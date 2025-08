Še en bedast Golobov populizem

Piše: Nova24tv.si

Premier Robert Golob je očitno že v izraziti predvolilni kampanji, pri čemer je njegova ekipa, ki skrbi za pojavnost na socialnih omrežjih, začela ciljati na najbolj osnovne instinkte ljudi, ki jih politika in javne zadeve sicer ne zanimajo. Da bi prikrili neuspešnost na drugih področjih.

“Včasih se odločamo o pomembnih stvareh, tokrat pa sem moral izbrati med sladoledom v kornetu ali lončku. Nekatere izbire so bile lahke, druge malo manj. Ali bi izbrali enako kot jaz?” Tako je premier Golob začel nagovarjati svoje sledilce na socialnih omrežjih.

Kot vemo, prizadeti v najhujših poplavah v zgodovini države šele po dveh letih sestavljajo skupaj, kar jim je uničila narava in jim je vlada obljubila takoj po ujmi. Razočaranje prizadetih je bilo veliko. Prav tako tistih, ki so upali, da bo vojna proti zdravnikom uredila zdravstvo, a je šlo le še slabše. Ob milijardi dodatno pobranih davkov so uspeli skopati še milijardni primanjkljaj. Tarnajo podjetniki, upokojenci … praktično vsi, ki niso na plačilni listi te vlade.

S populizmom nad nezadovoljstvo ljudi

In kako so se v Golobovi ekipi odločili, da se bodo spopadli proti nezadovoljstvu Slovencev? S populizmom najnižje sorte. Tako smo lahko danes na socialnih omrežjih Facebook in Instagram premierja Roberta Goloba videli, kako odgovarja na vprašanja, ali ima raje piškote Frondi ali Domačico, kajak ali kanu, Dončićev nekdanji ali sedanji klub, sladoled v lončku ali kornetu, sončni vzhod ali sončni zahod, Pogačarja ali Rogliča.