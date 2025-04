Se Golob boji volivcev?

Piše: Peter Jančič / Spletni časopis

Golob se boji ljudstva in lastnih volivcev, nam je pokazal ta teden, ko je pozval k bojkotu referenduma, na katerem bomo odločali o velikanskih dosmrtnih dodatkih iz proračuna k pokojninam kulturniške elite, ki so bili uzakonjeni na predlog njegove vlade in z glasovi poslancev Svobode, SD in Levice.

Njegov poziv k bojkotu je namenjen predvsem njegovim pristašem. In ima tehten razlog zanj. Obstaja resno tveganje, da bodo številni njegovi volivci, ki jih je pa danes že veliko manj kot pred tremi leti, glasovali proti nepravičnemu zakonu, ki bi avantgardi dal še več kot so ji podarjali v času socializma. Več kot kjerkoli v Evropi.

Bolje je, če bojkotirajo.

Dodatna ideja je najbrž še, da namerava po referendumu Golob s svojimi propagandisti razglasiti, da so bili vsi, ki jih ni bilo na referendum, za njegov bojkot in s tem za njegov zakon o privilegijih za elito. Kar bo laž. Tisti, ki ne glasujejo, niso ne za in ne proti.

Kot je laž, ko zdaj celo mediji razglašajo, kako so vladajoči določili le natančnejše kriterije za dodelitve privilegijev k zakonu iz socializma. V resnici namesto privilegija, ki ga lahko izjemoma dodeli vlada, uzakonjajo iztožljivo pravico, ko bo dodatke eliti v prihodnosti oblast morala deliti. Namesto nekaj deset prejemnikov zadnje desetletje, jih bo nekaj sto. Avtomatično. Laž je tudi, da je zakon iz socializma določal dedovanje privilegija. Dedovanja, prejemniki so bili dolgo javnosti prikrivani, si je elita uzakonila pred dobrim desetletjem in to v nasprotju z zakonom o pokojninskih privilegijih zaslužnim iz socializma, ki nobenega avtomatizma ni določal in je zahteval javno objavo vseh odločitev vlade o dodelitvi dodatkov.

Dedovanje, imena srečnežev so javnosti prikrivali, so določili po tihem z reformo pokojninske ureditve (ZPIZ-2).

Referendum bo nevaren dogodek za vlado, ker je rdeča nit vladanja zadnja leta trud za elito. Kar pokaže že, ker je oblast močno povečala državno financiranje strank iz proračuna, torej sama sebe, pa tudi plače vsem mogočim funkcionarjem. Malo ali pa nič pa dodatno daje tistim, ki res garajo. Recimo, v domovih za ostarele ali bolnišnicah.

Pri plačah za poslance in ministre so sicer, ker bi bilo sicer preveč očitno in bi jim škodovalo, krepko povišanje premaknili na čas, ko bo izvoljen že nov parlament. Ta čas se hitro bliža.

Nevarnost Golobovih pozivov k bojkotu demokratičnih odločanj je, da se mu lahko vrne kot bumerang, če mu bodo njegovi volivci prisluhnili in jih ne bo niti na volitve kmalu za referendumom.

Golob večji od Trumpa

Golob je ob pozivu k bojkotu ta teden razglasil še, da je njegova vlada naredila več kot druge v 20 letih. Ko gre za govorjenje, je večji kot ameriški predsednik Donald Trump. Trump je ta teden svet in borze, tudi ameriško, pretresel s carinami in začel trgovinsko vojno proti skoraj vsem. Mnenja o Trumpu so različna. Slovi po pompoznem govoru. Nikakor pa ni mogoče reči, da bi ga bile le besede.

Golob pa se bo v zgodovino zapisal po izjemni rabi govora, ki z dejanji nimajo zveze. V dobrih treh letih, ko se mu končuje mandat, v katerem je ustvaril najbolj obilno vlado v zgodovini, izvedel največjo čistko na RTVS in dramatično povečal financiranje strank in funkcionarjev, je zdaj, ko smo v volilnem letu, nenadoma razglasil, da reformira vse, kar je mogoče reformirati. To je sicer počel že v preteklosti. Spomnimo se, da je mega reformo zdravstva vodil zvezdniški Danijel Bešič Loredan in to, dokler ga Golob ni odstavil. Reforme, ki jih Golob razglaša zdaj, pa bodo izvedene, ko pride nov premier. Sedanjemu se mandat izteka in raziskave javnega mnenja ne kažejo, da bi ga lahko ponovil. Ob megalomanskih napovedih, kako bo reformirano vse, pa se je dobro spomniti pravila, da tam, kjer se spreminja vse, se ne spremeni nič. Vsaj ne na bolje.

Reforma je, da plačate več

Golob je na številnih področjih res naredil več kot vse vlade v zadnjih 20 letih. Bolj je predvsem povečal porabo države. In to v dobrih časih, ko ni bilo nobene epidemije, katastrofe in tudi nismo bili v vojni. Razen nekoliko v tisti, ki jo je Vladimir Putin sprožil z napadom na Ukrajino. Povečana poraba, ki jo bomo prej ali slej vsi plačali, so tudi najnovejše velike “reforme”. Prvo bomo začutili julija, ko bomo prvič plačali dva odstotka plač in odstotek pokojnin za dolgotrajno oskrbo, ker je vladi, ki je dramatično povečala porabo, zmanjkalo denarja za starejše. In pozneje vsak mesec. Porabo so povečali za dve do tri milijarde letno, za starostnike jim je zmanjkala slaba milijarda, trdijo. Reforma bo, da vi zdaj več plačate. Kaj bo z denarjem oblast naredila, pa šele ugotavljajo. A praviloma je tako, da, ko država ljudem vzame, da bi ljudem dala, vmes del izgine. K prijateljem, saj vemo.

Povrhu to, kako porabiti denar, lep del vladnih uslužbencev ugotavlja kar od doma. Niti v službo ne hodijo. Ker je tako manj prometnih zastojev in bolj lagodno. Velika reforma. Omislili so si, da je treba plačevati tudi nevidno delo. Kulturnikom. Spet velika reforma.

Kako je, ko gre za bolj navadne ljudi, pa nam pokaže primer, da je državno zdravstvo desetletja uporabljalo nezdrave amalgamske zalivke za zdravljenje zob in so težave, kar Evropske unija tega več ne dovoli in je zaradi tega postala nujna za zdravje boljša alternativa, ki je pa dražja in smo si jo prej pretežno doplačevali. Naša država višje cene noče plačevati. Pa je to le drobec, od kod čakalne vrste in težave v zdravstvu. Posledica je, da imate srečo, če pridete do zobozdravnika, ki vam pa ne sme preveč pomagati, sploh ne na sodobne načine, ker je to predrago in država ne plača. Čeprav ste ji vi že dali denar za to. A je izginil. Verjetno k prijateljem.

Oblast pa zdaj na vso moč udarja po koncesionarjih in zasebnikih, češ da izkoriščajo in so krivi za vse težave zdravstva in zobozdravstva. Čeprav so za opravljene storitve koncesionarji plačani enako kot tisti v državnem zdravstvu. Zasebnikom pa ljudje plačujejo, kar so državi že plačali. Dobili pa ne. Zdaj so koncesionarjem prepovedali dobičke. Po socialistično.

Kar bo težave rešilo ravno toliko kot bojkot referenduma.