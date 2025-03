Še naprej nam lažejo: Levica je bila povabljena v TV studio, a je vabilo zavrnila!

Piše: Domen Mezeg (Nova24tv.si)

Koordinatorka Levice Asta Vrečko je obtožila SDS, da se je izognila medijskemu soočenju. Resnica je očitno povsem nasprotna.

“No, resnica je malo drugačna, draga stranka Levica. Vabili smo vas na Planet TV, da bi razložili svojo kazensko ovadbo, pa ste sporočili, da vi nimate časa …” je zapisal odgovorni urednik informativne oddaje Planet 18 Uroš Urbanija, s čimer je Levico postavil na laž. Spomnimo, da je laž nesmrtna duša komunizma.

Spomnimo: V stranki Levica so napovedali, da bodo proti SDS vložili kazensko ovadbo, ker za promocijo zbiranja 40 tisoč podpisov za referendum o astronomskih pokojninskih dodatkih, ki jih nameravajo dodeljevati eliti umetnikov, tudi Maji Smrekar, uporabljajo fotografijo, na kateri Smrekarjeva doji psa, za katero po mnenju Levice v SDS nimajo avtorskih pravic.

Kazenska ovadba zoper SDS nima nikakršne veze z avtorskimi pravicami

Na najavo kazenske ovadbe se je včeraj odzvala Poslanska skupina SDS (poslanec Andrej Hoivik): “To, da se je Levica odločila vložiti kazensko vadbo zoper stranko SDS, nima nikakršne veze z avtorskimi pravicami umetnice, ki je na sliki, kajti ne gre za reprodukcijo umetniškega dela, gre zgolj za obdelavo fotografije, ki je bila prvič javnosti predstavljena kar pred sedmimi leti. /…/ Prepričani smo, da s tem nismo kršili avtorskega dela.”

Ministrica Asta Vrečko ni želela v studio Planet TV

Zatem pa je v javnosti prišlo do polemike okoli soočenja mnenj Levice in SDS. Asta Vrečko je v studiu dejala, da SDS nima argumentov, zato je ob cestah izobesila plakate, če pa jih imaš, pa prideš v TV studio in soočiš argumente. Na laž jo je postavil urednik informativnega programa Planet TV, ki je sporočil, da so Levico vabili v studio, a da so vabilo zavrnili. Ministrica Vrečko je potemtakem pripravljena soočiti mnenja le v varnem okolju, do vlade prijazne TV in v pričo “varnih” novinarjev, ki ne postavljajo preveč neugodnih vprašanj.