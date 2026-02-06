Selitev upravnih funkcij na Hrvaško v zadnjih izdihljajih golobizma napoveduje tudi Petrol

“Nadzorni svet družbe Petrol d.d., Ljubljana se je na 12. (izredni) seji seznanil z vplivom dviga minimalne plače v Republiki Sloveniji na poslovanje skupine Petrol.

Predsednica nadzornega sveta družbe Petrol d.d., Ljubljana, Vesna Južna, ob tem poudarja:

Nadzorni svet je v decembru 2025 potrdil Poslovni načrt skupine Petrol za leto 2026, ki pa ni predvidel, da se bo minimalna plača v Republiki Sloveniji od 1. januarja 2026 dalje povišala za kar 16 %. Rast minimalne plače se bo močno odrazila na poslovanju skupine Petrol v Sloveniji, stroški dela se bodo izrazito povečali, ob nespremenjeni produktivnosti in marži pri prodaji pogonskih goriv, ki je že več let regulirana in neprilagojena dejanskim razmeram, pa je takšna situacija nevzdržna. Da bi zagotovili izpolnitev poslovnega načrta, je družba Petrol sprejela dodatne ukrepe za racionalizacijo in optimizacijo poslovanja.

Nadzorni svet se je na izredni seji seznanil s predlaganimi ukrepi uprave družbe, ki bodo veljali na območju poslovanja v Republiki Sloveniji, vse dokler se pogoji poslovanja ne bodo bistveno spremenili oz. izboljšali.

Namreč, Vlada Republike Slovenije še vedno ignorira vsa priporočila Sveta za kontrolo cen, ki je na stališču, da ni nikakršnih razlogov za regulacijo cen pogonskih goriv, ter regulacijo cen naftnih derivatov še vedno ohranja. Republika Slovenija je edina država v EU poleg Belgije, ki ima regulirano maržo, pri čemer je trenutna marža v Belgiji določena v višini 29,3 centa na liter dizelskega goriva.

Še več, Republika Slovenija naftnim trgovcem ne priznava povračila niti s strani države predpisanega celotnega stroška vmešavanja biogoriv, katerega zahtevan delež vmešavanja je tudi eden najvišjih predpisanih v EU. Glede na navedeno je efektivna bruto marža naftnih trgovcev v Republiki Sloveniji zgolj okoli 7,9 centov na liter goriva, pri čemer pa si država ob vsakem prodanem litru dizelskega goriva vzame več kot 81 centov. V bruto marži seveda niso upoštevani stroški logistike, stroški plač, stroški poslovanja bencinskih servisov in drugi podobni stroški.

Poudariti moramo še, da imamo naftni trgovci v Republiki Sloveniji regulirane marže vse od marca 2022, kar je skoraj že 4 leta, minimalna plača v Republiki Sloveniji pa je v tem času zrasla za 39 %. V Skupini Petrol, v strukturi vseh stroškov, stroški dela in stroški storitev, ki so povezani s stroškom dela (prevozi, čiščenja, varovanje in podobno) predstavljajo kar 40 %. Zaradi teh dejstev, rentabilnost poslovanja družbe v Republiki Sloveniji že več let pada, zaradi česar so nujno potrebni ukrepi za zagotavljanje široke mreže prodajnih mest v Republiki Sloveniji, pri čemer je najpomembnejši in nujni ukrep deregulacija marž.

Zavedamo se, da bodo sprejeti ukrepi pomembno posegli v dosedanje delovanje družbe Petrol, saj bo ta izvedla celovito optimizacijo vseh poslovnih procesov, področij, delovnih mest, omejila bo vse stroške (marketing, sponzorstva, donacije in podobno) in redefinirala standarde poslovanja, izvajala nujna vzdrževalna dela, fokus strateških investicij pa bo še naprej izven Republike Slovenije.

Nadzorni svet se je seznanil tudi s pobudo uprave, ki namerava, zaradi bolj stimulativnega poslovnega okolja, del strateških razvojnih centralnih funkcij prenesti na Hrvaško.

Na ostalih trgih skupine Petrol se bodo investicije odvijale v skladu s poslovnim načrtom oz. se bodo izvajale pospešeno in v večjem obsegu, saj rentabilnost poslovanja na nekaterih tujih trgih že presega rentabilnost poslovanja v Republiki Sloveniji.

Vesna Južna

predsednica nadzornega sveta

Datum: 06.02.2026″