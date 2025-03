SDS: Zbranih je dovolj podpisov za razpis referenduma!

Piše: Nova24tv

SDS je zbrala dovolj podpisov za razpis referenduma o zakonu o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti, je na današnji novinarski konferenci sporočil poslanec Zvone Černač. Do srede, ko so aktivno zbirali podpise, so jih zbrali več kot 47.000, v DZ jih bodo vložili v prihodnjih dneh.

“Referendum ne bo pomemben samo zaradi odprave tega škodljivega zakona, pač pa bo glas proti tudi glas proti trenutni oblastni kliki s predsednikom vlade Golobom na čelu, ki dokazano laže in manipulira ter dela v škodo ljudi,” je na novinarski konferenci povedal poslanec SDS Zvone Černač.

Po njegovih besedah zakon, ki ga je državni zbor sprejel konec januarja in določa dodatek k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti, namenja pokojnine v višini od 2.000 do 3.200 evrov izbranim posameznikom iz umetniškega sveta. Med njimi so po njegovem mnenju tudi takšni, ki predstavljajo sramoto za slovensko kulturo in umetnost ali se celo norčujejo iz nje, a so kljub temu nagrajeni z visokimi pokojninami.

Državni zbor je zakon znova potrdil z 51 glasovi za in 28 proti, potem ko je bil pred tem zavrnjen zaradi veta. Ta zakon ureja pogoje in pravice do dodatka ter bi nadomestil obstoječo ureditev, ki jo je zaradi pomanjkljivosti in nejasnih kriterijev računsko sodišče že leta 2009 ocenilo kot neustrezno. Upravičenci do dodatka so prejemniki Prešernove nagrade, ki jo lahko podelijo največ dvema umetnikoma letno, nagrade Prešernovega sklada, državnih odlikovanj in vsaj ene izmed več kot 20 drugih nagrad, od katerih več kot deset nagrajuje življenjsko delo ali celoten umetniški opus, a spomnimo, da je za levičarsko elito “kultura” vredna priviligirane pokojnine tudi dojenje psa in rezanje slovenske zastave s trebuha.

Poleg tega naj bi bila do pokojnine upravičena tudi levičarska ekstremistka Svetlana Makarovič, ki je spesnila recimo pesem o “podganji stranki” v času volitev. Ministrica Asta Vrečko očitno zelo dobro skrbi za svoje levičarske izbrance.

SDS: Vlada bi morala najprej poskrbeti za pokojninsko reformo

V SDS zakon kritizirajo, saj menijo, da ne določa jasnih meril za dodeljevanje dodatkov ter ustvarja neupravičene privilegije za ozek krog posameznikov, namesto da bi bil pravičen do vseh upokojencev. Po njihovem bi morala vlada najprej izvesti pokojninsko reformo, ki bi izboljšala položaj vseh starejših.

Sredstva, namenjena tem dodatkom, bi bilo po mnenju največje opozicijske stranke bolje uporabiti za splošno zvišanje pokojnin ali izboljšanje socialne varnosti upokojencev, ki živijo na robu revščine. Kritizirajo tudi vlado premiera Roberta Goloba, ker je zakon sprejela brez širše javne razprave in ustrezne finančne analize.

Državni zbor mora v sedmih dneh razpisati referendum, pri čemer mora med razpisom in glasovanjem preteči najmanj 30 dni in največ eno leto. Če bi bil referendum razpisan več kot 45 dni po sprejetju sklepa, mora DZ to potrditi z dvotretjinsko večino prisotnih poslancev.