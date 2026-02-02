Slovenska vojska med terorističnimi organizacijami?

Piše: G. B.
Sodeč po včerajšnjem odzivu iranske ajatolske oblasti je tudi Slovenska vojska teroristična organizacija.
Iran je vojske evropskih držav včeraj razglasil za teroristične skupine, tako je sporočil predsednik iranskega parlamenta Mohamed Bager Galibaf. Ukrep je odgovor na četrtkovo odločitev zunanjih ministrov EU, da iransko revolucionarno gardo (IRGC) uvrstijo na evropski seznam terorističnih organizacij, poročajo tuje tiskovne agencije.
Kot je pojasnil Galibaf, so odločitev sprejeli v skladu s “7. členom zakona o protiukrepih proti razglasitvi IRGC za teroristično organizacijo”.
Zunanji ministri EU so odločitev o uvrstitvi zloglasne IRGC na evropski seznam terorističnih organizacij sprejeli na četrtkovem zasedanju v Bruslju. Obenem so uvedli tudi sankcije proti odgovornim za nasilno zatiranje nedavnih množičnih protivladnih protestov v Iranu.
Med sankcioniranimi so notranji minister Eskander Momeni, generalni tožilec Mohamad Movahedi-Aza, načelnik iranske policije Sejed Madžid Feiz Džafari in štirje poveljniki garde.
Zunanji minister islamske republike Abas Aragči je odločitev EU označil za veliko strateško napako, iranska vojska pa jo je obsodila kot neodgovorno in zlonamerno dejanje, za katero se je EU po njenih navedbah odločila po nareku ZDA in Izraela.
Iransko zunanje ministrstvo je danes v odziv na razglasitev Iranske revolucionarne garde (IRGC) za teroristično organizacijo na pogovor poklicalo veleposlanike vseh članic EU, ki imajo v Teheranu diplomatsko predstavništvo. V Bruslju so ob tem zavrnili odločitev iranskih oblasti, da za teroristične organizacije razglasijo vojske evropskih držav.
“Včeraj in danes so bile vse evropske države in države EU, ki imajo veleposlaništva v Teheranu, poklicane na pogovor na zunanje ministrstvo,” je po poročanju tujih tiskovnih agencij na današnji novinarski konferenci povedal tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva Esmail Bagei.
Dodal je, da so veleposlanikom predali protestno noto zaradi odločitve zunanjih ministrov EU, da IRGC uvrstijo na evropski seznam terorističnih organizacij. Odločitev ministrov članic unije je označil za “nezakonito, neupravičeno in zelo napačno”.Kot je še povedal Bagei, predaja protestne note predstavlja “minimalni ukrep”, in dodal, da povračilne ukrepe v odziv na odločitev EU še preučujejo.
Predsednik iranskega parlamenta Mohamed Bager Galibaf je sicer že v nedeljo sporočil, da so vojske evropskih držav razglasili za teroristične skupine. Na Evropski komisiji so danes to odločitev in obtožbe o terorizmu zavrnili. Glede odločitve, da veleposlanike članic EU v Teheranu pokličejo na pogovor, pa je tiskovni predstavnik komisije Anouar El Anouni dejal zgolj, da je to diplomatska praksa v skladu z dunajsko konvencijo.
Zunanji ministri unije so se za razglasitev IRGC za teroristično organizacijo odločili, potem ko so iranske oblasti pretekli mesec nasilno zatrle protivladne proteste. Ti so izbruhnili konec decembra lani zaradi poglabljajoče se gospodarske krize, nato pa so se sprevrgli v množične demonstracije proti avtoritarnemu teokratskemu režimu. Ubitih je bilo več tisoč ljudi. Proti odgovornim za zatiranje protestov je EU sprejela tudi ločene sankcije.
Četrtkovega zasedanja v Bruslju se je udeležila tudi zunanja ministrica Tanja Fajon, ki se je presenetljivo strinjala z uvrstitvijo IRGC na seznam terorističnih organizacij unije. Ob robu zasedanja je povedala, da ne pričakuje, da bi to imelo kakšne posledice za diplomatske odnose s Teheranom, kjer ima tudi Slovenija svoje veleposlaništvo. Vodi ga veleposlanik Igor Jukič.
Na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve (MZEZ) so danes za STA potrdili, da je bil na pogovor poklican tudi slovenski veleposlanik.
Iransko zunanje ministrstvo je po navedbah MZEZ v pogovoru izrazilo nestrinjanje in protest glede uvrstitve IRGC na seznam terorističnih organizacij EU, slovenski veleposlanik pa je posredoval stališča Slovenije glede zadnjih dogajanj oziroma protestov v Iranu. Glede uvrstitve IRGC je pojasnil, da gre za skupno odločitev in odziv EU, so dodali.
Sicer pa gre v primeru politike EU za odziv na ravnanje iranskih oblasti s protestniki, zaradi česar na ajatolski režim pritiska zlasti ameriški predsednik Donald Trump, ki ne izključuje vojaške intervencije v Iranu, pričakuje pa čimprejšnji začetek pogajanj o iranskem jedrskem programu.