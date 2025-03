Slaba novica za upokojence. In vse zaposlene.

Piše: Peter Jančič (Spletni časopis)

Upokojencem se bodo za odstotek znižale pokojnine. Državljanom pa še bolj plače.

Tako so včeraj odločili poslance Svobode, SD in Levice, ki so zavrnili črtanje enoodstotnega prispevka za upokojence, zaposlene in delodajalce s 1. julijem in uzakonitev možnosti, da bi družinskega člana lahko oskrbovali tudi upokojenci. Zavrnitev slednjega je tudi nenavadna, ker vladajoči priznavajo, da nikakor ne morejo najti dovolj delavcev, ki bi zagotavljali pomoč starostnikom. Da s prvi julijem dodatnega prispevka ne bi plačevali in da bi starostnikom lahko pomagali tudi starostniki sami, je že večkrat podobno predlagala opozicijska SDS. Predloge opozicije vladajoči zavračajo, kot kaže drugi del, tudi, če so nesporno dobri.

Doslej upokojenci davkov in prispevkov niso plačevali. Prvega jim je sedanja vlada udarila z letošnjim letom, od takrat jim od pokojnin odštevajo nov obvezen prispevek za zdravstveno zavarovanje. Upokojence je uspeh vladnih strank, ki so ukinile prostovoljno zdravstveno zavarovanje in uvedle obvezen državni prispevek, že še dodatno udaril, ker so vladajoči “prispevek” medtem tudi že podražili iz 35 evrov na 37,17 evra.

Vladni poslanci so včeraj vztrajali, da v državnem proračunu, potrošnjo so zadnja leta okrepili za več milijard, nikakor ne morejo najti še med 600 in 800 milijonov za skrb za starejše in da je dodatno povišanje davkov in prispevkov zaradi tega nujno. Tudi najnovejši prispevek za upokojence. Glasovanje se je razpletlo tako:

Novega prispevka pa ne bodo plačevali vsi upokojenci. Tisti posebej privilegirani, ki jim vladajoči pravkar še širijo pravice z dodatki za zasluge, so plačila opravičeni. Ker so posebej zaslužni z najvišjimi pokojninami čez tri tisoč evrov neto.

Na to je pred glasovanjem poslanec SDS Andrej Hoivik opozoril tako: “Danes ima ta parlament možnost anulirati določbo izpred dveh let, ko je Vlada Roberta Goloba na pleča tako upokojencev, delodajalcev, delojemalcev in s. p.-jev ter kmetov naložila nov davek, davek za dolgotrajno oskrbo, katere vplačila naj bi po tem zakonu prinesla med 600 in celo 800 milijoni evrov letno. Hkrati pa je ista vlada v istem obdobju pripravila zakon za izjemne dodatke na področju kulture za 0,1 odstotka upokojencev, ki, ne boste verjeli, ne bodo plačevali enega odstotka davka, ampak tisti zlati 0,3 odstotka. Trikrat manj kot vsi navadni, v narekovajih, upokojenci, ki jih je več kot 640.000. (…) In zato že sedaj tudi vljudno vabim vse, da se udeležimo referenduma, ki bo sredi meseca maja in glasujemo proti takšnim privilegijem, ki bodo hkrati za elito zmanjšali ta davek za trikrat.”

Andrej Hoivik (SDS) Foto: DZ/Matija Sušnik

S tem opozorilom je zelo razjezil vladne poslance. Predsedujoča Urška Klakočar Zupančič (Svoboda) je takoj komentirala njegovo opozorilo z lažnivim podtikanjem, da ne mara umetnikov, ker nasprotuje astronomskim privilegijem. Tako je to storila: “Ste izrabili še za volilno kampanjo zdaj svojo obrazložitev glasu, pa očitno vam res gredo na živce ti ljudje, katere ste omenjali. Tisti, ki imajo posebne dosežke v kulturi. Očitno so vam res trn peti.”

Urška Klakočar Zupančič Foto: DZ/ Matija Sušnik

Podpredsednica Nataša Sukič iz Levica je lažnivo podtikanje predsednice DZ Klakočar Zupančičeve še nadgradila: “Vaš referendum seveda dodatkov, posebnih dodatkov pokojninam zaslužnih umetnikov ne bo preprečil, preprečil bo samo normative na tem področju, česar pa vi seveda nočete, normativov. Zato, da bo lahko minister Simoniti, če bo spet minister, spet veselo kot na Divjem zahodu, podeljeval po svoji lastni presoji te dodatke, tako kot je počel v svojih preteklih mandatih. Kajti, on je tisti minister, ki je do sedaj podelil največ takšnih posebnih pokojnin oziroma dodatkov k pokojninam.” Sukičeva se je celo dvojno zlagala in s tem krepko nadgradila Klakočar Zupančičevo. Dodatkov ne podeljujejo ministri. Podeljujejo jih vlade. Največ dodatkov pa niso dodelili vlade Janeza Janše, ko je bil minister Simoniti. Daleč največ jih je podelil Janez Drnovšek: stotine. Portal N1, ki velja za naklonjenega levici, je število dodelitev dodatkov za posebne zasluge, ki kaže velikanski obseg laganja Sukičeve, v času različnih vlad predstavil tako:

V pregledu N1 manjka še več kot sto izjemnih pokojnin, ki so jih še dodatno uzakonili poslanci levih strank pred sedmimi leti, v času vlade Mira Cerarja, z Vilfanovim zakonom, po katerem so astronomski dodatki postali iztožljiva pravica in ne le redko dodeljen privilegij. Po tem zakonu je astronomske dodatke doslej dobilo že več kot sto nekdanjih športnikov in športnih funkcionarjev. Tudi predlagatelj Vilfan sam. Te dodatke pa res dodeljujejo ministrstva in ne vlada. To je Sukičeva, ko govori o največjih delitvah, tudi povsem zamolčala.

Zdaj bi to široko delitev vladne stranke, tudi Levica, rade še za kulturnike.

In še kdo se bo našel v prihodnje.

Zakaj lažejo, ni težko ugotoviti. Odvrniti poskušajo pozornost od svojega ravnanja, ko debelo delijo privilegije, hkrati pa bodo od julija pobrali odstotek pokojnin za novo ministrstvo Simona Maljevca, ker so kljub temu, da so v dobrih časih, namesto varčevanja za hude čase navili potrošnjo za več milijard in jim je zdaj zmanjkala slaba milijarda za ljudi, ki so v stiski. In udarjajo po upokojencih. In vseh drugih. Z navijanjem davkov in prispevkov. Ki so že eni najvišjih na svetu.

Zavrnjen zakon je takšen: