k razrešitvi sodnice. Pobudnik pisma je kongresnik Tim Moore, naslovljeno pa je na glavnega sodnika okrožnega sodišča Roya Wigginsa, ki ima pristojnost sprožiti formalni postopek razrešitve. “Pravosodni sistem Severne Karoline je odpovedal Irini Zarucki. Prišla je v Charlotte, da bi našla varnost in boljše življenje, namesto tega pa jo je brutalno umoril ponavljajoči storilec, ki nikoli ne bi smel biti izpuščen na ulice,” je dejal Moore. Dodaja še: “Sodnica Stokes je imela priložnost zaščititi javnost, pa tega ni storila. Jasno je, da ni primerna za opravljanje te odgovorne funkcije in bi morala biti nemudoma razrešena.” V pismu kongresniki navajajo: “Z izpustitvijo ponavljajočega nasilnega storilca zgolj na podlagi njegove pisne obljube, da se bo pojavil na sodišču, je sodnica Stokes pokazala zavestno neizpolnjevanje dolžnosti in ravnala v nasprotju s temeljnimi načeli pravičnosti, kot določa člen N.C.G.S. § 7A-173(a).” Obenem zahtevajo pregled njenih preteklih odločitev: “Zahtevamo tudi temeljit pregled njenih preteklih odločitev o varščini, da se oceni celoten obseg nepravilnosti.” Kongresnik Addison P. McDowell je dejal: “Kar se je zgodilo na mestni železnici v Charlotteu, je tragedija, ki se nikoli ne bi smela zgoditi. Teresa Stokes je zatajila pri svoji funkciji in mora biti razrešena. Dokazala je, da dela ne zmore in izgubila zaupanje javnosti.” Kongresnik Mark Harris je dodal: “Zakaj bi sodnik zavestno izpustil ponavljajočega kriminalca z resnimi duševnimi težavami na naše ulice? Sodniki, ki so naklonjeni kriminalcem, morajo odgovarjati za svoje neuspehe. Poskrbeti moramo, da ne bo več novih Irin Zaruckih.” Kongresnik David Rouzer pa je opozoril na širši politični kontekst: “Odločitve sodnice Stokes jasno kažejo, zakaj liberalne politike popustljivosti do kriminala odpovedujejo našim skupnostim. Ko se ohlapni zakoni srečajo z ohlapnimi sodniki, je javna varnost potisnjena na stranski tir. Ta tragična izguba življenja bi bila povsem preprečljiva.”

Ameriški minister za promet Sean Duffy je zapisal: “Ta pošast je imela kriminalno preteklost, daljšo od računa v CVS, vključno z zaporno kaznijo za rop z nevarnim orožjem. Charlotte je z napačno odločitvijo zatajil Irino Zarucko in prebivalce Severne Karoline.”

Kongresnik Randy Fine je napovedal zakonodajo, ki bi sodnike osebno odgovarjala, če se izpuščeni ponavljajoči nasilni storilci znova pregrešijo: “Sodnikom je lahko izpuščati kriminalce, ko jih varuje oboroženi sodni uradnik. Navadni ljudje te varnosti nimamo.”

Tudi Elon Musk je na omrežju X pozval k spremembam: “Spremenimo zakon. Do takrat pa javno razkrivajmo in sramotimo tožilce in sodnike, ki omogočajo umore, posilstva in rope.”

Državni tožilec okrožja Mecklenburg Spencer Merriweather pa je poudaril: “Pomembno je, da se naša skupnost ne osredotoča le na varnost, temveč tudi na vpliv duševnega zdravja na varnost. To je začetek razprave, ne konec.”

Šibka točka sistema

V Severni Karolini so magistratne sodnike imenovani uradniki, ki odločajo o ključnih začetnih postopkih v kazenskih primerih, vključno z določitvijo varščine in pogojev izpusta. Za razliko od izvoljenih sodnikov magistrati niso izvoljeni in pogosto tudi nimajo pravne izobrazbe.

Kritiki opozarjajo, da odločitev sodnice Stokes, da izpusti večkratnega storilca, ki je nato storil umor, razkriva resno sistemsko napako.