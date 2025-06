V tiskani Demokraciji preberite: So v Sloveniji neprofitna stanovanja namenjena predvsem migrantom?

Piše: Andrej Sekulović

Potrjena je nova zakonodaja za zagon javne stanovanjske graditve. Kdo dobiva javna stanovanja? Med upravičenci zelo malo Slovencev. Mar plačujemo lastno demografsko zamenjavo? Pred javnimi stanovanji postopajo muslimanske družine.

Stranka Levica se je pred nedavnim hvalila, da je vlada potrdila enega najpomembnejših korakov, da bi se začela graditev neprofitnih stanovanj. Gre za zakon o financiranju graditve stanovanj, ki naj bi Golobovo in vse naslednje vlade obvezoval, da v proračunu za to v naslednjih desetih letih namenijo sto milijonov evrov na leto. A pri tem se moramo vprašati, kdo na koncu dobi neprofitna stanovanja. Janez Janša je na družbenih omrežjih namreč označil zakonodajo za »ambiciozen program za nezakonite migrante« na račun davkoplačevalcev. Kot vemo, so v preteklosti neprofitna stanovanja dobivali predvsem tujci iz Bosne in Hercegovine, Kosova ali Albanije, v prihodnosti pa lahko pričakujemo, da bo v teh stanovanjih nastanjenih vse več migrantov z drugih celin, denimo z Bližnjega vzhoda, Afrike in Azije.

