SDS: Referendum 11. maja – praznik demokracije in priložnost, da skupaj rečemo STOP privilegijem Golobove vlade

Piše: C. R.

V Slovenski demokratski stranki z današnjim dnem vstopajo v uradno referendumsko kampanjo, ki je več kot le volilni boj – je boj za dostojanstvo, pravičnost in demokracijo, so sporočili.

Gre za jasen odgovor na arogantno ravnanje vlade Roberta Goloba, ki si je tik pred pokojninsko reformo zamislila privilegirani zakon za izbrane posameznike na področju umetnosti.

“To je praznik demokracije,” je na današnji novinarski konferenci poudaril poslanec SDS Andrej Hoivik. “Menimo, da moramo vsi oditi 11. maja na referendum, da obranimo pravico do svojega glasu, do svojega strinjanja ali nestrinjanja z aktualnimi dejanji Golobove vlade.”

SDS bo v naslednjih 30 dneh referendumske kampanje jasno in glasno predstavljala argumente PROTI zakonu, ki uvaja dodatek k pokojnini za izjemne dosežke v umetnosti v višini do 2.400 evrov mesečno, brez davkov in brez prispevkov za dolgotrajno oskrbo.“Ne moremo sprejeti, da vlada razdeli državljane na prvo in drugo razredne, da privilegira peščico posameznikov z visokimi dodatki, medtem ko več kot 100.000 slovenskih upokojencev nima niti za vstopnico za kino ali gledališče,” je izpostavil Hoivik. In dodal:“Če je zakon res tako strokoven in transparenten, zakaj potem predsednik vlade in ministrica Vrečko pozivata k bojkotu?”

Referendum ni zgolj odločitev o enem zakonu. Je odločitev o tem, ali bomo živeli v državi, kjer se zakonodaja piše za privilegirance, ali v državi, kjer smo vsi enakopravni pred zakonom in sistemom.

“SDS zato poziva vse delovne ljudi, mlade, upokojence, kulturnike in vse, ki jim je mar za prihodnost Slovenije – vzemimo si trenutek za državljansko dolžnost, povabimo prijatelje, družino in sodelavce – in 11. maja skupaj jasno izrazimo: DOVOLJ JE PRIVILEGIJEV. Referendum je brezplačen. Demokracija pa neprecenljiva.”