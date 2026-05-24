Slovenija na pragu nove pomladi: prihaja desna vlada in z njo nujne reforme

Piše: Petra Janša

Slovenija se nahaja na usodnem razpotju, kjer se lomijo kopja med preteklostjo, ujeto v birokratske spone in ideološke eksperimente, ter prihodnostjo, ki obeta svobodo, varnost in blaginjo.

Po obdobju razvojne stagnacije, ko je država izgubljala korak s svojimi srednjeevropskimi sosedami, se na obzorju jasno izrisuje obris nove, močne in vsebinsko poenotene desnosredinske koalicije. Pod izkušenim vodstvom Janeza Janše so stranke SDS, NSi, SLS, Fokus in Demokrati dosegle zgodovinsko stopnjo soglasja o prihodnosti naše domovine. Skupna Izhodišča za oblikovanje koalicije za mandatno obdobje 2026–2030, kot se imenuje uradni dokument, niso zgolj predvolilne obljube, temveč premišljen strateški načrt za demontažo globoke države in vzpostavitev pogojev, v katerih bo slovenski človek končno spet postal gospodar svoje usode.

Vitka država in gospodarski zasuk

Osrednja rdeča nit vseh koalicijskih prizadevanj je brezpogojna vrnitev k temeljem slovenske državnosti. To pomeni spoštovanje posameznika, družine kot osnovne celice družbe in podjetnosti kot gonila napredka ter dosledno vladavino prava. Prvi korak na tej poti, ki ga koalicija napoveduje z veliko odločnostjo, je vzpostavitev vitke, učinkovite in operativne države. Sedanji napihnjen vladni aparat, ki je v zadnjih letih služil predvsem samemu sebi in širjenju klientelizma, bo zamenjala racionalna struktura s štirinajstimi ministrstvi. Ta poteza ni le simbolna; je nujna za zmanjšanje proračunske porabe in pospešitev procesov odločanja. Koalicija namerava državo preobraziti v servis državljanov – birokracija bo služila ljudem, ne pa jih ovirala na vsakem koraku z nesmiselnimi obrazci in dolgotrajnimi postopki.

Gospodarska vizija nove vlade temelji na neomajnem prepričanju, da je močno in svobodno gospodarstvo edini garant za dolgoročno socialno varnost in stabilnost pokojninskega sistema. Slovenija pod novo koalicijo ne bo več dežela z eno najvišjih obdavčitev dela v Evropi, pri čemer država delovnemu človeku vzame več, kot mu pusti. Reforma dohodninske zakonodaje, ki je prioriteta prvega leta mandata, bo zagotovila občutno višje neto plače za vse zaposlene. To bo neposredno vplivalo na boljšo kupno moč in dostojnejše življenje. Hkrati pa koalicija napoveduje radikalno debirokratizacijo poslovnega okolja. Podjetniki, obrtniki in kmetje bodo končno dobili predvidljivo okolje, v katerem se bo uspeh nagrajeval, ne pa kaznoval z novimi dajatvami. Cilj je jasen: Slovenija mora postati magnet za tuje investicije z visoko dodano vrednostjo, kar bo ustavilo beg možganov in mladim omogočilo vrhunske kariere doma.

SKOK, zdravstvo in demografija

Zdravstveni sistem, ki so ga prejšnje leve vlade pustile na robu propada zaradi ideološke zaslepljenosti, bo doživel korenito prenovo. Koalicijska izhodišča v središče postavljajo pacienta, ne pa ohranjanje monopolov javnih zavodov, ki služijo dobaviteljskim lobijem. Ključni mehanizem prenove in boja proti lobijem bo sistem SKOK (Sistem za korenit obračun s korupcijo), ki so ga v pogajanja kot obvezen pogoj vnesli Demokrati Anžeta Logarja. Ta radikalen protikorupcijski okvir bo v zdravstvu takoj ustavil preplačevanje medicinskega materiala in presekal dobaviteljske lovke. Hkrati bo uveljavljeno načelo, da denar sledi pacientu. To pomeni konec čakalnih vrst, saj bo zavarovanec sam izbral, kje bo opravil storitev – najsi bo to v državni bolnišnici ali pri zasebniku s koncesijo. Z vključitvijo vseh razpoložljivih kapacitet v javno mrežo in uvedbo popolne digitalne preglednosti bo koalicija vrnila dostojanstvo slovenskemu pacientu.

Posebno poglavje v koalicijskih izhodiščih zavzema demografska politika oziroma skrb za slovensko družino. Koalicija se zaveda, da brez mladih in brez jasne vizije za prihodnost narod nima perspektive. Zato napovedujejo celovit nabor ukrepov za mlade družine, od ugodnih stanovanjskih posojil z državno garancijo do brezplačnih vrtcev za vse otroke. Poudarek bo tudi na decentralizaciji Slovenije. Vsak kotiček naše domovine mora imeti pogoje za razvoj, kar bodo dosegli s skladnejšim regionalnim razvojem in krepitvijo lokalne samouprave. Prav tako bo nova vlada poskrbela za upokojence, ki so gradili to državo, s sistemsko ureditvijo dolgotrajne oskrbe in rednimi uskladitvami pokojnin, ki bodo sledile rasti življenjskih stroškov.

Nacionalna varnost in prevetritev pravosodja

Varnost državljanov in varovanje državne meje sta področji, kjer koalicija ne dopušča nobenih kompromisov. V svetu, ki ga pretresajo geopolitični konflikti in migracijski pritiski, mora Slovenija ostati varen otok miru. To pomeni ničelno toleranco do ilegalnih migracij in dosledno izvajanje schengenskih pravil. Policija bo dobila vsa potrebna pooblastila in opremo za učinkovito varovanje meje, varnostne službe pa bodo usmerjene v boj proti organiziranemu kriminalu in radikalizmu. Hkrati se bo krepila slovenska obrambna moč v okviru zavezništva Nato, saj je le močna in pripravljena vojska garant naše suverenosti.

Na področju pravosodja koalicija napoveduje konec selektivne pravičnosti. Tudi tukaj bo sistem SKOK odigral ključno vlogo, saj prinaša takojšnjo revizijo vseh sumljivih državnih poslov in sistemske korupcije. Čas je, da sodišča postanejo prostor, v katerem velja zakon za vse enako, ne glede na politično pripadnost ali družbeni status. Uvedba osebne odgovornosti nosilcev pravosodnih funkcij bo ključna za povrnitev zaupanja državljanov v pravno državo. Pravosodni sistem ne sme več biti orodje za pregon političnih nasprotnikov, temveč steber pravičnosti.

Energetska suverenost in pogled v prihodnost

Energetska neodvisnost Slovenije je v novem mandatu vprašanje nacionalnega preživetja. Koalicija bo pospešila vse postopke za gradnjo drugega bloka jedrske elektrarne v Krškem, kar bo zagotovilo stabilno in cenovno dostopno električno energijo za gospodinjstva in industrijo. Zeleni prehod bo izveden realistično, brez uničevanja gospodarstva in brez nepotrebnega obremenjevanja državljanov z novimi ekološkimi davki. Poudarek bo na tehnološkem napredku in inovacijah, ki bodo omogočile čistejše okolje ob hkratnem ohranjanju visoke ravni življenjskega standarda.

Zaključna misel programskih izhodišč za uspešno Slovenijo je optimizem. Koalicija, ki jo sestavljajo ljudje z operativnimi izkušnjami, znanjem in domoljubjem, ponuja pot iz sivine povprečja. To ni le programska pogodba, temveč moralna zaveza narodu, da bo Slovenija leta 2030 moderna, digitalizirana, varna in ponosna članica jedrne Evrope. Skupaj z državljani bo nova vlada zgradila družbo, v kateri se bo cenilo delo, spoštovalo tradicijo in z upanjem gledalo v prihodnost. Čas je, da Slovenija spet postane zgodba o uspehu, na katero bomo vsi ponosni.

Operativni načrt po ključnih resorjih

Resor/področje Operativna prioriteta (2026–2030) Takojšen ukrep (prvih 100 dni) Finance Preoblikovanje davčnega sistema v korist delovnim ljudem in razbremenitev srednjega razreda. Sprejetje novele zakona o dohodnini za opazno zvišanje neto plač. Gospodarstvo, delo in šport Radikalna debirokratizacija, odprava administrativnih ovir in spodbujanje podjetniške pobude. Uvedba portala za takojšnjo prijavo nesmiselnih predpisov in njihovo črtanje. Zdravje Prekinitev dobaviteljskih monopolov z implementacijo sistema SKOK ter odprava čakalnih dob. Vzpostavitev digitalnega nadzora nad javnimi naročili in objava razpisa po načelu »denar sledi pacientu«. Notranje zadeve Ničelna toleranca do ilegalnih migracij in zagotavljanje varnosti na kritičnih točkah. Takojšnja okrepitev nadzora na južni meji z dodatno tehnično opremo. Pravosodje Vzpostavitev preglednosti, implementacija sistema SKOK in osebna odgovornost v sodstvu. Priprava zakonske podlage za osebno odgovornost nosilcev pravosodnih funkcij in revizija spornih poslov. Infrastruktura in energija Zagotavljanje energetske neodvisnosti in pospešitev strateških gradenj. Podpis ključnih dokumentov za pospešitev projekta JEK 2 in tretje razvojne osi. Demografija in družina Reševanje stanovanjske stiske mladih in spodbujanje demografske rasti. Vzpostavitev državne garancijske sheme za ugodna stanovanjska posojila za mlade. Obramba Modernizacija Slovenske vojske v skladu z zavezami Nata in krepitev odpornosti. Revizija opremljanja in posodobitev načrtov za civilno obrambo.

Dr. Sebastjan Jeretič, politični analitik: »Slovenija potrebuje preobrat, ki bi ga lahko prinesla stabilna desna vlada z ustavno večino razuma.«

»Skrajna socialistična politika Golobove vlade je pripeljala državo na rob zloma, pred nami pa so še izjemni geopolitični izzivi. Slovenija potrebuje preobrat, ki bi ga lahko prinesla stabilna desna vlada z ustavno večino razuma. Na žalost to v trenutni parlamentarni situaciji ni mogoče, predčasne volitve pa so v teh razmerah izjemno tveganje. Zato bo očitno morala desnica še enkrat reševati Slovenijo, četudi v težkih političnih pogojih. Izhodišča programa morebitne nove vlade predstavljajo pravi manifest za razvojni preobrat. Prvi korak je dejansko in ne le deklarativno spoštovanje dela. Reforme morajo zagotoviti, da bodo prizadevni ljudje lahko živeli od svojega dela, socialni sistem pa bo solidarno namenjen le tistim, ki drugače ne zmorejo. Drugi korak je opustitev socialistične dogme vsemogočne države. Naloga države pri javnih storitvah sta dogovor o vsebini in regulaciji ter nadzor izvedbe. Namesto državnih monopolov, ki so leglo korupcije, pa je izvajanje javnih programov bolj učinkovito, če je pluralno. Tretji pomemben korak pa je kulturna in moralna preobrazba družbe. Prioriteta vlade bo demografska politika, ki terja predvsem kulturo življenja, ki so jo skozi stoletja zagotavljale tradicionalne vrednote. Zanihali smo proti kaosu in čas je, da v središče svoje pozornosti vrnemo smisel življenja.«

Boris Tomašič, politični analitik in TV-voditelj: »Prepustiti vodenje še za štiri leta diletantom in kleptokratom lahko povzroči popoln kolaps na vseh področjih.«

»Kar se tiče nastajajoče koalicije, je prvo in ključno vprašanje, ali jo je v danih političnih razmerah sploh smiselno sestaviti ali pa je bolje iti ponovno na volitve. Stanje javnih financ je po štiriletnem lomasteju Golobove koalicije po njih katastrofalno. Podobne razmere so v zdravstvu, dolgotrajni oskrbi in gospodarstvu. Postavlja se vprašanje, ali naj Janez Janša že tretjič prevzame reševanje države na svoja ramena (po finančni krizi 2012 in covidu 2020). Politično to zagotovo ni oportuno, saj je SDS do zdaj vedno plačala visoko ceno za odgovorno ravnanje. Po drugi strani pa prepustiti vodenje še za štiri leta diletantom in kleptokratom lahko povzroči popoln kolaps na vseh področjih. Če bo do nove desne vlade prišlo, pa ta mora prioritetno urediti davčno zakonodajo, ustvariti odlično poslovno okolje, se pripraviti na izzive sodobnega sveta – predvsem premostiti prepad pri digitalizicaji in umetni inteligenci, ki ga je zapustila leva vlada –, na novo pozicionirati Slovenijo v mednarodnih odnosih, jo vrniti med demokratične sile in se prilagoditi novim geostrateškim razmeram. Da bo vse to lahko izvedla, pa mora najprej urediti medijsko krajino, ki je večinsko ideološko levičarsko ekstremna in zaslepljena. Za začetek bi bilo nujno ukiniti kakršno koli državno financiranje medijev, vključno s prisilnim prispevkom za RTV.«