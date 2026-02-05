Škandalozno: Tamara Vonta ima sebe za žrtev, domnevnih groženj s smrtjo pa ni konkretizirala – medtem ko njeni medijski postreščki za predvolilne potrebe sekljajo opozicijo

Piše: Gašper Blažič

O tem, kako Tamara Vonta zlorablja “svojo” parlamentarno preiskovalno komisijo za politikantsko obračunavanje, smo že pisali. V tiskani izdaji Demokracije, ki je izšla danes, pa smo objavili tudi obširen članek o tem. Vabljeni k branju.

Očitno je namreč, da želi Gibanje Svoboda tako rekoč na silo obrniti javnomnenjski trend, zato ne preseneča, da Pop TV oz. spletna stran 24ur.com tako rekoč dnevno objavlja kakor “umazane podrobnosti” o finančnih poslih dveh opozicijskih strank (SDS in NSi). No, zdaj so se spet lotili NSi, a motiv je zelo jasen, saj so se “težave” z NSi začele brž, ko je slednja odklonila sodelovanje pri ustavnih spremembah, ki jih je načrtovala koalicija. In brž ko se je NSi pomaknila v bolj opozicijsko držo, so se tudi začeli medijski napadi in težave s prej omenjeno komisijo. Na ta dejstva je danes na skupni tiskovni konferenci s predsednikom EPP Manfredom Webrom ter predsednikom SDS Janezom Janšo spomnil tudi predsednik NSi Jernej Vrtovec.

Čemu je v resnici namenjena ta komisija, je dejansko priznala že njena nekdanja predsednica Mojca Šetinc Pašek, ki bo na volitvah sicer kandidirala na listi SD, že zdaj pa je del njene poslanske skupine, potem ko so jo izključili iz Svobode. Leta 2024 je o tej komisiji dejala tole: »Parlamentarne preiskovalne komisije so namenjene političnemu šovu in obračunavanju … ta komisija je bila namenjena obračunu s političnim nasprotnikom, v tem primeru s stranko SDS.«

No, očitno pa skuša sedanja predsednica komisije Tamara Vonta sedaj igrati tudi preko avreole žrtve, češ da so razkritja o SDS in NSi sprožila “val groženj”, v prostorih DZ naj bi celo posredovala policija. Grozili naj bi ji tudi s smrtjo, vendar konkretnih primerov ni navedla. Gre samo zato, ali poslanki verjamemo na besedo ali ne. Glede na izkušnje v zadnjem času pa lahko sklepamo, da gre za dodatno ustvarjanje predvolilnega “šova”. Po neuradnih informacijah, ki jih navaja Žurnal24, naj bi predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič predlagala dodelitev policijskega varovanja poslanki.

Seveda pa je jasno, da gre za sprenevedanje. Vonta je režimskim medijem celo dajala, da k tem grožnjam prispeva menda “izrazito hujskaški slog poročanja nekaterih medijev, ki delujejo kot propagandni stroj določene politike”. S čimer je seveda cikala na medij, ki ga pravkar berete. Torej, za grožnje naj bi bili krivi mi. Zakaj že? Zaradi tega, ker smo razkrinkali njene laži?

Naj ob tem povemo, da smo tudi v našem uredništvu že večkrat dobili grožnje s smrtjo. Tudi avtor tega članka. Prav včeraj je grožnjo preko omrežja X dobil tudi Boris Tomašič, češ da bo letos dočakal pogreb – tudi dobesedno. V vseh teh primerih so režimski mediji ter novinarske organizacije ali molčale ali pa iskale izgovore. Vse grožnje pa smo tudi konkretno izpostavili oz. objavili dokaze. Tamara Vonta tega ni storila. Ostane torej le pri namigih in pri izbiri, ali ji verjeti na besedo ali ne. Toda kot smo že vajeni, ji ne moremo verjeti niti, če omenjena poslanka reče reče, da zunaj dežuje – raje najprej za vsak primer poglejte skozi okno.

Navsezadnje, na podlagi njenih laži sedaj ministrstvo za kulturo pripravlja spremembe medijske zakonodaje, s katerimi naj bi še dodatno udarili po nerežimskih medijih. Kot je dejal državni sekretar na tem ministrstvu Marko Rusjan (Levica), se je kot problematično menda izkazalo, da so se “krepili mediji, ki so zelo ozko profilirani, ozko usmerjeni k določeni publiki politične stranke SDS”, pri čemer gre torej tudi za uporabo medijev za druge namene.