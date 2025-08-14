Še ena Golobova laž

Piše: Moja Dolenjska

Verjetno se prvič v zgodovini države dogaja, da novinarji praktično ne moremo verjeti nobeni izjavi, ki jo izreče predsednik vlade kot najmočnejša politična figura v državi in moramo vsako njegovo besedo vedno znova preverjati. Ne mine namreč teden, da predsednika vlade Roberta Goloba tako ali drugače ne bi dobili na laži.

Zadnja Golobova javno izrečena laž se je zgodila te dni, ko je v javnost prišla novica, da je Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) izdala osnutek ugotovitev o pritiskih Goloba na policijo. O tem je poročala tudi komercialna televizija POP TV, ki je v četrtek, ko še ni bilo znano ničesar glede izdaje osnutka, pri Golobu preverjala, ali je bil morda že seznanjen z ugotovitvami KPK v omenjenem primeru,

“Predsednik vlade ni bil seznanjen z morebitnimi ugotovitvami o konkretnem primeru,” so na vprašanje novinarjev POP TV odgovorili iz kabineta predsednika vlade.

A Goloba je na laž kmalu zatem postavila KPK, kjer so za več medijev povedali, da so KPK osnutek svojih ugotovitev Golobu poslala že 10. julija, njegovo izjasnitev pa so dobili že 5. avgusta. To je pozneje v svojih izjavah za različne medije potrdil tudi Golobov odvetnik Stojan Zdolšek.

Golob je torej v četrtek zagotovo že vedel, da je KPK že izdala osnutek svojih ugotovitev, saj se je o njih tudi že izjasnil, kljub temu pa je medijem lagal, da še ni bil seznanjen z ugotovitvami KPK.