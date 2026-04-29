Sindikati znova v boj za nižje plače – “čista socialistična folklora z rahlim pridihom absurda”

Slovenski sindikati so zopet dokazali, da so delavci v resnici njihovi sovražniki: v Konfederaciji sindikatov 90 Slovenije (KS 90) zahtevajo umik interventnega zakona, ki ga predlaga t. i. tretji blok – zakon, ki bi delavcem zvišal plače! Pri tem grozijo celo z množično stavko, svojo borbo za višje davke pa opravičujejo s tem, da bi višji davki “ignorirali potrebe delavcev in zahteve sindikatov”. Popolni logični nesmisel.

Na novinarski konferenci so povedali, da ostro nasprotujejo interventnemu zakonu, ki ga predlagajo NSi, SLS in Fokus, rekoč, da zakon “reže sredstva za vlaganje v javno dobro in infrastrukturo, napovedano znižanje davka na dodano vrednost pa po njegovih besedah ne bo koristilo delavcem, temveč izključno kapitalu.”

Trdijo, da gre za poskus, da se pod krinko nujnosti sprejmejo rešitve, ki v prvi vrsti koristijo delodajalcem in kapitalu ter posegajo v temeljna načela socialne države. Razen ukrepov, ki se nanašajo na znižanje DDV za osnovna živila ter ukrepov za znižanje stroškov energije, gre po njihovem za že večkrat slišane predloge iz “železnega” repertoarja delodajalskih organizacij, ki so jih predlagatelji nekritično, brez resne presoje, povzeli v svoj predlog zakona. Po njihovem mnenju bodo negativne posledice takšnih ukrepov kasneje občutili predvsem zaposleni z nižjimi in srednjimi dohodki, starejši delavci pred upokojitvijo, upokojenci in mladi. Razrednobojna retorika vojne z gospodarstvom je torej identična retoriki vlade Roberta Goloba, ki je delovala pod ideološko taktirko stranke Levica.

Dejavu sindikalizem

Gre za ponovitev zgodbe iz mandata Janševe tretje vlade, ko je ta sprejemala novi zakon o dohodnini, ki je višal plače vsem Slovencem. Spomnimo, takrat so sindikati krčevito nasprotovali temu, da bi se ljudem višale plače na račun nižanja davkov.

Predsednica Zveze svobodnih sindikatov Lidija Jerkič se je takrat znašla v hudi zagati, ko so jo novinarji spraševali, zakaj nasprotuje nižanju davkov: “Na katerikoli način razmišljam, kako razložiti, zakaj nismo zelo navdušeni za takšno spremembo, ki prinaša večji neto prejemek, ne znam. Ne znam enostavno razložiti človeku, zakaj smo pa zdaj proti, če bo pa njegova plača večja.”

Že takrat se je jasno nakazovalo, da sindikati nasprotujejo boljšemu standardu ljudi le zato, ker so podaljšana roka levih strank. Takrat je celo levi poslanec Marko Bandelli povedal, da se je prvič zgodilo, da višjim plačam in nižjim davkom nasprotujejo sindikati. Ni pa povedal, kako žalosten je razlog njihovega nasprotovanja. Očitno se bo zdaj to zgodilo drugič – ob popolni podpori leve politike. Ta se namreč jasno zaveda, da so sindikati le njen ulični izrastek.