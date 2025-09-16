SDS z naborom konkretnih rešitev za dostop mladih do stanovanj

Piše: C. R.

Kot je na današnji novinarski konferenci poudaril poslanec Andrej Poglajen, se Slovenija sooča z eno največjih kriz na področju stanovanjske politike.

Mladi, družine in starejši so vsak dan ujeti v začaran krog previsokih cen in prepočasne gradnje. Vlada je pred volitvami obljubljala 30.000 državnih najemnih stanovanj, a od teh obljub danes ni ostalo nič – realnost so prazne politične parole. Visoke proračunske postavke ne gradijo stanovanj.

“V Slovenski demokratski stranki ves čas poudarjamo, da siljenje mladih v državna najemna stanovanja ni rešitev. Mladi potrebujejo pogoje za nakup lastnih nepremičnin. Zato smo pripravili celovit paket ukrepov, ki bodo mladim olajšali pot do lastnega doma,” so sporočili iz SDS.

Ključni ukrepi SDS:

Posodobitev jamstvene sheme za mlade

Odprava pogoja 20 % lastne udeležbe, dvig limita kredita z 200.000 na 300.000 evrov ter davčna olajšava: 10 % stanovanjskega posojila se prenese v davčno olajšavo v obdobju 10 let.

Znižanje davkov na dolgoročne najeme

Namesto dodatne obdavčitve, ki jo je uvedla vlada (iz 15 % na 25 %), SDS predlaga nižje davke:

• 15 % za najeme od 1 do 3 let,

• 10 % za najeme nad 3 leta.

To pomeni več stabilnih najemov, manj praznih stanovanj in nižje stroške za mlade družine.

Oprostitev davka na promet nepremičnin za mlade

Mladi do 38. leta, ki prvič kupujejo nepremičnino, bodo oproščeni plačila tega davka. Stanovanje mora biti namenjeno bivanju, ne preprodaji.

Spodbujanje prenove obstoječega stanovanjskega fonda

Mladi, ki kupijo staro stanovanje ali hišo, bodo deležni do 50 % sofinanciranja prenove in energetske sanacije.

Olajšave pri novogradnjah

Znižanje komunalnega prispevka za 50 %, razliko pokrije država. Mladi naj bodo deset let oproščeni plačila NUSZ (nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča).

Hitrejša in enostavnejša gradbena dovoljenja

Skrajšanje postopkov, digitalizacija in uvedba enotne točke za gradbeno dovoljenje.

Poslanec Andrej Poglajen je ob zaključku novinarske konference poudaril: “Naš cilj je jasen: lasten dom mora postati dosegljiv, ne pa sanje, ki jih lahko uresničijo le redki. Mladi morajo imeti prihodnost doma, ne v tujini. V SDS ponujamo konkretne rešitve, ne praznih številk.”