Sodni boj za preprečitev gradnje Jankovićevega “drekovoda” se šele dobro začenja – naslednji shod bo 20. aprila!

Piše: Aleš Primc

Na upravnem sodišču bosta danes dve obravnavi v sodnem sporu borcev za čisto pitno vodo proti nezakoniti odločbi mag. Tine Sršen z dne 29.12.2023, da za kanal C0 ni potrebna presoja vplivov na okolje.

Poleg tega, da je odločba v popolnem nasprotju z Zakonom o varstvu okolja in strokovnimi standardi, pomeni tudi grobo kršenje Zakona o upravnem postopku: Sklep je izdala politična funkcionarka in ne pooblaščen uradnik/ca; mag. Tina Sršen je magistrica mednarodnih odnosov in nima strokovnih znanj in referenc s področja varstva voda; ni delala izpita iz splošnega upravnega postopka, ni imela pooblastila za odločanje v upravnem postopku in ni bila navedena med osebami, ki so na Ministrstvu za okolje in energijo pristojni za vodenje in odločanje v upravnih postopkih. Upajmo, da bo sodišče odločalo zakonito.

Zadnji del kanala C0 je bil zgrajen nezakonito in tudi v nasprotju z nezakonitim gradbenim dovoljenjem! Gradnja kanala C0 je v nasprotju z nezakonitim gradbenim dovoljenjem, ker so ga zgradili na napačni trasi, več kot 10 m od trase določene v gradbenem dovoljenju po celotni dolžini. Prav tako ni zagotovljen 15 metrski pas od brega Save. Porušen je bi protipoplavni nasip. Izkopi so se izvajali s težko gradbeno mehanizacijo, kljub temu, da bi se morali izvajati ročno. O teh in ostalih nezakonitostih so bile obveščene pristojne inšpekcijske službe, na Upravno sodišče sta bili vloženi tožba in zahteva za zadržanje gradnje. Zaenkrat noben od navedenih organov še ni ukrepal, kljub temu, da je ogrožena največja naravna dobrina za kar 400.000 ljudi.

Naslednji shod za zaščito čiste pitne vode pred Lj. Magistratom bo v ponedeljek, 20. 4. ob 14.30. Dobrodošli!

Potem, ko je Zoran Janković nezakonito in tudi z uporabo nasilja končal nevaren in nezakonit kanal C0, grozi, da ga bo tudi zagnal. Teče veliko inšpekcijskih in sodnih postopkov, ključno pa je, da nadaljujemo z našimi shodi! S tem ohranjamo pozornost javnosti in medijev na to ekološko bombo, ki ji nasprotujejo stroka, Nacionalni inštitut za nacionalno zdravje, zdravniki ter mnogi drugi. Dobrodošli na jubilejnem, 30. shodu, za zaščito čiste pitne vode pred Jankovičevo zastrupitvijo pred Lj. Magistratov, ta ponedeljek, 20.4., ob 14.30.