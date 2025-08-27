Slovenski nacisti: Tina Gaber kot “čarovnica iz Buchenwalda” hotela ustrojiti kožo svojih kritikov

Piše: Nova24tv.si

Ajdovskega podjetnika Štrancarja so slovenski dominantni mediji pred dnevi “pribili na križ” zaradi primerjave premierja Goloba z Mussolinijem. Podoben zapis je pred časom zapisala njegova partnerka, le da je bil ta precej bolj grotesken.

Štrancar je prejšnji teden zapisal: “Antislovenec, ki je uzakonil krajo davkoplačevalskega denarja in laž pretvoril v vrlino. Podobnega so, ko je Italijo uničil, leta 1945 v Milanu skupaj z njegovo konkubino na bencinskem servisu obesili z glavo navzdol.”

Premier je izjavo razumel kot poziv k likvidaciji, kljub temu da to ne izhaja iz zapisanega in kaj takega tudi evidentno ni bil namen podjetnikovega zapisa, kot je kasneje pojasnil. Kljub temu smo bili priča orkestriranemu pogromu večinskih medijev in tudi grožnjam iz poslanske skupine Svoboda. Zapis, resda grob, je bil očitno izrabljen za provladno propagando.

Kot je opazilo več političnih analitikov in komentatorjev, je objavi sledila serija (očitno usklajenih) medijskih prispevkov, s katerimi so hoteli predsednika vlade in njegovo partnerko prikazati kot potencialni žrtvi.

A prav njegova partnerka je pred časom objavila precej grotesken zapis, ki bi ga lahko razumeli kot zapis, da si želi ustrojiti kožo svojih kritikov in iz kože narediti njej ljube modne dodatke.

Groteskno posmehovanje premierjeve partnerke

Tako je zapisala: “Če bi lah iz takih, k mi take komentarje pišete, kakšno torbico ali pa pas nardila, bi tud usnje pa krzno nosila.” K zapisu je dodala še smejočo spletno ikonico. Češ da ne misli resno. Verjetno ni vedela, da ima njena šala resnično zgodovinsko ozadje.

Tistim, ki se zanimajo za zgodovino, verjetno ni neznano ime in zgodba Ilse Koch, soproge poveljnika nacističnega koncentracijskega taborišča Buchenwald. V zgodovino se je zapisala kot vojna zločinka, ki se je po vojni morala soočiti z obtožbami, da je selekcionirala judovske zapornike z zanimivimi tetovažami in dala njihove kože ustrojiti, ter da je iz njih izdelovala senčnike za svetila in druge predmete. Povojni preiskovalci obtožb sicer niso uspeli dokazati, ne zato, ker se ravno taka grozodejstva v taborišču niso dogajala, temveč zaradi tega, ker so bili zanje verjetno odgovorni drugi.

Premierjeva partnerka je svoj zapis podala nekoliko v šali, vsaj tako je razumeti njen zapis. A če bi tudi naš medij ravnal tako, kot so so v Štrancerjevem primeru ravnali mediji blizu vladi, bi njen zapis vzeli popolnoma resno.