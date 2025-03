SDS zbira podpise za referendum samo še danes

Piše: C. R.

Glede na napovedi predsednika SDS Janeza Janše iz minulega tedna bo SDS danes predčasno zaključila aktivno zbiranje podpisov pod zahtevo za razpis zakonodajnega referenduma o dodatku k pokojninam za izjemne dosežke na področju umetnosti. V stranki so za STA potrdili, da bodo stojnice kmalu pospravili, oddane podpise pa prešteli v prihodnjih dneh.

Za zbiranje podpisov je predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič določila obdobje med 20. februarjem in 26. marcem. Za razpis referenduma je potrebnih 40.000 podpisov. Kot je slišati iz SDS, težav z doseganjem te številke niso imeli.

DZ je konec januarja z 51 glasovi za in 28 proti po vetu znova sprejel zakon o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti, ki ureja pravico do tega dodatka ter določa pogoje za njegovo priznanje.

Med upravičence do nagrade uvršča prejemnike Prešernove nagrade, ki jo lahko podelijo največ dvema umetnikoma na leto, nagrade Prešernovega sklada ali državnega odlikovanja ter vsaj še ene od več kot 20 nagrad. Med temi je več kot deset takšnih, ki nagrajujejo življenjsko delo ali zaokrožen umetniški opus.

Zakon bi nadomestil veljavni zakon o izjemnem priznanju in odmeri starostne pokojnine osebam s posebnimi zaslugami, za katerega je računsko sodišče že leta 2009 ugotovilo, da je pomanjkljiv, saj nima natančno določenih kriterijev in meril za podeljevanje izjemnih pokojnin.

V SDS nasprotno menijo, da niso jasno določena merila, po katerih se bodo dodatki k pokojnini za izjemne umetniške dosežke podeljevali, ter da dodatek pomeni neupravičen privilegij za ozko skupino ljudi in ni pravičen do vseh upokojencev. Vztrajajo tudi, da bi morala vlada najprej pripraviti pokojninsko reformo, ki bi izboljšala položaj vseh starejših.

Sredstva, ki jih bo država namenila za dodatke, bi morali po mnenju največje opozicijske stranke porabiti za dvig pokojnin vseh upokojencev ali za izboljšanje socialne varnosti tistih, ki živijo na robu revščine. Vladi pod vodstvom premierja Roberta Goloba tudi očitajo, da je zakon sprejela brez širše javne razprave in brez ustrezne analize finančnih posledic.

Tudi zato je predsednik SDS Janša večkrat poudaril, da bo šlo pri tem referendumu tudi za referendum o vladi. “Pri tem referendumu gre za več kot zgolj za privilegije, gre tudi za odločanje o tem, kam nas vodi ta aktualna slovenska vlada, ki troši denar za vse drugo kot za Slovenijo in za Slovence,” je dejal ob oddaji podpisa za referendum minuli teden.

Referendum podpirajo tudi v NSi, medtem ko mu koalicija ostro nasprotuje.

Še pred razpisom referenduma pa se je že začela plakatna kampanja, v kateri SDS nastopa proti “kvaziumetnosti”, Levica pa je SDS kazensko ovadila, ker na plakatih za referendum uporablja umetniška dela brez soglasja avtorjev.

Če bo zahteva za referendum popolna in podprta z zadostnim številom podpisov, mora DZ v sedmih dneh razpisati referendum. Od dneva razpisa referenduma do dneva glasovanja ne sme preteči manj kot trideset dni in ne več kakor leto dni. Vendar mora datum, ki bo oddaljen več kot 45 dni, DZ potrditi z dvotretjinsko večino navzočih poslancev.