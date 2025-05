SDS zahteva izredno sejo državnega zbora za odpravo privilegijev v pokojninskem sistemu in sicer zakona iz leta 1974

Piše: C. R.

Poslanska skupina SDS je v skladu z 58. členom Poslovnika Državnega zbora vložila zahtevo za sklic izredne seje Državnega zbora Republike Slovenije.

“Na izredni seji želimo obravnavati dva ključna predloga zakonov, ki se nanašata na odpravo neupravičenih privilegijev v pokojninskem sistemu,” so zapisali.

Predlagani točki dnevnega reda sta:

Predlog zakona o prenehanju veljavnosti Zakona o izjemnem priznanju in odmeri starostne pokojnine osebam, ki imajo posebne zasluge (ZPVZIPO), EPA 2097-IX. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2O), EPA 2117-IX.

Zakon ZPVZIPO izhaja iz leta 1974 in omogoča podeljevanje posebnih pokojnin brez jasnih, transparentnih in preverljivih meril. Računsko sodišče je že leta 2010 opozorilo na številne nepravilnosti, samovoljne in netransparentne postopke ter celo nezakonita izplačila. Kljub tem ugotovitvam zakon ni bil nikoli sistemsko odpravljen.

Rezultati nedavnega zakonodajnega referenduma, na katerem je kar 92,56 % volivk in volivcev zavrnilo nadaljnje širjenje privilegijev z Zakonom o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti (ZDPIDU), so jasen pokazatelj, da državljani nasprotujejo kakršnimkoli posebnim pokojninskim statusom, ki niso utemeljeni na dejanskih prispevkih v pokojninsko blagajno. SDS zato zahteva razveljavitev ZPVZIPO, ki je temeljil na podobni logiki.

“Glede na to, da je koalicija že sprožila postopek za obravnavo sprememb ZPIZ-2, je smiselno, da se oba predloga zakonov – razveljavitev ZIPO in spremembe ZPIZ – obravnavata na isti izredni seji državnega zbora. To bo omogočilo celovito razpravo o prihodnosti pokojninskega sistema v Sloveniji in zagotovilo, da se odpravijo neupravičeni privilegiji ter vzpostavi pravičen in vzdržen sistem za vse državljane,” so sporočili.