Slovenija v vrhu po podražitvah hrane

Piše: Moja Dolenjska

Slovenija je v vrhu podražitev hrane med državami članicami Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD). Hrana se je aprila podražila v povprečju za 5,9 odstotka, Slovenija se nahaja na petem mestu. Glede na povprečje držav OECD se je hrana podražila za skoraj tretjino (31 odstotkov). Podobno smo na najvišjih mestih tudi pri davčnih obremenitvah, davkih.

Hrana se je najbolj podražila v Turčiji (za 36,1 odstotka), Estoniji in Latviji (za 7,3 odstotka), na Japonskem za 7,1 odstotka in v Sloveniji za 5,9 odstotka. Povprečje držav članic OECD je 4,5 odstotka.

Za primerjavo. Na Madžarskem se je hrana v povprečju podražila za 3,9 odstotka, v Avstriji za 3,5 odstotka in v Italiji za 3,2 odstotka. Najmanjša podražitev je bila na Portugalskem in v Luksemburgu (za 1,6 odstotka) ter v Franciji za 1,4 odstotka. V Švici pa se je hrana celo pocenila (za 0,8 odstotka).

Po vseh ostalih negativnih kazalcih, ki v zadnjih obdobjih veljajo za Slovenijo, so tolikšne podražitve hrane v Sloveniji, res skrb zbujajoče.

Spomnimo še, da smo tudi pri davkih na najvišjih mestih, s 1. julijem 2025 pa nas bodo obremenili še z dodatnim davkom za dolgotrajno oskrbo, ki ga bodo pobirali “na zalogo”. Ali bolje. Z dodatnim davkom bodo krpali preveliko proračunsko porabo, preveliko trošenje. V prvih petih mesecih je ta vlada namreč ustvarila kar za 550 milijonov evrov proračunskega primanjkljaja, toliko so več porabili, kot so prejeli v proračun. Z davkom za dolgotrajno oskrbo, ki je ni in je še nekaj časa ne bo, pričakujejo, da bodo letno pridobili okoli 800 milijonov evrov. Ravno prav za to razsipništvo Golobove koalicije. Zaenkrat. Kako dolgo bomo državljani vzdržali vse to, pa je že drugi vprašanje.

Primerjava z marcem tudi pokaže, da se je hrana v Sloveniji aprila podražila bistveno bolj kot v drugih državah. Ponekod, npr. Japonska, Poljska, Češka, Madžarska in Danska, se je hrana aprila glede na marec celo pocenila. V Sloveniji smo res rekorderji.