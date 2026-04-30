Slovenija na lestvici svobode medijev zlezla tri mesta nižje – bo spet kriv Janša?

Piše: C. R.

Slovenija se je na letošnji lestvici svobode medijev mednarodne organizacije Novinarji brez meja med 180 državami uvrstila na 36. mesto. Glede na lani je izgubila dobro točko in tri mesta.

No, v tolažbo Golobovim sporočajo iz Prage, da poslabšanje na skupno 72,9 točke od 100 ni veliko, padcu na lestvici pa botruje tudi napredovanje drugih držav. Tako je pojasnil direktor urada mednarodne organizacije v Pragi Pavol Szalai. Med članicami EU je Slovenija ohranila 18. mesto.

V organizaciji ugotavljajo, da učinki spremembe zakonodaje na področju medijev še niso vidni, skrbi pa jih, da ob nastajanju desne vlade tudi ne bodo zadostni. No, kakor je videti, so v organizaciji Novinarji brez meja že po tradiciji naklonjeni levim elitam. Če bi se takšen padec zgodil v času desne vlade, bi bile besede bistveno bolj ostre.