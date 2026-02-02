Slovenska vojska med terorističnimi organizacijami?

Piše: G. B.

Sodeč po včerajšnjem odzivu iranske ajatolske oblasti je tudi Slovenska vojska teroristična organizacija.

Iran je vojske evropskih držav včeraj razglasil za teroristične skupine, tako je sporočil predsednik iranskega parlamenta Mohamed Bager Galibaf . Ukrep je odgovor na četrtkovo odločitev zunanjih ministrov EU, da iransko revolucionarno gardo (IRGC) uvrstijo na evropski seznam terorističnih organizacij, poročajo tuje tiskovne agencije.

Kot je pojasnil Galibaf, so odločitev sprejeli v skladu s “7. členom zakona o protiukrepih proti razglasitvi IRGC za teroristično organizacijo”.

Zunanji ministri EU so odločitev o uvrstitvi zloglasne IRGC na evropski seznam terorističnih organizacij sprejeli na četrtkovem zasedanju v Bruslju. Obenem so uvedli tudi sankcije proti odgovornim za nasilno zatiranje nedavnih množičnih protivladnih protestov v Iranu.

Med sankcioniranimi so notranji minister Eskander Momeni, generalni tožilec Mohamad Movahedi-Aza, načelnik iranske policije Sejed Madžid Feiz Džafari in štirje poveljniki garde.

Zunanji minister islamske republike Abas Aragči je odločitev EU označil za veliko strateško napako, iranska vojska pa jo je obsodila kot neodgovorno in zlonamerno dejanje, za katero se je EU po njenih navedbah odločila po nareku ZDA in Izraela.

Iransko zunanje ministrstvo je danes v odziv na razglasitev Iranske revolucionarne garde (IRGC) za teroristično organizacijo na pogovor poklicalo veleposlanike vseh članic EU, ki imajo v Teheranu diplomatsko predstavništvo. V Bruslju so ob tem zavrnili odločitev iranskih oblasti, da za teroristične organizacije razglasijo vojske evropskih držav.