Služba za Subotičevega nečaka, “zmaga” v Uniorju, da o fotografijah Janše ne govorimo

Piše: Spletni časopis

V aferi večkratnega počitnikovanja našega premiera Roberta Goloba s Tino Gaber na Hrvaškem v vili prijatelja Tomaža Subotiča, ki mu je premier na vladi istočasno zagotovil vodenje nadzornih svetov dveh pomembnih zdravstvenih institucij, je POP TV zdaj razkril še, da je nečak Subotiča dobil službo v nabavnem oddelku celjske bolnišnice, ki razpolaga s 150 milijoni evrov proračuna letno.

Luka Kitak Subotić se je zaposlil konec lanskega decembra, kjer je njegov stric vodil svet te bolnišnice. Uspelo mu je med 54 prijavljenimi kandidati. Tomaž Subotič je vodil tudi svet psihiatrične klinike Ljubljana, a tam so ga iz vlade odstavili že pred afero, ko vladi ni uspelo odstaviti neposlušnega direktorja Bojana Zalarja. To je bilo presenetljivo, ker je Svoboda izvedla politične čistke (predčasne politične menjave) brez težav v praktično vseh največjih zdravstvenih zavodih, z zakoni pa poskuša hkrati onemogočiti koncesionarje in zasebnike.

Za državno zdravstvo je znano, da je zlata jama za dobavitelje in zelo verjetno tudi za koruptivno plačevanje preko tega in to celo provladnih medijev. Tednik Mladina je bil, kot je pokazala parlamentarna preiskava v preteklosti, v lastništvu dobavitelja v zdravstvu. Na nenavadno dogajanje v državnem zdravstvu pa kaže tudi poročanje TVS v Tarči včeraj, kako se je zrušil strop v laboratorijih UKC Ljubljana. Klemen Košak je povzel, da je v času vlade Mira Cerarja ministrstvo za zdravje je sklenilo pogodbo s podjetjem Strokovnost, direktor je bil Rajko Sjekloča. Za Ministrstvo za zdravje je delo opravljala njegova žena, prokuristka podjetja Doroteja Sjekloča. Delo je bilo: priprava razpisa za Združene laboratorije v UKC Ljubljana. Skrbnica pogodbe v imenu Ministrstva za zdravje je bila dolgoletna uradnica na področju investicij Zorislava Cimperman, poroča Tarča. Leto 2019, ko je bil premier Marjan Šarec, minister za zdravje pa Aleš Šabeder je na razpisu za gradnjo laboratorija zmagalo italijansko podjetje Sicea, za slabih enajst milijonov evrov. V pogodbi, ki jo je podpisal Šabeder, pa je tudi znano ime, Doroteja Sjekloča, a v novi vlogi, za italijansko podjetje Sicea dela kot administrativna koordinatorica. Eno od podjetij zakoncev Sjekloča od Sicee še danes zahteva 167.000 evrov.

Precej pričakovano so v Tarči v zgodbi o dobaviteljih pokazali posnetke portala Necenzurirano, kako je Janez Janša, ko je bil v opoziciji, obiskal podjetnika Andreja Marčiča. Tudi dobavitelja v zdravstvu. O tem je Erika Žnidaršič vpraševala Anžeta Logarja, ki je izstopil iz SDS in je v stranko zaradi tega v sporu. A se ta ni odločil, da bi ji zelo pomagal s črnjenjem Janše. Z objavo posnetkov in z vprašanji je Žnidaršičeva, kot to pogosto počnejo propagandisti vladnih strank, namigovala, da se je srečeval in nečedne posle z dobavitelji sklepal tudi Janša. A, ker je bil ta na jahti in nekoč prej na golfu v času, ko je bil v opoziciji, je to nenavadna hipoteza. Kvečjemu bi pri Marčiču lahko izvedel kaj nerodnega, kako denar kradejo vladajoči, ki odločajo o poslih. Povrhu je Marčič leta 2021 za Tarčo povedal, da so mu bile te fotografije ukradene in da ga z njimi izsiljujejo in to iz njegovega stanovanja, v katerem je tisti čas bival Karl Erjavec. Marčič je nekdanji soprog Erjavčeve hčerke Eve Erjavec. Zanesljivo je bil v zgodovini torej precej blizu Erjavcu, ki je bil nekoč pomemben politik LDS, pozneje DeSUS, zdaj ima lastno stranko. Zaslovel pa je pred leti celo kot propadli mandatar koalicije Kul, s katero so skušali razsuti vlado Janeza Janše. Erjavčev odvetnik David Sluga je na očitke o kraji odgovoril, da Erjavec nima ničesar s fotografijami, za katere Marčič namigoval, da naj bi jih Erjavec ukradel.

Tarča je opozorila še, da se je Subotič, ki je tudi največji posamični lastnik in nadzornik zreškega Uniorja, pred prvim dopustom predsednika vlade v Karigadorju Golobu omenil težave, ki jih ima v Uniorju, v katerem ima država največji delež. Sporočil mu je: “Sem zvezan, v nadzornem svetu ima še vedno večino prejšnja vlada. Lep večer ti želim. Tomaž.” Kot je za Tarčo povzela Anja Šter: “Takratni nadzorniki Uniorja so hoteli Subotiča zaradi sporne prodaje delnic odpoklicati, ta pa je želel menjavo do njega kritičnih nadzornikov. Subotič je Goloba hkrati prosil, naj odpre novo naložbo v podjetju Štore Steel, v katerem je prek družbe Železar Štore solastnik. Štore Steel pa so za državnim SDH-jem, tudi največji lastnik Uniorja.”

Razplet Šterova povzame tako: “V dneh okoli premierjevega oddiha se je odvila redna skupščina Uniorja, kjer odideta nadzornika, ki ju je želel odstraniti Tomaž Subotič. Sam pa je kljub kršitvi, ki jo je ugotovila Agencija za trg vrednostnih papirjev, ostal nadzornik. Ali je pri tej odločitvi kakorkoli posredoval premier, ni znano.”