Še en “epohalni” dosežek Fajonove: Slovenija bo odslej namenjala še več davkoplačevalskega denarja za Palestino

Slovenija bo v skladu z danes podpisanima dogovoroma do leta 2028 namenila štiri milijone evrov za podporo agenciji ZN za pomoč palestinskim beguncem (UNRWA), Mednarodnemu odboru Rdečega križa (ICRC) pa najmanj pet milijonov evrov v obdobju 2026-2030, so danes sporočili z zunanjega ministrstva.

Zunanja ministrica Tanja Fajon je namreč danes ob robu Blejskega strateškega foruma (BSF) z vodjo UNRWA Phillipom Lazzarinijem podpisala sporazum, v skladu s katerim bo Slovenija do leta 2028 namenila štiri milijone evrov za delovanje agencije.

“UNRWA ima še vedno ključno vlogo pri zagotavljanju najnujnejših storitev za palestinske begunce. Treba ji je omogočiti delovanje v skladu z mandatom, ki ga je sprejela Generalna skupščina ZN. Dokler ne bo dosežena pravična politična rešitev, bo Slovenija dosledno podpirala delovanje agencije,” je ob podpisu dejala Fajon.

Slovenija je od začetka vojne v Gazi oktobra 2023 po navedbah zunanjega ministrstva povečala finančno podporo agenciji, za njeno delovanje je prispevala 2,55 milijona evrov in v Združenih narodih aktivno zagovarjala njeno delo. To partnerstvo po besedah ministrice potrjuje zavezanost humanitarnim načelom, regionalni stabilnosti in zaščiti pravic palestinskih beguncev.

S predsednico ICRC Mirjano Špoljarić Egger pa je Fajon danes podpisala memorandum, v skladu s katerim bo Slovenija tej organizaciji v obdobju 2026-2030 namenila najmanj pet milijonov evrov. Sredstva bodo po navedbah ministrstva namenjena za zagotavljanje nujne humanitarne pomoči ljudem, prizadetim v oboroženih konfliktih, ter spodbujanje spoštovanja mednarodnega humanitarnega prava.

Slovenija z današnjim podpisom memoranduma nadgrajuje uspešno sodelovanje ter prvi sklenjeni dogovor z ICRC iz leta 2023, poroča STA. Od takrat je odboru namenila dva milijona evrov za odziv na najhujše humanitarne krize v Afganistanu, na Afriškem rogu, v DR Kongo, Jemnu, Siriji in Sudanu. Slovenija v zadnjih letih podpira tudi aktivnosti ICRC v Ukrajini in Palestini, so še sporočili z ministrstva.

